劉真露長腿、張景嵐秀美背 Daniel Wong陽明山「綻放」大秀

2019-05-17 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



華裔設計師Daniel Wong日前在陽明山上舉辦2019春夏「In Bloom綻放」大秀，每次都力挺他新作發表的邱瓈寬、江祖平、劉真等好友盛裝赴會，張景嵐穿了挖背禮服，放送美背性感，劉真則是露出美腿，和模特兒競豔。

一向用色大膽前衛的Daniel Wong，在最新一季的時裝發表有特別輕盈的新面貌，粉、藍、灰色的運用一改他往昔熱愛暗黑金屬的風格，解構襯衫、荷葉裙等款式，都有度假的輕快氛圍。他擅長的印花靈感這次以「絢麗、芬芳、盎然、初露、甦醒」這五大元素呈現，也作為服裝的定名，總共60 套春夏新品展現出恣意盎然的浪漫。