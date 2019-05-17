國際授權業協會(LIMA)全球同步正式更名 迎接授權行業新世代！

2019-05-17 15:34 聯合新聞網 聯合數位文創



日前，國際授權業協會正式宣佈其英文名The International Licensing Industry Merchandisers‘ Association (LIMA)更改為Licensing International，協會中文名稱將保持不變。這次更名絕不只是簡單的改名字，背後更多是意味著一個新的開始，意味著協會將邁進新時代，開啓新旅程。

國際授權業協會主席Maura Regan女士在巴黎首次分享更名，Licensing International將邁進新時代，開啓新旅程。 分享 facebook

作為全球授權行業最具影響力與權威性的非盈利機構，Licensing International將整理思路、重新出發，致力於促進全球授權行業的發展和增長，提高授權從業人員的專業水平，以及深化授權能創造更大商業價值的認識。

Licensing International作為新身份，既象徵著過去三十年來授權行業發生的變化，也象徵著協會將不斷開拓創新，迎接新時代，開創新未來。

新名稱Licensing International使協會的「國際化」發展方面得到了充分的彰顯與激勵，並期待延續輝煌。協會在全球12個國家和地區設有辦事處和代表處，致力於滿足會員的本地需求，並為會員提供必要的信息和工具，使其業務擴展到世界各地。

全球授權商品零售額突破了2700億美元大關，當今的授權模式，已遠遠超出商品授權的範疇。

在協會於1985年成立之初，北美地區的授權商品零售額約佔全球總零售額的70%甚至更多，但如今授權行業的全球化發展已是勢不可擋，根據《2018全球授權市場報告》顯示，2017年全球授權商品零售額突破了2700億美元大關，而其中40%以上來自國際市場。

此外，Licensing International也反映了當下授權行業更廣泛的範圍，已經遠遠超出了商品授權的範疇。在競爭日益激烈和複雜的零售環境中，授權正以創造性和創新性的方式應用到新的和不斷增長的類別——從媒體公司推出體驗式服務，到大型零售連鎖店內的概念店，再到以新形式復興標誌性品牌。

國際授權業協會台灣代表處於上月12日匯集台灣區會員進行交流茶會。 分享 facebook

聯合數位文創udnFunLife合作，成立「國際授權業協會台灣代表處」，積極推動台灣授權業者交流

在2018年7月上任後，國際授權業協會主席Maura Regan承諾，協會將繼續履行推動全球授權行業發展的使命，並領導Licensing International實現成功轉型，這是一個歷時近一年的研究和反思過程。未來，協會將以精簡的溝通方式、信息和資訊與會員取得聯繫；不斷加強利用資源的深度和廣度，分享行業經驗和知識，將當前的市場領導者和後起之秀聚集在一起；憑借在全球擁有的廣泛網絡，也將繼續優化授權行業的狀態和規模，為明天的發展做好準備。

「作為授權行業的主要推動者，我們通過將全球各地的會員和不同品牌與寶貴的洞察力和資源聯繫起來，為日益壯大的全球授權社區服務，」 國際授權業協會主席Maura Regan表示。 「我們作為Licensing International的首次亮相象徵著授權社區的新篇章，並展示了我們對未來授權行業的奉獻精神。」

此外，協會還推出全新的網站(www.licensingInternational.org)，旨在提供更佳的用戶體驗，改善與授權專業人員的交流溝通，並增加他們的參與度。

有鑒於全球市場變化快速，2017年年中起，Licensing International與聯合數位文創udnFunLife合作，成立「國際授權業協會台灣代表處」，舉辦專業授權課程、會員茶敘等活動，積極推動台灣授權業者交流，並協助參與國際授權展會。透過參與國際授權業協會(LIMA) ，快速掌握全球授權市場脈動及行業發展現況。