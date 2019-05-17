后里廢輪胎廠大火 中市府：戴奧辛測值無明顯增加

2019-05-17 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



台中市后里區廢輪胎廠日前發生大火，造成台中部分區域空品不良，環保局於后里地區進行24小時環境戴奧辛採樣檢測，檢測結果為0.026皮克/立方公尺，符合台灣都會區正常環境背景值範圍內，與后里地區最近一年9點次戴奧辛檢測結果比對，測值也無明顯增加。

環保局指出，此次大火燃燒的廢輪胎為橡膠產品，經查廢輪胎非屬行政院環保署公告之易生特殊有害健康的物質，但為確保民眾健康，環保局日前仍在鄰近火場的泰安國小架設環境戴奧辛採樣設備，進行24小時採樣，並於5月13日完成檢測結果報告。

報告結果出爐，后里地區環境戴奧辛檢測結果為0.026 皮克/立方公尺，經與后里地區最近一年9點次環境戴奧辛檢測結果比對(0.026至0.060皮克/立方公尺)，戴奧辛測值並無明顯增加。

另依據環保署的調查，一般台灣都會區正常戴奧辛環境背景值為0.003至0.25皮克/立方公尺，此次后里區輪胎廠大火戴奧辛測值，尚在正常環境背景值範圍內；若與日本環境空氣中戴奧辛年平均濃度標準值0.6皮克/立方公尺比較，此次后里火災也低於日本環境標準，請民眾不需過度恐慌。