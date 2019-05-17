6米挑高＋自然採光！NU SKIN如新生活台北旗艦館打造綠能新地標

2019-05-17 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



歷時多年籌畫，耗資數千萬、占地400坪的NU SKIN如新生活台北旗艦館，座落於國際建築大師姚仁喜運用綠能建築工法打造的聯合．大於大樓，挑高6米的室內空間運用環保建材及高節能自然採光設計，並結合NU CAFE如新企業文化與公益咖啡館，成為台北市信義區的綠能鑽石新地標。今天舉辦開幕儀式，請來男神級老公代表修杰楷擔任NU SKIN旗艦大使，吸引大批粉絲圍觀。

聯合･大於大樓精挑符合嚴苛標準的低汙染環保綠建材，高度節能的建築外殼設計，採用鋁板外漆烤牆及超白複層玻璃帷幕，在有效隔熱的同時提高採光；NU SKIN如新生活台北旗艦館內建材、塗料皆選用無毒無汙染材質，並嚴守綠建築施作工法，館內打造6米高的仿生植物牆，由花藝師臨摹原生植物生長型態手工製作，耗時為一般植物牆的2～3倍，創造豐盈綠意的視覺紓壓感。

因綠建築除對節能的標準比起一般建築增加了光線的要求，因此NU SKIN如新生活台北旗艦館利用全玻璃帷幕設計的光透明亮感，以光線自然、採光與耗能搭配，維持3800K～4000K的色溫狀態，運用自然共生的光線巧妙營造出有如專業攝影棚的精緻柔焦光。館內還設置了6米高的拍照打卡背板。

在NU SKIN如新生活台北旗艦館中，包括彩妝、保養、保健及美容儀器皆可現場體驗、購買，NU Beauty試妝空間採用好萊塢明星等級彩妝燈源，強調膚質與妝感最佳原色，試妝不走色。就連館內的洗手間都選用Dyson洗烘二合一的洗手台，減少擦手紙用量。