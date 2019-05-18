愛迪達球鞋1000元有找！好市多驚見這款「潮鞋」CP值超高被搶翻

2019-05-18 11:32 聯合新聞網 綜合報導



好市多出現知名運動品牌愛迪達（adidas）運動潮鞋，一雙不到1000元，低於市價引發網友暴動，紛紛想手刀出動搶購。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說 分享 facebook 美式賣場好市多(Costco)常出現讓人意想不到的驚喜優惠，引起民眾瘋狂搶購，本月17日又有人發現在汐止店出現知名運動品牌愛迪達（adidas）的運動潮鞋，重點價錢一雙不到1000元，低於市價引發網友暴動，紛紛想手刀出動搶購。

近日一名男網友在臉書社團「COSTCO 好市多商品經驗老實說」表示，他到好市多汐止店時，逛到運動區，發現一款愛迪達的LITE RACER SLIP-ON SHOES 系列運動鞋，價格只要999元，不到1000元就能購入，讓原PO驚呼「好便宜，CP值超高」，也立刻引發網友討論。

有網友透露，賣場販售的這款鞋除了白色，另外還有黑色、灰色及藍色，而且有分男女款，不少人求問「哪家店還有尺寸？」，大批網友則讚賞「CP值好高」、「真的很便宜」，也有網友建議「如果要穿襪子的話，要買大半號比較舒適」。

但也有不少網友表示「外型超醜」，也有人買回去試穿後覺得「不好穿，磨蝕的話走路容易打滑」、「鬆緊帶會勒腳背」、「好穿，可是穿進去看到腳指頭的形狀凸起來，覺得醜醜。」、「很像以前的功夫鞋。」有人也出面說「美感這東西真的很主觀。」