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台北珍珠芋頭控必看 IG浮誇系排隊刨冰「春美」入夏怒吃一波

2019-05-17 17:52聯合報 記者柯意如╱即時報導

心浮氣躁的夏天，動不動就汗涔涔，就是很容易被大碗刨冰吸引到，位於台北松山區敦化北路附近的「春美冰菓室」，自開業以來一直都是IG打卡熱點，白色系的店家內外觀，清新佈置讓暑氣降溫，除了浮誇系超人氣的芋頭牛奶冰、珍珠奶茶冰，樸實古早味的限量杏仁豆腐跟豆漿豆花，都是打卡美食。

「春美冰菓室」芋頭牛奶冰像瀑布一樣浮誇。圖／春美冰菓室 提供
「春美冰菓室」芋頭牛奶冰像瀑布一樣浮誇。圖／春美冰菓室 提供
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「珍珠奶茶冰」上有芝麻奶酪，是IG打卡熱門冰品。圖／春美冰菓室 提供
「珍珠奶茶冰」上有芝麻奶酪，是IG打卡熱門冰品。圖／春美冰菓室 提供
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杏仁豆腐甜湯是限量品。圖／春美冰菓室 提供
杏仁豆腐甜湯是限量品。圖／春美冰菓室 提供
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「春美冰菓室」位子大概靠近南京復興站、慶城公園附近，白色店面目標算是蠻明顯的，在交通上也算相當方便，是附近上班族與民眾享用冰品的好所在。IG網友推薦的「珍珠奶茶冰」，是店內人氣很高的一款招牌冰品，奶茶冰淋上雙色的Q彈珍珠，扣上一大顆香濃滑嫩的黑芝麻奶酪，成就了這款好吃又好拍的甜品，到了夏天更是瘋狂洗版IG。芋頭牛奶冰則是整個走浮誇系路線，宛如芋泥瀑布的長相，搭上芋圓好滿足，叫芋頭控怎麼受（瘦）得了呢？

「春美冰菓室」白色店面顯眼好找。圖／春美冰菓室 提供
「春美冰菓室」白色店面顯眼好找。圖／春美冰菓室 提供
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「春美冰菓室」是排隊人氣冰店。圖／春美冰菓室 提供
「春美冰菓室」是排隊人氣冰店。圖／春美冰菓室 提供
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「春美冰菓室」內用位子走清爽的白色系風格。圖／春美冰菓室 提供
「春美冰菓室」內用位子走清爽的白色系風格。圖／春美冰菓室 提供
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「春美」一年四季都有不少忠實顧客前往吃冰跟喝甜湯，熱門時段需要排隊，由於店內空間位子數量並不多，前往享用美食的粉絲要有耐心稍微等候一下喔。店家營業時間與休息日，可上粉絲團查詢。

哪裡吃

春美冰菓室

台北市松山區敦化北路120巷54號

糖水豆花 55、豆漿豆花 65

原味手打杏仁豆腐 70 （限量）

黑糖刨冰 70（選4種配料）

芋頭牛奶冰 100

珍珠奶茶冰 130

售價如有誤植或更動以店家現場實際公佈為準

奶茶冰品

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