外食貴鬆鬆！六福集團冷凍包開紅盤 上海醃篤鮮半年賣出3千包、港點狂銷8千盒

2019-05-17 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



根據經濟部統計，台灣一年冷凍料理包市場超過400億，五星級飯店、食材商紛紛跨足搶市，甚至進軍海外。除了台北國賓、台北晶華主打原本熱賣的牛肉麵，君品酒店「頤宮」中餐廳也與桂冠食品合作推出米其林星級的冷凍食品；六福旅遊集團則以「六福首選」為品牌，上市約半年，「上海醃篤鮮」銷量已達3千包、港點狂銷8千盒。

在外用餐越來越貴，依主計總處數據顯示，從2010年6月開始至今，已連續100個月以上的外食費用皆較前一年同期來得高，今年4月外食費用年漲1.66%，其中，火鍋、中式麵食、西式速食漲幅皆逾2%，為了省錢又吃得健康，許多人選擇在家料理，但煮飯過程繁複，因此，快速且簡單的即時料理需求日益龐大。

六福旅遊集團去年11月起以「六福首選」為品牌，在各大零售通路推出冷凍冷藏料理，其中最夯的是來自六福皇宮傳奇經典菜「濃湯醃篤鮮」，製作過程繁複，湯頭越白濁滋味越濃厚，美味的關鍵就在於湯底用大量老母雞、雞腳、豬後腿、赤肉、豬皮等多種膠質豐厚的食材，搭配100公斤的水慢慢熬煮濃縮成40公斤的精華濃湯，再加入春筍、鹹肉、鮮豬肉和百頁結，可再加工放入雞肉塊或排骨；料理包也可加熱煮成火鍋湯底，搭配任何麵條都適合，且能彈性調整為單人份量、分成多次料理，成為熱銷品項。

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