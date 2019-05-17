日本超人氣牛排IKINARI STEAK台灣首店在這！ 超高CP值厚切牛排想吃多少自己決定

2019-05-17 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



喜歡大口吃牛排的人，又多了一個用親民價大口吃肉的地方。在日本超過4百家分店的超人氣立食牛排店「IKINARI STEAK」，亞洲海外第一個據點即將插旗台灣。主打厚切濕式熟成鐵板牛排的「IKINARI STEAK」，以肋眼牛排每公克價格2元新台幣的價格，迅速攻占日本肉食控的心，短短6年暴風式展店至456家分店。這次將帶著日本主打的價格競爭優勢來台，選在CITYLINK南港店一樓開設台灣一號店。

「IKINARI STEAK」2013年12月首店在銀座開幕，短短6年內展店速度飛快。打破市場以排餐為主的牛排套餐方式，「IKINARI STEAK」只供應牛肉，牛排有菲力、肋眼、和牛等選擇，醬汁口味則是以醬油為基底的日式牛排。且用牛肉重量販售牛排方式，想吃多少肉自己決定，肉食控可以只吃牛排吃過癮。若想吃沙拉、湯等配菜，再另外加點。在日本店型不全然都為立食，也會視區域需求設置座位。台灣一號店考量台灣人消費習慣，採用座席，設56席座位。

從官網售價來看，300公克的肋眼牛排每公克6.9日圓，相當於2,070日圓（税外），税外相當於新台幣595元；400公克税外價約於新台幣793元。IKINARI STEAK訴求的是要讓牛排愛好者沒負擔的盡情吃肉，價格策略也是市面上同等級牛排的1/2～1/3價。價格優勢除了連鎖採購優勢外，也因為用餐非排餐型式，一個人的45分鐘至55分鐘用餐完畢，相較於排餐動輒2小時的用餐時間，讓客人翻桌率更快。