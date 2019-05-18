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遠東全家福桃園春日路outlet展售會 獨家商品限量搶購

2019-05-18 08:57聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

遠東全家福即日起至6月5日在桃園市桃園區春日路630號舉辦outlet展售會，這一波特別推出全系列旗下品牌服飾、寢具商品，現場上萬件商品將以最優惠價格回饋給消費者；男女款陽離子印花排汗短袖T恤，新品獨家體驗價只賣350元，限量80件，品牌獨家推出百分百純棉印花涼被，破盤限量搶購價只賣699元，限量20件。

春日路舉辦outlet展售會還有最新材質蜂巢結構男性夏季背心，具有快乾、快吸、快散、快透四大特性且有抑菌效果，為運動最佳首選，獨家優惠兩件組合價300元，超細纖維平口褲特惠價四件500元。

遠東機能性布料製作的運動短衫吸濕排汗且透氣乾爽，是近年運動休閒風氣盛行的熱門運動衫，展售優惠價兩件500元。還有機車族必備的男女防風防潑水外套，獨家展售價799元有多種顏色、款式可供挑選。

現場獨家推薦專櫃品牌西服，外套搭配西褲成套組合價1299元，紳士獵裝獨家破盤價799元；紳士休閒POLO短衫，採用精梳棉所製舒適輕巧好穿搭，超值優惠價兩件2000元。上班族必購的易整燙襯衫特惠價兩件800元，品牌零碼羊毛西褲均一價500元，限量發售。

品牌寢飾商品全面零碼出清，單品床包、被套均一特惠價880元，百分百精梳棉兩用被套床包四件組，超值展售價一組2250元起；高透氣防螨枕優惠價590元，透氣舒適又耐睡，歡迎現場參觀選購。

活動即日起至6月5日，每天上午11點至晚上9點止，例假日照常營業；單筆消費金額滿1000元加價300元可購得舒適短襪5雙；現場提供刷卡服務，民眾可先電話洽詢。

地址:桃園市桃園區春日路630號 (近JC PARK旁) 電話: 0939445544 林先生。

最新材質蜂巢結構男性夏季背心兩件組合價300元，超細纖維平口褲特惠價四件500元...
最新材質蜂巢結構男性夏季背心兩件組合價300元，超細纖維平口褲特惠價四件500元。圖／遠東全家福提供
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遠東全家福即日起至6月5日在桃園市桃園區春日路630號舉辦outlet展售會。圖...
遠東全家福即日起至6月5日在桃園市桃園區春日路630號舉辦outlet展售會。圖／遠東全家福提供
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品牌獨家推出百分百純棉印花涼被，破盤限量搶購價只賣699元，限量20件。圖／遠東...
品牌獨家推出百分百純棉印花涼被，破盤限量搶購價只賣699元，限量20件。圖／遠東全家福提供
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休閒POLO短衫，採用精梳棉所製舒適輕巧好穿搭。圖／遠東全家福提供
休閒POLO短衫，採用精梳棉所製舒適輕巧好穿搭。圖／遠東全家福提供
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