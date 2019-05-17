親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北台灣豪雨來襲
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

台灣同婚合法化亞洲第一 外媒如此解讀

獨／64歲葉佳修驚傳罹患肺癌！「左上肺葉全切除」

日本超人氣牛排IKINARI STEAK台灣首店在這！ 超高CP值厚切牛排想吃多少自己決定

2019-05-17 15:58聯合報 記者江佩君╱即時報導

喜歡大口吃牛排的人，又多了一個用親民價大口吃肉的地方。在日本超過4百家分店的超人氣立食牛排店「IKINARI STEAK」，亞洲海外第一個據點即將插旗台灣。主打厚切濕式熟成鐵板牛排的「IKINARI STEAK」，以肋眼牛排每公克價格2元新台幣的價格，迅速攻占日本肉食控的心，短短6年暴風式展店至456家分店。這次將帶著日本主打的價格競爭優勢來台，選在CITYLINK南港店一樓開設台灣一號店。

「IKINARI STEAK」2013年12月首店在銀座開幕，短短6年內展店速度飛快。打破市場以排餐為主的牛排套餐方式，「IKINARI STEAK」只供應牛肉，牛排有菲力、肋眼、和牛等選擇，醬汁口味則是以醬油為基底的日式牛排。且用牛肉重量販售牛排方式，想吃多少肉自己決定，肉食控可以只吃牛排吃過癮。若想吃沙拉、湯等配菜，再另外加點。在日本店型不全然都為立食，也會視區域需求設置座位。台灣一號店考量台灣人消費習慣，採用座席，設56席座位。

從官網售價來看，300公克的肋眼牛排每公克6.9日圓，相當於2,070日圓（税外），税外相當於新台幣595元；400公克税外價約於新台幣793元。IKINARI STEAK訴求的是要讓牛排愛好者沒負擔的盡情吃肉，價格策略也是市面上同等級牛排的1/2～1/3價。價格優勢除了連鎖採購優勢外，也因為用餐非排餐型式，一個人的45分鐘至55分鐘用餐完畢，相較於排餐動輒2小時的用餐時間，讓客人翻桌率更快。

至於台灣定價，品牌台灣窗口表示，由於現在大家太常去日本、資訊也透明，會以匯率來換算，日圓定價大約乘以0.28或0.3，兩邊定價不會差太多。位於CITYLINK南港店一樓的台灣一號店，目前預計6月11日開幕。

IKINARI STEAK主打厚切濕式熟成鐵板牛排。圖／摘自IKINARI ST...
IKINARI STEAK主打厚切濕式熟成鐵板牛排。圖／摘自IKINARI STEAK臉書
分享
IKINARI STEAK在日本不全然都是立食店型，有的店也有設置座席。圖／摘自...
IKINARI STEAK在日本不全然都是立食店型，有的店也有設置座席。圖／摘自IKINARI STEAK臉書
分享
在IKINARI STEAK可以選擇自己愛吃的牛肉種類與重量。圖／摘自IKINA...
在IKINARI STEAK可以選擇自己愛吃的牛肉種類與重量。圖／摘自IKINARI STEAK臉書
分享
IKINARI STEAK主打厚切濕式熟成鐵板牛排。圖／摘自IKINARI ST...
IKINARI STEAK主打厚切濕式熟成鐵板牛排。圖／摘自IKINARI STEAK臉書
分享
IKINARI STEAK以牛肉為主，喜歡吃牛肉者可以只點牛肉來吃。圖／摘自IK...
IKINARI STEAK以牛肉為主，喜歡吃牛肉者可以只點牛肉來吃。圖／摘自IKINARI STEAK臉書
分享
IKINARI STEAK台灣一號店位於CITYLINK南港店一樓。圖／讀者提供
IKINARI STEAK台灣一號店位於CITYLINK南港店一樓。圖／讀者提供
分享

