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超美拍！「快時尚」概念融入菜單 文華東方首推超值嘗鮮價

2019-05-17 12:03聯合報 記者羅建怡╱即時報導

連續兩年獲《台北米其林指南》米其林推薦餐廳的台北文華東方酒店Bencotto義大利餐廳，自新銳型男義籍主廚雅克柏‧弗西 (Iacopo Frassi)上任以來，以時尚技法展現當代義大利菜，備受饕客矚目。雅克柏即起以「分眾」概念設計新菜單，從每位1,188元起的「義」起嘗鮮平日超值午間套餐、網羅各地上乘食材每位6,880元的「義」起饗樂極致五感饗宴，到主題派對、商務團體量身設計的「義」起歡聚Bencotto包廂專案等，分眾滿足各客層的美味需求。

雅克柏的父親和祖父都是獵人，母親與祖母則善於烹飪，家中使用食材多「從產地到餐桌」，因此掌握食材的新鮮度也一直是他堅守的料理圭臬。此次全新推出的平日超值午間套餐，正是體現他「食當令」的哲學。雅克柏將「快時尚」的概念融入菜單中，預計每兩至三周即更換一次菜單，以滿足饕客求新求變的挑剔味蕾；2道式午間套餐1,188元、3道式午間套餐1,288元，也是前所未有的超值價格。

除了超值午餐，雅克柏也網羅來自世界各地的上乘食材，像是日本A5和牛及海膽、澳洲小牛胸腺、義大利奧賽加魚子醬、鴨肝等，以傳統的義大利料理為基底，加入創新技法以及摩登呈盤設計大膽玩味，8道式套餐每位6,880元。每道既是菜餚，也是藝術，就連所用餐具器皿，主廚也將「好拍」列入考慮。

以揭開序幕的「布切塔、海膽、布拉塔乳酪、海藻」為例，此為經典義式開胃菜布切塔(Bruschetta)的華麗變身，主廚在香酥的麵包片塗上蕃茄抹醬，再搭配新鮮布拉塔乳酪以及滿滿的日本海膽，最特別的是在乳酪和海膽中間點綴了有「世上最昂貴調味料」之稱的Plankton海藻粉末，為菜色增添趣味和驚喜。繽紛前菜的爐烤澳洲小牛胸腺，是僅存於3~6個月的犢牛心臟周圍的腺體，主廚將其切塊後爐烤至外焦脆內軟嫩的完美口感。

至於防風草燉飯所搭配的豬肉雞肝捲，則來自雅克柏故鄉托斯卡尼的日常餐桌菜色，上桌前再沿著盤中燉飯淋上一圈由番紅花、帕瑪森起司、奶油及牛奶所製成的番紅花泡沫，再點上巴薩米克醋製成的黑色小珍珠展現妙趣。

Bencotto義大利餐廳也有各式團體菜單，午間套餐每位2,500元起、晚間套餐每位3,500元起。洽詢電話：02-2715-6668。

新銳型男義籍主廚雅克柏‧弗西 (Iacopo Frassi)，將「快時尚」概念融...
新銳型男義籍主廚雅克柏‧弗西 (Iacopo Frassi)，將「快時尚」概念融入菜色。圖／台北文華東方酒店提供
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海膽、拉塔乳酪、布切塔、海藻。圖／台北文華東方酒店提供
海膽、拉塔乳酪、布切塔、海藻。圖／台北文華東方酒店提供
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防風草燉飯、托斯卡尼豬肉雞肝捲、菊苣、番紅花沫、巴薩米克醋。圖／台北文華東方酒店...
防風草燉飯、托斯卡尼豬肉雞肝捲、菊苣、番紅花沫、巴薩米克醋。圖／台北文華東方酒店提供
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爐烤澳洲小牛胸腺、生蠔、蛋黃、奧賽加魚子醬。圖／台北文華東方酒店提供
爐烤澳洲小牛胸腺、生蠔、蛋黃、奧賽加魚子醬。圖／台北文華東方酒店提供
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超值午間套餐「澳洲和牛腹脇肉、萵苣、白蘆筍」。圖／台北文華東方酒店提供
超值午間套餐「澳洲和牛腹脇肉、萵苣、白蘆筍」。圖／台北文華東方酒店提供
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義大利海膽

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