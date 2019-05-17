教育部推食育 對味廚房：營養午餐是產業應該更專業

2019-05-17 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



灃食教育基金會「營養5餐」計畫受教育部重視，今與其簽「食育模組三年百校計畫」，其中有5位主廚設計100道可在校內執行的營養午餐食譜，5位主廚之一、「對味廚房料理實驗室」創辦人洪昭勝表示，營養午餐一年100多億預算，已經是一個產業，100道食譜不僅讓學校更方便、更營養準備餐食，更希望改善整體產業。

洪昭勝說，目前學校午餐由午餐秘書、教師、營養師及廚工等人負責，其實非常忙碌，也無太多預算可設計、檢討菜單；可能在小鍋試煮很美味，但全校300人大鍋炒就不盡然。百道食譜盡量保留食物最多的養分，灃食也舉例指出，以往三杯雞可能大鍋炒，很傷廚工手腕，該食譜推薦先蒸在炒等改善廚房環境的作法。

洪昭勝也表示，若學校可從100道，甚至未來希望推到500道菜中，勾選下月，甚至數月的未來菜單，上游種植就可以預賣、預種等，改善營養午餐產業體質。

洪昭勝另指出，現在營養午餐都是各地喊價，他舉例，若要從35元到45元，這其中應該要更有憑有據，多10元可以增加多少營養價值？他建議，目前只委託某某大學研究營養午餐，應成立專責研究全國營養午餐的機構。