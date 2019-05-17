有超美味小圓麵包的發懶空間 台北南京復興隱藏店「貝克宅」
原本小編是先在IG上被這黃白夾心、雙雙對對的小圓麵包燒到，仔細探究，才發現「貝克宅」這家隱藏巷弄小店別有洞天，來杯飲料加份點心，在都會叢林裡鬧中取靜，獨自享受自在氛圍，極度適合忙碌的台北人放鬆、發懶。
從南京復興站1號出口，步行10分鐘左右來到「貝克宅」，交通算是相當方便。從外觀上看來像一般民宅，裝潢走簡單清爽的路線，空間設計寬敞，適合放空、安靜用餐，整體環境舒適，樓上用餐空間很像舒適的家，獲得許多網友推薦，被評為值得再度回訪的隱藏店。
招牌的「小圓麵包」有地瓜跟cream cheese兩種口味，幾乎推薦的IG網友都有點這一道點心，可說是滿滿打卡，「抹醬為麵包大加分」、「優雅的小圓法」、「香氣十足」、「餡給得很多」，2個口味都好吃，份量也很符合午茶的胃口。另一道也是網友推薦的「酪梨蛋沙拉三明治」，酪梨蛋沙拉與蘋果組合清爽，吐司酥脆柔軟兼具，是好吃好拍的輕食料理。
除了麵包與三明治，「貝克宅」的草莓戚風等每日限定甜點，網友評論都在水準之上，搭配手沖咖啡、現泡茶享用，來店客人數比較多，如果當天還能幸運坐到自己想坐的角落（位子），真的整天會心情大好啊。店家資訊與營業時間可上臉書粉絲團查詢。
哪裡吃
貝克宅
台北市中山區南京東路三段89巷5弄4號
小圓麵包 80
酪梨蛋沙拉三明治 150
價位如有更動或誤植請以店家現場實際公佈為準
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