迪士尼「達菲」來了！還有Cookie本尊首次登台 毛茸茸萌樣超可愛

2019-05-17 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



2019台北國際觀光博覽會自5月17日於台北世貿一館正式登場，展開為期4天的活動。今年共計有超過500個國內外品牌參展，展攤數近1,200個。在眾多展攤中，可樂旅遊特別與香港迪士尼樂園合作，邀請Duffy與Cookie來台登場與民眾互動，其中Cookie更是「首度來台」，讓粉絲相當興奮。

來自美國加州，而在日本東京迪士尼海洋發揚光大的Duffy，擁有渾圓、毛茸茸的外型，很受到女性族群的喜愛；而Cookie則是香港迪士尼於2018年首度發表的新角色，有著俏皮的大眼睛與垂著的長耳朵，模樣也是相當可愛。更由於Cookie是首度來台，因此登場時，引發現場許多粉絲的尖叫，紛紛拿起手機拍照，而Duffy與Cookie也不斷擺出各種逗趣俏皮的姿勢讓大家拍攝。