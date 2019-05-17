劉真露長腿、張景嵐秀美背 Daniel Wong陽明山「綻放」大秀
華裔設計師Daniel Wong日前在陽明山上舉辦2019春夏「In Bloom綻放」大秀，每次都力挺他新作發表的邱瓈寬、江祖平、劉真等好友盛裝赴會，張景嵐穿了挖背禮服，放送美背性感，劉真則是露出美腿，和模特兒競豔。
一向用色大膽前衛的Daniel Wong，在最新一季的時裝發表有特別輕盈的新面貌，粉、藍、灰色的運用一改他往昔熱愛暗黑金屬的風格，解構襯衫、荷葉裙等款式，都有度假的輕快氛圍。他擅長的印花靈感這次以「絢麗、芬芳、盎然、初露、甦醒」這五大元素呈現，也作為服裝的定名，總共60 套春夏新品展現出恣意盎然的浪漫。
細究印花的視覺來自雲豹以及秋海棠、一葉蘭、杜鵑、蘭花等具台灣特色的動植物，蝴蝶是Daniel Wong每季都不可或缺的元素，寬尾鳳蝶也成為本季印花發想。整場時尚發表以芭蕾舞蹈開秀，分為三階段進行，第一階段以結構、異材質不對稱拼接的穿搭和印花表現，第二階段是休閒運動風，以及針織系列；第三階段壓軸的則是優雅的禮服。這場大秀的嘉賓還包括魏蔓、李佳薇、吳卓源、鹿希派等名人，現場還有800位品牌VIP共襄盛舉。
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