親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北台灣豪雨來襲
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

若五人小組來徵詢參選總統意願 韓國瑜：「Yes，I do」

劉真露長腿、張景嵐秀美背　Daniel Wong陽明山「綻放」大秀

2019-05-17 19:55聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

華裔設計師Daniel Wong日前在陽明山上舉辦2019春夏「In Bloom綻放」大秀，每次都力挺他新作發表的邱瓈寬、江祖平、劉真等好友盛裝赴會，張景嵐穿了挖背禮服，放送美背性感，劉真則是露出美腿，和模特兒競豔。

一向用色大膽前衛的Daniel Wong，在最新一季的時裝發表有特別輕盈的新面貌，粉、藍、灰色的運用一改他往昔熱愛暗黑金屬的風格，解構襯衫、荷葉裙等款式，都有度假的輕快氛圍。他擅長的印花靈感這次以「絢麗、芬芳、盎然、初露、甦醒」這五大元素呈現，也作為服裝的定名，總共60 套春夏新品展現出恣意盎然的浪漫。

細究印花的視覺來自雲豹以及秋海棠、一葉蘭、杜鵑、蘭花等具台灣特色的動植物，蝴蝶是Daniel Wong每季都不可或缺的元素，寬尾鳳蝶也成為本季印花發想。整場時尚發表以芭蕾舞蹈開秀，分為三階段進行，第一階段以結構、異材質不對稱拼接的穿搭和印花表現，第二階段是休閒運動風，以及針織系列；第三階段壓軸的則是優雅的禮服。這場大秀的嘉賓還包括魏蔓、李佳薇、吳卓源、鹿希派等名人，現場還有800位品牌VIP共襄盛舉。

絢麗方巾式洋裝。圖／Daniel Wong提供
絢麗方巾式洋裝。圖／Daniel Wong提供
分享
魏蔓出席Daniel Wong「In Bloom綻放」大秀。圖／Daniel W...
魏蔓出席Daniel Wong「In Bloom綻放」大秀。圖／Daniel Wong提供
分享
張景嵐露美背現身Daniel Wong「In Bloom綻放」大秀。圖／Dani...
張景嵐露美背現身Daniel Wong「In Bloom綻放」大秀。圖／Daniel Wong提供
分享
（右5、6）邱瓈寬和江祖平上陽明山力挺Daniel Wong春夏大秀。圖／Dan...
（右5、6）邱瓈寬和江祖平上陽明山力挺Daniel Wong春夏大秀。圖／Daniel Wong提供
分享
劉真每一季都是Daniel Wong大秀嘉賓，本次以美腿上陣。圖／Daniel ...
劉真每一季都是Daniel Wong大秀嘉賓，本次以美腿上陣。圖／Daniel Wong提供
分享
盎然拼接印花解構襯衫，以及盎然解構拼接中長裙款式。圖／Daniel Wong提供
盎然拼接印花解構襯衫，以及盎然解構拼接中長裙款式。圖／Daniel Wong提供
分享
甦醒解構寬版襯衫，以及甦醒拼接寬褲款式。圖／Daniel Wong提供
甦醒解構寬版襯衫，以及甦醒拼接寬褲款式。圖／Daniel Wong提供
分享
Daniel Wong的「In Bloom綻放」大秀在陽明山舉行。圖／Danie...
Daniel Wong的「In Bloom綻放」大秀在陽明山舉行。圖／Daniel Wong提供
分享
戴愛玲出席Daniel Wong「In Bloom綻放」大秀。圖／Daniel ...
戴愛玲出席Daniel Wong「In Bloom綻放」大秀。圖／Daniel Wong提供
分享
絢麗解構特殊版型西裝，以及絢麗毛邊反摺短褲。圖／Daniel Wong提供
絢麗解構特殊版型西裝，以及絢麗毛邊反摺短褲。圖／Daniel Wong提供
分享
芬芳荷帶大禮服點題當季「In Bloom綻放」設計理念。圖／Daniel Won...
芬芳荷帶大禮服點題當季「In Bloom綻放」設計理念。圖／Daniel Wong提供
分享

