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跟著米奇飛過金字塔！東京迪士尼海洋「翱翔：夢幻奇航」7月登場

2019-05-17 19:38聯合報 記者陳睿中╱即時報導

東京迪士尼海洋全新大型遊樂設施「翱翔：夢幻奇航」，預計將於今年7月23日正式登場，旅客將可以透過模擬飛行的方式，穿梭在世界各地的風景名勝之間。另外在7月起，也將會有「唐老鴨的熱力盛夏叢林」、「迪士尼夏日海盜世界」等等主題活動登場；6月時，全新的「達菲夏日樂逍遙」特別節目，也會於東京迪士尼海洋登場。不同的主題活動，也會有不同的週邊紀念商品與特色料理，共計有超過上百種新款。

「翱翔：夢幻奇航」是以加州迪士尼主題園區的Soarin’ Around the World」為原型所設計，投資成本約達180億。在約5分鐘的時間中，旅客可以透過夢想飛行器，在金字塔、馬特洪峰等知名世界地標之間飛行穿梭，還會傳來帶有海洋氣息的空氣。在特別打造的「夢幻奇航博物館」內，也可見到各種展示物品。東京迪士尼海洋也會同步推出約40種的週邊商品，以及吉拿棒、荔枝珍珠等4款特色點心。

另外，在6月6日至7月7日期間，東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋也會推出為期32天的「迪士尼迎七夕」的特別節目。6月6日至8月27日期間，「達菲夏日樂逍遙」特別節目也會於東京迪士尼海洋登場。至於7月9日至9月1日，「唐老鴨的熱力盛夏叢林」將於東京迪士尼樂園登場，帶來歡樂的夜間舞台表演；日間則有《動物方城市》的哈茱蒂、胡尼克帶來「茱蒂與尼克蹦跳戲水樂」的活動。同時期，還有以《神鬼奇航》為主軸的「迪士尼夏日海盜世界」在東京迪士尼海洋讓民眾欣賞同樂。每個主題活動，也都會推出數十款的週邊商品供粉絲收集。

東京迪士尼度假區也針對園區推出度假區假期套票，除了包含住宿優惠外，還可享有專屬觀賞區、不限時段快速通行券、免費飲料券等優惠，還可讓孩童參與特殊的體驗活動，組合型態眾多。其中2人的3日組合套票，售價約15萬日圓。

以達菲與好友為主題的「達菲夏日樂逍遙」將於6月6日至8月27日登場。圖／東京迪士...
以達菲與好友為主題的「達菲夏日樂逍遙」將於6月6日至8月27日登場。圖／東京迪士尼度假區提供
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《動物方城市》的哈茱蒂、胡尼克所帶來「茱蒂與尼克蹦跳戲水樂」的活動，為東京迪士尼...
《動物方城市》的哈茱蒂、胡尼克所帶來「茱蒂與尼克蹦跳戲水樂」的活動，為東京迪士尼的夏季主題節目之一。圖／東京迪士尼度假區提供
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「迪士尼迎七夕」活動，將安排七夕迎賓會等主題節目。圖／東京迪士尼度假區提供
「迪士尼迎七夕」活動，將安排七夕迎賓會等主題節目。圖／東京迪士尼度假區提供
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以園區裝飾為圖樣的七夕特別商品。記者陳睿中／攝影
以園區裝飾為圖樣的七夕特別商品。記者陳睿中／攝影
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東京迪士尼海洋將於7月23日啟用全新大型設施「翱翔：夢幻奇航」。圖／東京迪士尼度...
東京迪士尼海洋將於7月23日啟用全新大型設施「翱翔：夢幻奇航」。圖／東京迪士尼度假區提供
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「迪士尼迎七夕」活動期間，可看見穿著牛郎織女裝的米奇與米妮。圖／東京迪士尼度假區...
「迪士尼迎七夕」活動期間，可看見穿著牛郎織女裝的米奇與米妮。圖／東京迪士尼度假區提供
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以《神鬼奇航》為主軸的「迪士尼夏日海盜世界」將在7月9日至9月1日於東京迪士尼海...
以《神鬼奇航》為主軸的「迪士尼夏日海盜世界」將在7月9日至9月1日於東京迪士尼海洋登場。圖／東京迪士尼度假區提供
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「翱翔：夢幻奇航」將推出吉拿棒、荔枝珍珠等4款特色點心。圖／東京迪士尼度假區提供
「翱翔：夢幻奇航」將推出吉拿棒、荔枝珍珠等4款特色點心。圖／東京迪士尼度假區提供
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配合「迪士尼迎七夕」活動，將推出超過40款的限定商品。記者陳睿中／攝影
配合「迪士尼迎七夕」活動，將推出超過40款的限定商品。記者陳睿中／攝影
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配合「翱翔：夢幻奇航」所推出的飛行員造型玩偶。記者陳睿中／攝影
配合「翱翔：夢幻奇航」所推出的飛行員造型玩偶。記者陳睿中／攝影
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迪士尼東京

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