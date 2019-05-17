親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北台灣豪雨來襲
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

亞洲第一同婚專法第4條過關！524後同志可結婚登記

新巴黎聖母院？雷射光塔與空中泳池的修復狂想賽

后里廢輪胎廠大火 中市府：戴奧辛測值無明顯增加

2019-05-17 13:04聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中市后里區廢輪胎廠日前發生大火，造成台中部分區域空品不良，環保局於后里地區進行24小時環境戴奧辛採樣檢測，檢測結果為0.026皮克/立方公尺，符合台灣都會區正常環境背景值範圍內，與后里地區最近一年9點次戴奧辛檢測結果比對，測值也無明顯增加。

環保局指出，此次大火燃燒的廢輪胎為橡膠產品，經查廢輪胎非屬行政院環保署公告之易生特殊有害健康的物質，但為確保民眾健康，環保局日前仍在鄰近火場的泰安國小架設環境戴奧辛採樣設備，進行24小時採樣，並於5月13日完成檢測結果報告。

報告結果出爐，后里地區環境戴奧辛檢測結果為0.026 皮克/立方公尺，經與后里地區最近一年9點次環境戴奧辛檢測結果比對(0.026至0.060皮克/立方公尺)，戴奧辛測值並無明顯增加。

另依據環保署的調查，一般台灣都會區正常戴奧辛環境背景值為0.003至0.25皮克/立方公尺，此次后里區輪胎廠大火戴奧辛測值，尚在正常環境背景值範圍內；若與日本環境空氣中戴奧辛年平均濃度標準值0.6皮克/立方公尺比較，此次后里火災也低於日本環境標準，請民眾不需過度恐慌。

廢輪胎廠業者也已開始進行災後復原清理工作，為避免處理過程中殘留餘味影響鄰近學童，教育局規劃泰安國小學生5月20日至24日移地教學，1至6年級學生至后里月眉國小上課，附設幼兒園學童至外埔馬鳴國小上課，並全額補助班級教室設置空氣清淨機，未來將視環境改善狀況，研議是否延長。

台中市后里區廢輪胎廠日前發生大火，造成台中部分區域空品不良。記者余采瀅／攝影
台中市后里區廢輪胎廠日前發生大火，造成台中部分區域空品不良。記者余采瀅／攝影
分享
台中市環保局於泰安國小內架設環境戴奧辛採樣設備，進行24小時採樣。圖／台中市政府...
台中市環保局於泰安國小內架設環境戴奧辛採樣設備，進行24小時採樣。圖／台中市政府提供
分享