模特兒鹿希派

相關新聞

速食夯品 限店限時限量促銷

2019-05-16 23:26

穿上這件T恤是好的開始 MM6用「標語時尚」挺公益

2019-05-17 19:56

跟著米奇飛過金字塔！東京迪士尼海洋「翱翔：夢幻奇航」7月登場

2019-05-17 19:38

6米挑高＋自然採光！NU SKIN如新生活台北旗艦館打造綠能新地標

2019-05-17 18:46

泡麵界LV「滿漢御品」限量販售 搶攻端節伴手禮

2019-05-17 18:29

台北珍珠芋頭控必看 IG浮誇系排隊刨冰「春美」入夏怒吃一波

2019-05-17 17:52

外食貴鬆鬆！六福集團冷凍包開紅盤 上海醃篤鮮半年賣出3千包、港點狂銷8千盒

2019-05-17 16:42

日本超人氣牛排IKINARI STEAK台灣首店在這！ 超高CP值厚切牛排想吃多少自己決定

2019-05-17 15:58

上班族加薪密技 善用「Rakuten樂分紅」輕鬆賺取業外收入

2019-05-17 15:52

SOGO新竹BIG CITY館韓國展登場 嘗美食體驗韓流

2019-05-17 15:39

有超美味小圓麵包的發懶空間 台北南京復興隱藏店「貝克宅」

2019-05-17 15:34

國際授權業協會(LIMA)全球同步正式更名 迎接授權行業新世代！

2019-05-17 15:34

泡麵達人里納許狂推！金門「一來順椒麻拌麵」獲5顆星讚譽

2019-05-17 14:21

貝聿銘10歲立志當建築師 作品幾何特色竟來自玩撞球

2019-05-17 14:13

貝聿銘玻璃金字塔夯 新故宮玻璃廊道為何惹嫌？

2019-05-17 13:26

后里廢輪胎廠大火 中市府：戴奧辛測值無明顯增加

2019-05-17 13:04

鄧師傅35周年慶 獎學金助餐飲相關科系學生

2019-05-17 12:48

迪士尼「達菲」來了！還有Cookie本尊首次登台　毛茸茸萌樣超可愛

2019-05-17 12:41

超美拍！「快時尚」概念融入菜單 文華東方首推超值嘗鮮價

2019-05-17 12:03

舞出精雕細琢的美麗靈魂 聖彼得堡芭蕾舞團首席：伊蓮娜．歌勒妮高娃

2019-05-17 11:59

518壽星 蘭博館免費 還加送「韓國魚、陳其鰻」

2019-05-17 10:20

生氣時最難對付的4大星座！水瓶冷暴力、巨蟹氣炸也說「我沒生氣」

2019-05-16 23:42

夏日輕食大戰 加菜減熱量

2019-05-16 23:24

音樂劇、化身馴鹿！南怡島童書節好熱鬧　走進「安徒生世界」

2019-05-16 23:17

吐司免切邊! 微酵烘焙引進日本人氣「極生吐司」開幕單片10元

2019-05-16 23:03

10人同行、老師免費！豆府4餐廳陪你謝謝老師 訂位同學再贈禮券

2019-05-16 21:03

又被租金壓垮？杏桃鬆餅屋東區首家門市經營6年將收攤

2019-05-16 20:57

每一款都是千萬名表！極致頂級BOVET播威表重返台灣

2019-05-16 20:08

《與惡》喬喬事件 賈靜雯：家務事外人都不好說什麼

2019-05-16 19:29

厚片淋珍珠鮮奶Q酥軟 台南隱藏巷弄店讓人「厚來胖了」

2019-05-16 18:47

穿上它你會微笑！Manolo Blahnik執行長教你如何挑命定鞋

2019-05-16 18:45

蝦皮購物「517吃貨節」！下單不限金額7-ELEVEN取貨就送茶葉蛋

2019-05-16 18:45

賈靜雯逛DELVAUX展覽 爆料咘咘把名牌包拖在地上走

2019-05-16 18:31

春夏就缺一咖托特包！俏皮撞色、可愛蝴蝶結都想要

2019-05-16 18:22

張大千也愛吃！故宮晶華「大千宴」上桌 13道料理重現大師食譜

2019-05-16 18:10

炎夏消暑神器！戀愛好滋味盡在「美粒果」蘋果蘇打

2019-05-16 17:55

端午送禮首選～高檔即食麵「滿漢御品」每碗248元

2019-05-16 17:42

長汎假期旅展祭優惠！北海道玩4天2萬有找 美加賞楓旅展預購現折最高8千

2019-05-16 17:39

不用再找日本代購！BRUNO上掀式燒烤箱 烘焙、BBQ一機搞定

