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修杰楷讚「同婚法通過太棒」！從小這樣教咘咘、Bo妞

2019-05-17 20:20聯合報 記者陳立儀╱即時報導

修杰楷今天（5/17）擔任NU SKIN旗艦大使，為全新開幕的NU SKIN如新生活台北旗艦館站台，聽聞台灣同婚專法通過、成為亞洲第一，他直呼「太棒了」。修杰楷說，身旁有很多同志朋友，很替他們開心；面對咘咘、Bo妞的教育採取開放的態度，不太會說男生才能怎樣、女生才能怎樣，從小就不刻意以性別區分或給他們既定印象。

咘咘向來熱愛公主風，修杰楷笑說現在就連Bo妞也進入「公主時期」，冰雪奇緣、長髮公主等各種公主都很愛，只要讓他們選擇就一定選穿裙子，穿上裙子就會一直說「我很漂亮」，而且兩人都會想要同樣的東西，所以現在都要買兩件，才不會讓姊妹倆吵架，「雖然有些小吵鬧，但他們到最後自己都會笑場，兩人其實感情很好，每天都玩在一起」。

相較於咘咘甜言蜜語、撩爸功力一流，修杰楷說Bo妞自我意識很強烈、非常做自己，而且完全不怕他，偶爾會在說完「我不要爸爸」之後丟出一句「我愛你」，小撩一下也讓修杰楷覺得很幸福。至於咘咘最新的撩爸金句就是「我不要長高，長高後你就抱不動我了，就不能抱我飛高高」，讓修杰楷笑開懷說「實在很會」。

談到肌膚保養，修杰楷知道夏天容易出油，清潔和保濕很重要，但他承認自己很懶得保養和防曬，常常被賈靜雯念，「膚質好應該是因為我睡眠品質很好，而且沒工作時都跟著小孩的作息，睡得很充足」。修杰楷平常最晚在晚上12點前就睡、早上約7點半起床，昨晚甚至10點半就睡著，沒有失眠的困擾加上少吃油炸、維持運動習慣，讓他的帥臉更上鏡。

NU SKIN如新生活台北旗艦館採用玻璃帷幕的自然採光設計，今天下午在大雨過後放晴，讓修杰楷一次就體驗到兩種天氣變化的景致，還問可不可以帶小孩來，「放假的時候小孩總是起得特別早，爸媽就會很頭痛」。

修杰楷擔任NU SKIN旗艦大使，為全新開幕的NU SKIN如新生活台北旗艦館站...
修杰楷擔任NU SKIN旗艦大使，為全新開幕的NU SKIN如新生活台北旗艦館站台。記者吳致碩／攝影
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修杰楷擔任NU SKIN旗艦大使，為全新開幕的NU SKIN如新生活台北旗艦館站...
修杰楷擔任NU SKIN旗艦大使，為全新開幕的NU SKIN如新生活台北旗艦館站台。記者吳致碩／攝影
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修杰楷擔任NU SKIN旗艦大使，為全新開幕的NU SKIN如新生活台北旗艦館站...
修杰楷擔任NU SKIN旗艦大使，為全新開幕的NU SKIN如新生活台北旗艦館站台。記者吳致碩／攝影
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國民老公修杰楷擔任NU SKIN如新旗艦大使。圖／NU SKIN提供
國民老公修杰楷擔任NU SKIN如新旗艦大使。圖／NU SKIN提供
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同婚專法失眠

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