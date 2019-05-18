粽子變立蛋！「蛋型」冰粽、星巴克大人味「星蕨餅」 創意迎端午囉

2019-05-18 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



天氣愈來愈熱，端午「冰粽」創意品項也愈來愈多，除了「內涵」改變，外型也不再固守「三角形」！85℃今年推出全新雞蛋造型的冰粽，把整顆鮮奶麻糬包進蛋殼裡面，再放入雞蛋紙盒中，外型超逼真，就像一盒真的有機蛋，吃完後，蛋殼還可以在端午節玩立蛋，或是彩繪當裝飾品；星巴克也有大人味的「星蕨餅」，以扁平狀迎端午。

今年端午節85℃推出3款麻吉蛋粽，有紅豆鮮奶、芋頭鮮奶和芝麻鮮奶口味，中間包著鮮奶油，外皮是Q彈麻糬，冰涼的口感，最適合在炎夏享用；單顆原價45元，6/7前到門市購買任一種飲料，即可用39元加購乙顆，8入麻吉蛋粽禮盒特價320元，業者建議最佳品味時間是冷藏退冰兩個小時再吃。麻吉蛋粽的包裝研發概念源自於端午節立蛋習俗，扭開蛋殼上蓋就可以直接吃，不怕沾手，吃完後，蛋殼可以收納小物，或玩立蛋、或是彩繪蛋殼當擺飾，趣味十足。

星巴克即日起也有端午節令商品「星蕨餅」及「星冰粽」，其中，全新款「提拉米蘇星蕨餅」滑嫩Q軟的蕨餅皮裹上風味醇厚的可可粉，包裹住提拉米蘇和濃郁的黑糖咖啡酒，完全大人味。往年熱賣的星冰粽則有「仙草地瓜紫薯星冰粽」與「雙果蔓越莓星冰粽」兩種新口味。

此外，星級飯店也不乏冰粽的新點子。台北天成大飯店就有「水晶三色甜粽」， 3顆一組售價148元，水晶外皮軟Q有嚼勁、內餡香濃不甜膩，搭配芝麻、花生與紅豆3種口味小巧呈現。台北華國大飯店則有一款筵席大福「日式冰麻糬」，以Q軟麵皮包覆紅豆與花生角、鮮奶油，冷凍後滋味有如冰淇淋，每盒9入390元。