相關新聞

貝聿銘玻璃金字塔夯 新故宮玻璃廊道為何惹嫌？

2019-05-17 13:26

后里廢輪胎廠大火 中市府：戴奧辛測值無明顯增加

2019-05-17 13:04

速食夯品 限店限時限量促銷

2019-05-16 23:26

外食貴鬆鬆！六福集團冷凍包開紅盤 上海醃篤鮮半年賣出3千包、港點狂銷8千盒

2019-05-17 16:42

上班族加薪密技 善用「Rakuten樂分紅」輕鬆賺取業外收入

2019-05-17 15:52

SOGO新竹BIG CITY館韓國展登場 嘗美食體驗韓流

2019-05-17 15:39

有超美味小圓麵包的發懶空間 台北南京復興隱藏店「貝克宅」

2019-05-17 15:34

國際授權業協會(LIMA)全球同步正式更名 迎接授權行業新世代！

2019-05-17 15:34

泡麵達人里納許狂推！金門「一來順椒麻拌麵」獲5顆星讚譽

2019-05-17 14:21

貝聿銘10歲立志當建築師 作品幾何特色竟來自玩撞球

2019-05-17 14:13

鄧師傅35周年慶 獎學金助餐飲相關科系學生

2019-05-17 12:48

迪士尼「達菲」來了！還有Cookie本尊首次登台　毛茸茸萌樣超可愛

2019-05-17 12:41

超美拍！「快時尚」概念融入菜單 文華東方首推超值嘗鮮價

2019-05-17 12:03

舞出精雕細琢的美麗靈魂 聖彼得堡芭蕾舞團首席：伊蓮娜．歌勒妮高娃

2019-05-17 11:59

518壽星 蘭博館免費 還加送「韓國魚、陳其鰻」

2019-05-17 10:20

生氣時最難對付的4大星座！水瓶冷暴力、巨蟹氣炸也說「我沒生氣」

2019-05-16 23:42

夏日輕食大戰 加菜減熱量

2019-05-16 23:24

音樂劇、化身馴鹿！南怡島童書節好熱鬧　走進「安徒生世界」

2019-05-16 23:17

吐司免切邊! 微酵烘焙引進日本人氣「極生吐司」開幕單片10元

2019-05-16 23:03

10人同行、老師免費！豆府4餐廳陪你謝謝老師 訂位同學再贈禮券

2019-05-16 21:03

又被租金壓垮？杏桃鬆餅屋東區首家門市經營6年將收攤

2019-05-16 20:57

每一款都是千萬名表！極致頂級BOVET播威表重返台灣

2019-05-16 20:08

《與惡》喬喬事件 賈靜雯：家務事外人都不好說什麼

2019-05-16 19:29

厚片淋珍珠鮮奶Q酥軟 台南隱藏巷弄店讓人「厚來胖了」

2019-05-16 18:47

穿上它你會微笑！Manolo Blahnik執行長教你如何挑命定鞋

2019-05-16 18:45

蝦皮購物「517吃貨節」！下單不限金額7-ELEVEN取貨就送茶葉蛋

2019-05-16 18:45

賈靜雯逛DELVAUX展覽 爆料咘咘把名牌包拖在地上走

2019-05-16 18:31

春夏就缺一咖托特包！俏皮撞色、可愛蝴蝶結都想要

2019-05-16 18:22

張大千也愛吃！故宮晶華「大千宴」上桌 13道料理重現大師食譜

2019-05-16 18:10

炎夏消暑神器！戀愛好滋味盡在「美粒果」蘋果蘇打

2019-05-16 17:55

端午送禮首選～高檔即食麵「滿漢御品」每碗248元

2019-05-16 17:42

長汎假期旅展祭優惠！北海道玩4天2萬有找 美加賞楓旅展預購現折最高8千

2019-05-16 17:39

不用再找日本代購！BRUNO上掀式燒烤箱 烘焙、BBQ一機搞定

2019-05-16 17:31

全台最大！柏克金啤酒餐廳+燒肉屋開幕 前20名顧客早餐免費吃

2019-05-16 17:23

京劇版《大宅門》 女主角視角看愛情

2019-05-16 17:23

一起去叢林探險～PANDORA夏季新品太Q，熱氣球、小獅子全都好想要！

2019-05-16 17:14

林哲熹想送曾沛慈「戒指」　姊弟合體站台珠寶秀出好交情

2019-05-16 17:14

誠品日本首間書店九月開幕 姚仁喜絕美設計搶先曝光

2019-05-16 16:48

仙女下凡到坎城 艾兒芬妮靠「拖地」稱霸紅毯

2019-05-16 16:45
