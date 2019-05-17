隋棠、許路兒穿Chloé運動鞋有夠正 好啊都給妳們美就好啦

隋棠、許路兒穿Chloé運動鞋有夠正 好啊都給妳們美就好啦
創意總監Natacha Ramsay-Levi上任Chloé執掌以來，不斷抽離既有的浪漫風格，增添當代元素、在色調與形貌上做變化，街頭塗鴉T恤與復古老爹鞋，都表現出更鮮明強烈的個性，以隋棠和許路兒穿上Sonnie老爹鞋為例，都是甜度破表，卻又展現現代女孩自信明朗的率性。
隋棠以黑色連身長褲的簡約，凸顯腳上色塊鮮豔的鞋履，背後鏤空大設計是心機美人的小巧思；許路兒以格紋長裙、長版丹寧外套搭老爹鞋，出格的穿搭方式令人印象深刻，她們選穿的都是Sonnie磚紅撞色的襪套設計低筒老爹鞋款，選色相當活潑。Chloé Sonnie老爹鞋在去年秋季首次登場，也是Natacha Ramsay-Levi入主品牌後設計的首款運動鞋，分段式斜角橡膠鞋底、交叉扣環鞋帶是它的辨識特色，鞋面使用網布和麂皮的異材質混搭，增添奢華感，鞋跟後方和鞋舌則有Chloé 的凹印字樣。
除了白底綠色、咖啡色鑲邊的經典款，Chloé每季都會微調設計與配色，近期推出運動涼鞋、襪套設計的低筒老爹鞋，或是純白色的時髦款。法國輕奢品牌maje也推出純白運動鞋款，吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）即曾穿著白巧克力色的大衣配襯白色maje運動鞋，內搭玫瑰裸粉色的運動衫，整個人顯得神采奕奕。
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