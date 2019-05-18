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全台首見「海上婚禮」 前進日本譜浪漫，老夫妻們憶當年 惹哭郵輪客

2019-05-18 11:38聯合報 記者羅建怡╱即時報導

雄獅旅遊日前首度結合「愛move郵輪嘉年華」的理念，以愛慕(move)做為活動主軸，公開徵選結褵40年以上的夫妻，並邀請其中20對免費登遊歌詩達郵輪《威尼斯號Costa Venezia》，行程近尾聲，還在海上舉辦一場浪漫婚禮，前副總統蕭萬長與夫人也出席，成為意外亮點。

雄獅旅遊主題旅遊部總經理游國珍表示，參加海上婚禮共有20對老夫妻，每對背後都有一個讓人動容的愛情故事，其中有7組是結婚超過半世紀的「金婚」夫妻檔，還有2組攜手一甲子的老夫妻，最高齡的91歲的倪先生和他79歲的妻子結褵長達61年，攜手搭遊輪，在海上行婚禮，老夫妻們都說「太浪漫了」。

日前在歌詩達郵輪《威尼斯號Costa Venezia》船長Tihomir Muzic等人的見證下，獨特的海上郵輪婚禮登場。談起人生第二次走上紅毯，結婚61周年的代表倪福司表示，他以流亡學生的身分來台，現在家庭和樂四代同堂，想起當年恍如昨日，他除了感謝愛妻辛苦相伴，也首次在眾人面前說出「老婆我愛你，當年的山盟海誓永遠不變」，引爆台下熱烈掌聲。

游國珍表示，歌詩達郵輪《威尼斯號Costa Venezia》「老夫妻海上婚禮」特別企劃，除了讓20對老夫妻們再次牽起彼此的手，許下白首偕老的心願，共創此生美好回憶，也希望透過這場別具意義的海上郵輪婚禮，讓每一位旅客體認把握當下、珍惜所愛。

2020年將延續這份初衷，於清明連休假期推出日韓賞櫻航程，除擁有請假天數少的優勢，另獨家規劃朝日本海出發，停靠釜山、舞鶴、金澤、濱田等港灣，讓旅客可走訪北陸熱門景點「合掌村」、日本三景之一的「天橋立」，以及日本島根知名的「出雲大社」等知名景點，再加上近年最熱門的賞櫻勝地韓國釜山，此創新路線與歷年的賞櫻航程完全區隔，並將在郵輪上設計多樣的主題活動。

雄獅旅遊「老夫妻海上婚禮」，在船長的香檳塔歡慶聲中浪漫謝幕。記者羅建怡／攝影
雄獅旅遊「老夫妻海上婚禮」，在船長的香檳塔歡慶聲中浪漫謝幕。記者羅建怡／攝影
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雄獅旅遊「老夫妻海上婚禮」共有20對夫妻參加，現場隆重感人，也邀請到歌詩達郵輪威...
雄獅旅遊「老夫妻海上婚禮」共有20對夫妻參加，現場隆重感人，也邀請到歌詩達郵輪威尼斯號船長Tihomir Muzic與前副總統蕭萬長賢伉儷等貴賓親臨現場給予祝福。圖／雄獅旅遊提供
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不少老夫妻盛裝、甚至重新穿上白紗出席。記者羅建怡／攝影
不少老夫妻盛裝、甚至重新穿上白紗出席。記者羅建怡／攝影
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前副總統蕭萬長出席郵輪婚禮，台下掌聲不斷。記者羅建怡／攝影
前副總統蕭萬長出席郵輪婚禮，台下掌聲不斷。記者羅建怡／攝影
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郵輪夫妻婚禮

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