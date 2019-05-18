柔情推「童心系列」衛生紙 讓偏鄉學童才藝被看見
衛生紙市場百家爭鳴，不只比產品力，2019年夏天，永豐餘旗下品牌-柔情衛生紙與推廣偏鄉兒童藝術美學紓壓課程的用心快樂社會企業合作，推出公益產品「童心海洋」、「童心森林」二款衛生紙，期待透過高普及率的衛生紙產品，讓偏鄉學童的才藝被更多人看到。
永豐餘指出，偏鄉兒童長期面臨教育資源不足問題，掩蓋了偏鄉學童的才藝，無法被社會大眾看見，這次特別使用來自濂洞國小和上林國小小朋友的畫作，透過衛生紙的包裝，來展現童畫世界。
永豐餘指出，童心海洋衛生紙使用的是新北市瑞芳區濂洞國小學童畫作，以藍綠色調展現海洋生物的優游自在；童心森林使用的則是新北市雙溪區上林國小學童畫作，以粉嫩色彩呈現鳥語花香的森林世界。
而這次也是柔情衛生紙首創與偏鄉學校合作，翻轉衛生紙包裝設計的意義，透過畫畫課程抒發學童的心情，提供展現自我的機會，將畫作結合產品，在各大賣場販售，給予學童認同感，建立學童自信心。
柔情衛生紙與用心快樂社企合作，將畫作授權金回饋給濂洞國小及上林國小，使用於學校的急難救助、營養午餐與多元師資經費等其他事項上。同時，柔情衛生紙還攜手「家樂福物資銀行」做公益，即日起到5月21日購買一袋柔情童心森林衛生紙，捐贈至全台家樂福門市的食物募集站，同時柔情衛生紙還加碼捐贈童心森林衛生紙一包。此外，童心海洋衛生紙則是自即日起至5月23日於全聯全台門市銷售中。
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