戴奧辛大火環保署

相關新聞

貝聿銘玻璃金字塔夯 新故宮玻璃廊道為何惹嫌？

2019-05-17 13:26

速食夯品 限店限時限量促銷

2019-05-16 23:26

鄧師傅35周年慶 獎學金助餐飲相關科系學生

2019-05-17 12:48

迪士尼「達菲」來了！還有Cookie本尊首次登台　毛茸茸萌樣超可愛

2019-05-17 12:41

超美拍！「快時尚」概念融入菜單 文華東方首推超值嘗鮮價

2019-05-17 12:03

舞出精雕細琢的美麗靈魂 聖彼得堡芭蕾舞團首席：伊蓮娜．歌勒妮高娃

2019-05-17 11:59

518壽星 蘭博館免費 還加送「韓國魚、陳其鰻」

2019-05-17 10:20

生氣時最難對付的4大星座！水瓶冷暴力、巨蟹氣炸也說「我沒生氣」

2019-05-16 23:42

夏日輕食大戰 加菜減熱量

2019-05-16 23:24

音樂劇、化身馴鹿！南怡島童書節好熱鬧　走進「安徒生世界」

2019-05-16 23:17

吐司免切邊! 微酵烘焙引進日本人氣「極生吐司」開幕單片10元

2019-05-16 23:03

10人同行、老師免費！豆府4餐廳陪你謝謝老師 訂位同學再贈禮券

2019-05-16 21:03

又被租金壓垮？杏桃鬆餅屋東區首家門市經營6年將收攤

2019-05-16 20:57

每一款都是千萬名表！極致頂級BOVET播威表重返台灣

2019-05-16 20:08

《與惡》喬喬事件 賈靜雯：家務事外人都不好說什麼

2019-05-16 19:29

厚片淋珍珠鮮奶Q酥軟 台南隱藏巷弄店讓人「厚來胖了」

2019-05-16 18:47

穿上它你會微笑！Manolo Blahnik執行長教你如何挑命定鞋

2019-05-16 18:45

蝦皮購物「517吃貨節」！下單不限金額7-ELEVEN取貨就送茶葉蛋

2019-05-16 18:45

賈靜雯逛DELVAUX展覽 爆料咘咘把名牌包拖在地上走

2019-05-16 18:31

春夏就缺一咖托特包！俏皮撞色、可愛蝴蝶結都想要

2019-05-16 18:22

張大千也愛吃！故宮晶華「大千宴」上桌 13道料理重現大師食譜

2019-05-16 18:10

炎夏消暑神器！戀愛好滋味盡在「美粒果」蘋果蘇打

2019-05-16 17:55

端午送禮首選～高檔即食麵「滿漢御品」每碗248元

2019-05-16 17:42

長汎假期旅展祭優惠！北海道玩4天2萬有找 美加賞楓旅展預購現折最高8千

2019-05-16 17:39

不用再找日本代購！BRUNO上掀式燒烤箱 烘焙、BBQ一機搞定

2019-05-16 17:31

全台最大！柏克金啤酒餐廳+燒肉屋開幕 前20名顧客早餐免費吃

2019-05-16 17:23

京劇版《大宅門》 女主角視角看愛情

2019-05-16 17:23

一起去叢林探險～PANDORA夏季新品太Q，熱氣球、小獅子全都好想要！

2019-05-16 17:14

林哲熹想送曾沛慈「戒指」　姊弟合體站台珠寶秀出好交情

2019-05-16 17:14

誠品日本首間書店九月開幕 姚仁喜絕美設計搶先曝光

2019-05-16 16:48

仙女下凡到坎城 艾兒芬妮靠「拖地」稱霸紅毯

2019-05-16 16:45

纖維藝術創作 李偵绫創作個展虎科大登場

2019-05-16 16:25

「誠品生活日本橋」空間設計曝光！30米長文學長廊 逾50個台灣品牌赴日

2019-05-16 16:02

終於開幕啦！「IKEA新店店」首日湧入上萬人 排隊搶買Off-White限量地毯

2019-05-16 13:45

肯德基「限時限店」新品 一口就能吃到四種起司！

2019-05-16 13:28

「這世界對媽媽公平嗎？」郎祖筠、黃韻玲聯手打造都會家庭音樂劇

2019-05-16 12:41

飄仙味的冰！全家期間限定「仙女紅茶霜淇淋」全台20家店提前開賣

2019-05-16 12:40

快來劇場尋找你的Mr. / Miss Destiny！

2019-05-16 12:37

「音樂下起雞皮疙瘩」真人阿拉丁上映 把小神燈帶回家

2019-05-16 12:32
看更多

熱門文章

斜坡變瀑布！新竹豪雨傳多處淹水 網友哀嚎：上班遲到了

2019-05-17 08:40

爆肝女主管被放逐冷部門 醫師教她一招還擊老闆的不當待遇

2019-05-17 10:34

影／大雷雨竹市封閉9地下道 護城河水淹周邊道路

2019-05-17 10:40

桃竹已下豪雨 新竹以北、東北部豪大雨特報

2019-05-17 08:06

北部雷陣雨 氣象局發布桃竹苗豪雨警報

2019-05-17 09:03

注意！大雨淹水 台61線64K至66K新豐路段封閉

2019-05-17 09:42

影／豪雨來襲！桃園新屋淹大水 小學生難上課

2019-05-17 11:48

22年前親自接生兒子 22年後兒救了名醫林禹宏

2019-05-16 18:53

全台最大！柏克金啤酒餐廳+燒肉屋開幕 前20名顧客早餐免費吃

2019-05-16 17:23

FB留言抽房屋？信義房屋、遠雄建設呼籲：「勿上當受騙」

2019-05-17 01:10

對流雲系發展旺盛！10縣市發布大雨特報

2019-05-16 15:35

每日星座運勢／摩羯財運利小額投資 愛情際遇不錯

2019-05-17 00:00

無意義飯局太無聊⋯人生只要丟掉這4件事 每天都會笑得很開心！

2019-05-16 21:29

旺盛對流移入 新竹新豐上午8時累積雨量已達212毫米

2019-05-17 09:10

大雨淹新竹 明新科大：日夜間部17日停課一天

2019-05-17 12:04

生氣時最難對付的4大星座！水瓶冷暴力、巨蟹氣炸也說「我沒生氣」

2019-05-16 23:42

大雨水淹過鐵軌 台鐵北湖到湖口雙線暫時不通

2019-05-17 11:22

IKEA新店店開幕 主打親子友善空間

2019-05-16 17:04

台彩端午加碼5億！大樂透加開百組百萬 威力彩加碼2億元

2019-05-16 14:14

豪雨淹過台鐵北湖-湖口鐵軌 雙線暫時不通

2019-05-17 10:59

嘉義正妹與1,200萬刮刮樂頭獎擦身而過 抱回200萬元

2019-05-16 17:08

新竹有雷雨 彭啟明：小尺度對流像游擊隊神出鬼沒

2019-05-17 09:41

誠品日本首間書店九月開幕 姚仁喜絕美設計搶先曝光

2019-05-16 16:48

小孟塔羅：下半年到哪裡找到財源？

2019-05-17 07:30

機車空汙定檢逾期 罰鍰從2000元下修至500元

2019-05-16 21:28

竹縣部分道路、地下道及停車場淹積水 已拉封鎖線

2019-05-17 11:25

吐司免切邊! 微酵烘焙引進日本人氣「極生吐司」開幕單片10元

2019-05-16 23:03

辭世的華裔建築師貝聿銘 與台灣關連有這些

2019-05-17 12:16

大雨轟炸！新豐高爾夫球場出現瀑布 明新科大宣布停課

2019-05-17 12:33

《與惡》喬喬事件 賈靜雯：家務事外人都不好說什麼

2019-05-16 19:29

800萬頭獎得主是你嗎？台彩籲快來兌領

2019-05-16 16:07

又被租金壓垮？杏桃鬆餅屋東區首家門市經營6年將收攤

2019-05-16 20:57

蝦皮購物「517吃貨節」！下單不限金額7-ELEVEN取貨就送茶葉蛋

2019-05-16 18:45

進公司一年，就擊敗6萬人摘下10萬元大獎...從這個約聘員看成功職涯的3關鍵

2019-05-17 11:09

吳德榮：今西半部局部陣雨 北部高溫降到30度

2019-05-17 08:27

厚片淋珍珠鮮奶Q酥軟 台南隱藏巷弄店讓人「厚來胖了」

2019-05-16 18:47

遠離心肌梗塞 醫界建議：年滿18歲應開始天天量血壓

2019-05-17 11:45

大雷雨強襲 桃園兩國小下午停課 家長雨中趕來接孩子

2019-05-17 13:21

「體重過重每天哭」 國小生考上軍校揭1年減14公斤秘訣

2019-05-17 12:51

賈靜雯逛DELVAUX展覽 爆料咘咘把名牌包拖在地上走

2019-05-16 18:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top