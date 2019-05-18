柔情推「童心系列」衛生紙 讓偏鄉學童才藝被看見

2019-05-18 11:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



衛生紙市場百家爭鳴，不只比產品力，2019年夏天，永豐餘旗下品牌-柔情衛生紙與推廣偏鄉兒童藝術美學紓壓課程的用心快樂社會企業合作，推出公益產品「童心海洋」、「童心森林」二款衛生紙，期待透過高普及率的衛生紙產品，讓偏鄉學童的才藝被更多人看到。

永豐餘指出，偏鄉兒童長期面臨教育資源不足問題，掩蓋了偏鄉學童的才藝，無法被社會大眾看見，這次特別使用來自濂洞國小和上林國小小朋友的畫作，透過衛生紙的包裝，來展現童畫世界。

永豐餘指出，童心海洋衛生紙使用的是新北市瑞芳區濂洞國小學童畫作，以藍綠色調展現海洋生物的優游自在；童心森林使用的則是新北市雙溪區上林國小學童畫作，以粉嫩色彩呈現鳥語花香的森林世界。

而這次也是柔情衛生紙首創與偏鄉學校合作，翻轉衛生紙包裝設計的意義，透過畫畫課程抒發學童的心情，提供展現自我的機會，將畫作結合產品，在各大賣場販售，給予學童認同感，建立學童自信心。