看更多

熱門文章

斜坡變瀑布！新竹豪雨傳多處淹水 網友哀嚎：上班遲到了

2019-05-17 08:40

爆肝女主管被放逐冷部門 醫師教她一招還擊老闆的不當待遇

2019-05-17 10:34

影／大雷雨竹市封閉9地下道 護城河水淹周邊道路

2019-05-17 10:40

桃竹已下豪雨 新竹以北、東北部豪大雨特報

2019-05-17 08:06

北部雷陣雨 氣象局發布桃竹苗豪雨警報

2019-05-17 09:03

影／豪雨來襲！桃園新屋淹大水 小學生難上課

2019-05-17 11:48

注意！大雨淹水 台61線64K至66K新豐路段封閉

2019-05-17 09:42

22年前親自接生兒子 22年後兒救了名醫林禹宏

2019-05-16 18:53

金門機場大爆滿 滯留500多名旅客吵翻天

2019-05-17 14:43

全台最大！柏克金啤酒餐廳+燒肉屋開幕 前20名顧客早餐免費吃

2019-05-16 17:23

FB留言抽房屋？信義房屋、遠雄建設呼籲：「勿上當受騙」

2019-05-17 01:10

大雷雨強襲 桃園兩國小下午停課 家長雨中趕來接孩子

2019-05-17 13:21

大雨轟炸！新豐高爾夫球場出現瀑布 明新科大宣布停課

2019-05-17 12:33

吐司免切邊! 微酵烘焙引進日本人氣「極生吐司」開幕單片10元

2019-05-16 23:03

每日星座運勢／摩羯財運利小額投資 愛情際遇不錯

2019-05-17 00:00

辭世的華裔建築師貝聿銘 與台灣關連有這些

2019-05-17 12:16

大雨狂炸桃園觀音新屋 西瓜、洋香瓜田汪洋一片

2019-05-17 14:39

無意義飯局太無聊⋯人生只要丟掉這4件事 每天都會笑得很開心！

2019-05-16 21:29

大雨淹新竹 明新科大：日夜間部17日停課一天

2019-05-17 12:04

「體重過重每天哭」 國小生考上軍校揭1年減14公斤秘訣

2019-05-17 12:51

受大雨影響 桃市觀音草漯小客車險滅頂

2019-05-17 12:06

大雨水淹過鐵軌 台鐵北湖到湖口雙線暫時不通

2019-05-17 11:22

嘉義正妹與1,200萬刮刮樂頭獎擦身而過 抱回200萬元

2019-05-16 17:08

小孟塔羅：下半年到哪裡找到財源？

2019-05-17 07:30

旺盛對流移入 新竹新豐上午8時累積雨量已達212毫米

2019-05-17 09:10

竹縣部分道路、地下道及停車場淹積水 已拉封鎖線

2019-05-17 11:25

豪雨淹過台鐵北湖-湖口鐵軌 雙線暫時不通

2019-05-17 10:59

貝聿銘玻璃金字塔夯 新故宮玻璃廊道為何惹嫌？

2019-05-17 13:26

生氣時最難對付的4大星座！水瓶冷暴力、巨蟹氣炸也說「我沒生氣」

2019-05-16 23:42

IKEA新店店開幕 主打親子友善空間

2019-05-16 17:04

新竹有雷雨 彭啟明：小尺度對流像游擊隊神出鬼沒

2019-05-17 09:41

我的經驗／當年親手接生 兒捐骨髓救了我

2019-05-16 23:36

夫趁妻懷孕偷找援交還不戴套 她氣炸「髒到極點」

2019-05-17 16:05

機車空汙定檢逾期 罰鍰從2000元下修至500元

2019-05-16 21:28

新豐鄉災情嚴重 電線杆倒2000戶停電 瓜田全泡水

2019-05-17 14:09

桃竹大雷雨即時訊息！多地雨量狂破300毫米

2019-05-17 13:11

湖口、新豐淹水車輛遭滅頂 新豐下午3點起停班停課

2019-05-17 15:39

又被租金壓垮？杏桃鬆餅屋東區首家門市經營6年將收攤

2019-05-16 20:57

蝦皮購物「517吃貨節」！下單不限金額7-ELEVEN取貨就送茶葉蛋

2019-05-16 18:45

進公司一年，就擊敗6萬人摘下10萬元大獎...從這個約聘員看成功職涯的3關鍵

2019-05-17 11:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top