隋棠、許路兒穿Chloé運動鞋有夠正 好啊都給妳們美就好啦

2019-05-17 20:46 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



創意總監Natacha Ramsay-Levi上任Chloé執掌以來，不斷抽離既有的浪漫風格，增添當代元素、在色調與形貌上做變化，街頭塗鴉T恤與復古老爹鞋，都表現出更鮮明強烈的個性，以隋棠和許路兒穿上Sonnie老爹鞋為例，都是甜度破表，卻又展現現代女孩自信明朗的率性。

隋棠以黑色連身長褲的簡約，凸顯腳上色塊鮮豔的鞋履，背後鏤空大設計是心機美人的小巧思；許路兒以格紋長裙、長版丹寧外套搭老爹鞋，出格的穿搭方式令人印象深刻，她們選穿的都是Sonnie磚紅撞色的襪套設計低筒老爹鞋款，選色相當活潑。Chloé Sonnie老爹鞋在去年秋季首次登場，也是Natacha Ramsay-Levi入主品牌後設計的首款運動鞋，分段式斜角橡膠鞋底、交叉扣環鞋帶是它的辨識特色，鞋面使用網布和麂皮的異材質混搭，增添奢華感，鞋跟後方和鞋舌則有Chloé 的凹印字樣。