2019-05-16 17:31
看更多

熱門文章

斜坡變瀑布！新竹豪雨傳多處淹水 網友哀嚎：上班遲到了

2019-05-17 08:40

爆肝女主管被放逐冷部門 醫師教她一招還擊老闆的不當待遇

2019-05-17 10:34

影／大雷雨竹市封閉9地下道 護城河水淹周邊道路

2019-05-17 10:40

桃竹已下豪雨 新竹以北、東北部豪大雨特報

2019-05-17 08:06

北部雷陣雨 氣象局發布桃竹苗豪雨警報

2019-05-17 09:03

影／豪雨來襲！桃園新屋淹大水 小學生難上課

2019-05-17 11:48

暴雨淹水9000隻幼雞死亡 業者痛心無力估算損失

2019-05-17 17:08

日本超人氣牛排IKINARI STEAK台灣首店在這！ 超高CP值厚切牛排想吃多少自己決定

2019-05-17 15:58

注意！大雨淹水 台61線64K至66K新豐路段封閉

2019-05-17 09:42

金門機場大爆滿 滯留500多名旅客吵翻天

2019-05-17 14:43

影／海中有一片片紙張？原來是「牠們」在群游

2019-05-17 16:36

吐司免切邊! 微酵烘焙引進日本人氣「極生吐司」開幕單片10元

2019-05-16 23:03

大雨轟炸！新豐高爾夫球場出現瀑布 明新科大宣布停課

2019-05-17 12:33

大雷雨強襲 桃園兩國小下午停課 家長雨中趕來接孩子

2019-05-17 13:21

FB留言抽房屋？信義房屋、遠雄建設呼籲：「勿上當受騙」

2019-05-17 01:10

大雨狂炸桃園觀音新屋 西瓜、洋香瓜田汪洋一片

2019-05-17 14:39

夫趁妻懷孕偷找援交還不戴套 她氣炸「髒到極點」

2019-05-17 16:05

每日星座運勢／摩羯財運利小額投資 愛情際遇不錯

2019-05-17 00:00

「體重過重每天哭」 國小生考上軍校揭1年減14公斤秘訣

2019-05-17 12:51

辭世的華裔建築師貝聿銘 與台灣關連有這些

2019-05-17 12:16

受大雨影響 桃市觀音草漯小客車險滅頂

2019-05-17 12:06

湖口、新豐淹水車輛遭滅頂 新豐下午3點起停班停課

2019-05-17 15:39

貝聿銘玻璃金字塔夯 新故宮玻璃廊道為何惹嫌？

2019-05-17 13:26

大雨淹新竹 明新科大：日夜間部17日停課一天

2019-05-17 12:04

無意義飯局太無聊⋯人生只要丟掉這4件事 每天都會笑得很開心！

2019-05-16 21:29

新豐鄉災情嚴重 電線杆倒2000戶停電 瓜田全泡水

2019-05-17 14:09

小孟塔羅：下半年到哪裡找到財源？

2019-05-17 07:30

大雨水淹過鐵軌 台鐵北湖到湖口雙線暫時不通

2019-05-17 11:22

我的經驗／當年親手接生 兒捐骨髓救了我

2019-05-16 23:36

竹縣部分道路、地下道及停車場淹積水 已拉封鎖線

2019-05-17 11:25

旺盛對流移入 新竹新豐上午8時累積雨量已達212毫米

2019-05-17 09:10

豪雨淹過台鐵北湖-湖口鐵軌 雙線暫時不通

2019-05-17 10:59

公婆要媳婦少吃肉才能生兒子 她勸世：不要嫁獨子

2019-05-17 17:04

生氣時最難對付的4大星座！水瓶冷暴力、巨蟹氣炸也說「我沒生氣」

2019-05-16 23:42

新竹有雷雨 彭啟明：小尺度對流像游擊隊神出鬼沒

2019-05-17 09:41

民歌手葉佳修罹患肺癌 醫師這樣說

2019-05-17 17:20

桃竹大雷雨即時訊息！多地雨量狂破300毫米

2019-05-17 13:11

機車空汙定檢逾期 罰鍰從2000元下修至500元

2019-05-16 21:28

又被租金壓垮？杏桃鬆餅屋東區首家門市經營6年將收攤

2019-05-16 20:57

進公司一年，就擊敗6萬人摘下10萬元大獎...從這個約聘員看成功職涯的3關鍵

2019-05-17 11:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top