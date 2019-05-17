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教育部推食育 對味廚房：營養午餐是產業應該更專業

2019-05-17 14:50聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

灃食教育基金會「營養5餐」計畫受教育部重視，今與其簽「食育模組三年百校計畫」，其中有5位主廚設計100道可在校內執行的營養午餐食譜，5位主廚之一、「對味廚房料理實驗室」創辦人洪昭勝表示，營養午餐一年100多億預算，已經是一個產業，100道食譜不僅讓學校更方便、更營養準備餐食，更希望改善整體產業。

洪昭勝說，目前學校午餐由午餐秘書、教師、營養師及廚工等人負責，其實非常忙碌，也無太多預算可設計、檢討菜單；可能在小鍋試煮很美味，但全校300人大鍋炒就不盡然。百道食譜盡量保留食物最多的養分，灃食也舉例指出，以往三杯雞可能大鍋炒，很傷廚工手腕，該食譜推薦先蒸在炒等改善廚房環境的作法。

洪昭勝也表示，若學校可從100道，甚至未來希望推到500道菜中，勾選下月，甚至數月的未來菜單，上游種植就可以預賣、預種等，改善營養午餐產業體質。

洪昭勝另指出，現在營養午餐都是各地喊價，他舉例，若要從35元到45元，這其中應該要更有憑有據，多10元可以增加多少營養價值？他建議，目前只委託某某大學研究營養午餐，應成立專責研究全國營養午餐的機構。

該食譜是由灃食與5位主廚合作，供學校營養午餐使用，包括亞洲最佳女主廚陳嵐舒、亞洲料理大賽冠軍林諾凡、日本家庭料理研究家岡本 愛、薰衣草森林品牌前主廚林奕成及對味廚房創辦人洪昭勝。料理有義式烤蔬菜、西班牙烘蛋等，儘管看似複雜，洪昭勝說，會有替代做法，不分偏鄉、都會都可以做出。

灃食教育基金會「營養5餐」計畫受教育部重視，今與其簽「三年百校」。其中有灃食與5...
灃食教育基金會「營養5餐」計畫受教育部重視，今與其簽「三年百校」。其中有灃食與5位主廚合作的食譜，供學校營養午餐使用，包括有義式烤蔬菜、西班牙烘蛋等，儘管看似複雜，但會有替代做法，不分偏鄉、都會都可以做出。記者魏翊庭／攝影
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教育部今與灃食教育基金會簽「食育模組三年百校計畫」，其中有5位主廚設計100道可...
教育部今與灃食教育基金會簽「食育模組三年百校計畫」，其中有5位主廚設計100道可在校內執行的營養午餐食譜，可供學校使用。記者魏翊庭／攝影
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營養午餐食譜

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