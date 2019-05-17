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貝聿銘玻璃金字塔夯 新故宮玻璃廊道為何惹嫌？

2019-05-17 13:26聯合報 記者何定照╱即時報導

華裔美籍建築師貝聿銘過世，他被譽為「現代主義建築的最後大師」，最著名作品包括法國巴黎羅浮宮廣場的玻璃金字塔，也是他1980年代主持「大羅浮宮」擴建計畫時遇到最大爭議的作品。國立故宮博物院近年啟動「新故宮」計畫，即引用羅浮宮擴建計畫，擬在廣場興建玻璃華表廊道與入口意象，卻遭民團及立委質疑抗議，究竟兩者差異在哪？

貝聿銘主持「大羅浮宮計畫」時，在拿破崙廣場設計一座70呎高的透明金字塔，藉此開挖地下展覽空間，好讓已老舊狹窄的羅浮宮獲現代化重生。當時因貝聿銘是美籍，金字塔造型也非法國傳統，都讓改建計畫飽受爭議，認為和既有空間與法國文化傳統很不搭調。

然而貝聿銘耐心溝通，花了幾乎三年，與各界一一討論，受訪、說明，大羅浮宮計畫終在1985年底動工。

反觀2017年公布的新故宮計畫，只經院長與其機要討論就成形，甚至連內部熟悉古物的專業故宮人也未能充分參與意見，更別說民間看法。立委後來頻頻質疑計畫內容與預算、進度，民團也質疑故宮都在黑箱作業，都要求故宮開公聽會，故宮才終於今年初開公聽會。

故宮當初稱建華表廊道的理由，是因目前廣場開放性空間，遇到天候不佳或是艷陽高照時，無法為參訪者遮陰避雨，也導致現行大型遊覽車須開到正館地下一樓，產生廢氣，影響門廳空氣品質；在正館前建入口意象，則是希望建構更清楚的參觀動線。

然而民團指出，正如文資委員認為不能破壞故宮中軸線等文化景觀樣貌，故宮若興建華表廊道，原本依中軸線左右對稱興建的故宮景觀，會像中間多了個疤，沒法看到原來面貌；原始設計中宛如國畫山水留白，讓觀者悠閒拾級而上、準備欣賞國寶的情懷，也都將不見。

民團也說，華表廊道地基2000坪，一旦興建，很難不影響兩側緊鄰老樹。且廊道規畫用玻璃建材，台灣天熱，屆時一定得用大量空調，產生的熱氣、廢氣不但影響老樹，也會影響就在廣場旁至善園的大群台灣藍鵲，另外玻璃反光恐也影響老樹。

羅浮宮、故宮擴建計畫同樣規畫用玻璃興建量體，好便利觀眾、增加博物館使用空間，大羅浮宮一開始雖然也遭批，但後來漸漸獲得法國民眾支持，甚至讓金字塔建築成為全球今日建築里程碑。現在遭批的新故宮計畫華表廊道，有無可能後來也受民眾好評？從羅浮宮廣場不像故宮廣場具有老樹等自然人文景觀，故宮環境的變數，恐比羅浮宮多許多。

華裔美籍建築師貝聿銘也參與設計的台中東海大學路思義教堂。本報資料照片
華裔美籍建築師貝聿銘也參與設計的台中東海大學路思義教堂。本報資料照片
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故宮羅浮宮金字塔

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