穿上這件T恤是好的開始 MM6用「標語時尚」挺公益

2019-05-17 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



喜歡時尚也可以挺公益,微風旗下精品品牌Maison Margiela副線MM6支持贊助法國慈善機構AIDES,用時尚界近來最夯的「標語」設計貫穿一整個系列設計,而這系列每件單品的部分收益,將會捐贈給AIDES做慈善用途。

「我們還需要更多的行動才能對抗AIDS,但穿上這件T-Shirt至少是個好的開始。」在Maison Margiela標誌性的愛滋病T恤推出25周年之後,MM6與OTB基金會合作,支持法國AIDES協會。

MM6以這句「標語」貫穿整一系列設計:「THERE IS MORE ACTION TO BE DONE TO FIGHT AIDS THAN TO WEAR THIS T-SHIRT BUT IT’S A GOOD START」(我們還需要更多的行動才能對抗AIDS,但穿上這件T-Shirt至少是個好的開始。)