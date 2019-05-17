貝聿銘10歲立志當建築師 作品幾何特色竟來自玩撞球

2019-05-17 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



貝聿銘透露，作品中最經典的幾何線條，靈感竟來自玩撞球遊戲。報系資料照 分享 facebook

華裔建築大師貝聿銘辭世，享壽102歲。他在86歲時曾出版口述傳記「與貝聿銘對話」，透露自己十歲就想當建築師，認為「建築的目的是提昇生活...... 建築必須融入人類活動，並提昇這種活動的品質。」他也透露，自己作品中最經典的幾何線條，靈感竟來自玩撞球遊戲。

貝聿銘1917年生於蘇州，父親是中國銀行創始人貝祖貽。貝家從明代起世居蘇州，貝家是顯赫的大族，擁有著名園林獅子林家族所擁有的園林獅子林。貝聿銘一歲（1918年）便隨父移居香港，10歲搬到上海。當時祖父堅持他身為長孫，每年夏天必須回離上海不遠的蘇州小住、了解家族事務。

貝聿銘受訪時表示，蘇州石匠製作假山等造園方式，讓他體會「人與自然共存」的建築哲理；蘇州大家族式的傳統生活，則讓他「逐漸感受並珍惜生活與建築之間的關係」。蘇州園林對他的建築風格影響甚深。中國園林中的圓形月門，經常出現在他晚期作品（如美秀博物館入口）中；而他作品常見的中庭、光影美學的運用，都看得出園林的痕跡。

中國園林中的圓形月門，經常出現在他晚期作品（如美秀博物館入口）中；而他作品常見的中庭、光影美學的運用，都看得出園林的痕跡。報系檔案照/LV提供 分享 facebook

定居上海期間，貝聿銘目睹第一批現代建築在中國的崛起，從此立志當建築師。他在訪談時透露自己十歲時來到上海，被上海建築的高度深深吸引，「從那一刻起，我開始想做建築師」。

有趣的是，當時時髦的撞球運動也影響了他，「撞球是一種幾何遊戲...... 撞球也是一種策略遊戲。撞球中確實存在一些做為建築師所需具備的要素。」貝聿銘的作品以幾何造型為特色，源頭竟是從玩撞球開始。

1935年，貝聿銘遠赴美國賓州大學攻讀建築，後轉至麻省理工學院，並在哈佛取得建築碩士學位。

1960年，貝聿銘正式成立建築事務所，以一系列既經濟實用又具建築美感的平民公寓，在美國嶄露頭角。然而真正讓他站上世界舞台的案子，則是受甘迺迪總統遺孀賈桂林之託設計的甘迺迪總統圖書館（1965-1979）。接著貝聿銘在國際競圖中贏得羅浮宮改建計畫（1983-1989），更以大膽創新的玻璃金字塔，贏得1983年有「建築諾貝爾獎」之稱的普立茲克獎，躋身世界建築大師之林。

貝聿銘受訪時透露，他獲得甘迺迪圖書館的國際競圖時還沒沒無名，卻擊敗了眾多好手，原因可能是甘迺迪夫人賈桂林和他產生了「人與人之間所謂的化學感應」。

做為羅浮宮主入口的玻璃金字塔，曾遭到評論家以「墳墓」攻擊。貝聿銘受訪時回應，「石頭金字塔與玻璃金字塔毫無關係，前者為死人而建，後者則為活人而造。」他認為玻璃金字塔「代表了我們這個時代的特徵」，正可與羅浮宮代表的過去對話。

1970年代，貝聿銘首次回到中國，並在1979年接受中國政府的委托設計北京香山飯店。香山飯店位在清代皇家園林之上，貝聿銘便以舊園為基礎予以整修，讓飯店的內部空間形成蜿蜒曲折的形式，他並因此與已逝的中國園林專家陳從周結為好友，兩人多次同遊蘇州。

香山飯店嶄新的飯店風格，催生中國大批「園林式酒店」的誕生；最後卻因管理不善，淪為破舊混亂的二流飯店。貝聿銘多次接受媒體訪，提及這個第一件「返鄉」作品總是耿耿於懷。

貝聿銘曾在訪談中提及，他最想為中國設計的是：一座專為中國音樂設計的中國音樂廳；以及一座專為中國戲劇設計的中國戲劇院。可惜這兩個願望都沒能達成。