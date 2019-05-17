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舞出精雕細琢的美麗靈魂 聖彼得堡芭蕾舞團首席：伊蓮娜．歌勒妮高娃

2019-05-17 11:59聯合新聞網 聯合數位文創

手臂、雙腳、手指、身體，每天的暖身，都必須重新開始。觀眾不會對你寬容，表演時我感覺得到他們的目光，他們會直視你的靈魂，因此，我必須將靈魂和身體和諧地交融在一起。

伊蓮娜．歌勒妮高娃，圖/聯合數位文創提供
伊蓮娜．歌勒妮高娃，圖/聯合數位文創提供
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舞台上，芭蕾舞者展現力與美的結合，每個動作、姿態，都經過精雕細琢，呈現最完美的樣貌給觀眾。一名舞者，從每一次暖身、訓練，到踏上舞台的過程，彷彿是在向世人展現由自己打造的最美藝術。來自俄羅斯聖彼得堡芭蕾舞團的首席女伶—伊蓮娜．歌勒妮高娃，便是運用舞蹈，將屬於自己的美發揮極致。英國《泰晤士報》報導是這麼說的：

「歌勒妮高娃是真正的藝術家，她有充滿表情的雙臂，柔順的身軀，以及緩慢流動、且富含情緒的風格，深深吸引住觀眾……歌勒妮高娃就是夢想中的白天鵝。」

芭蕾天賦，從小萌芽

成為一名醫生，是伊蓮娜最初的夢想。她從小就擅長游泳、體操和滑冰，這些驚人的天賦，也同時帶領著九歲的小伊蓮娜慢慢走向芭蕾巨星之路。一切從她進入俄國芭蕾的名校Vaganova Ballet Academy開始，師事名師埃爾維菈．科坷琳娜（Elvira Kokorina），並在18歲時畢業。同年12月，伊蓮娜隨即被聖彼得堡芭蕾舞團延攬為獨舞者，受到了俄羅斯榮譽藝術家史薇忒菈娜．艾芙夢娃（Svetlana Efremova）的教導。由於她非凡的舞蹈與表演能力，伊蓮娜於2000年晉升為首席舞者、2001年正式成為聖彼得堡芭蕾舞團的首席女伶。

伊蓮娜．歌勒妮高娃，圖/聯合數位文創提供
伊蓮娜．歌勒妮高娃，圖/聯合數位文創提供
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對表演的熱愛，造就「俄羅斯第一天鵝」

她的許多角色包括：《天鵝湖》的Odette與Odile、《胡桃鉗》的Clara、《睡美人》的Aurora、《唐吉訶德》的Kitri、《舞姬》的Nikiya、Gamzatti等。因舞蹈技巧高超、情感細膩、舞姿輕盈，被媒體譽為「真正的芭蕾第一女主角」、「聖彼得堡芭蕾舞團皇冠上的珍珠」。尤其在《天鵝湖》精粹的表演，不論是典雅悲哀的白天鵝，還是邪惡華美的黑天鵝，都詮釋得完美無瑕，獲得「俄羅斯第一天鵝」的美名。伊蓮娜說：「當一位芭蕾舞者最困難的地方就是失去了家庭生活，還有不間斷的疼痛及需要隨時保持百分之百的體態。但我是非常幸運的，因為我熱愛表演，我熱愛接觸新的城市及文化，遇見每件新事物都更豐富了我的人生。」

伊蓮娜．歌勒妮高娃，圖/聯合數位文創提供
伊蓮娜．歌勒妮高娃，圖/聯合數位文創提供
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將傷痛化為能量，美麗再生

2005年，伊蓮娜以《天鵝湖》獲得英國最負盛名的「國家舞蹈獎」（National Dance Awards）最佳女舞者提名；兩年後，再回到英國，卻面臨生涯最艱難的演出，原來她在演出前已有十二週身孕，定期產檢時卻發現嬰兒已經沒有了心跳，多年後她在受訪時才透露：「我曾一度以為我不可能會有小孩……因為對於芭蕾舞者來說，懷孕是非常困難的事情，所以當我得知自己懷孕的時候，我覺得自己擁有了夢想中的一切。然而當我被告知孩子已經沒有了心跳，真的非常非常難過，因為在舞台上有化妝和燈光，觀眾或許看不出來，但止不住的淚水幾乎遮蔽了我的視線。那時的悲傷讓我人生中第一次，也是唯一一次感覺到自己不想跳舞了。」

2014年伊蓮娜再次懷孕，這次她選擇暫停所有的演出，包括當時來台的行程，但產後僅四周就到排練場排練《天鵝湖》的演出，五個月後就回到了舞台上。伊蓮娜說：「隨著女兒的誕生，讓我的演出更有深度。」能夠同時擁有家庭及芭蕾舞事業對於伊蓮娜來說是美夢成真，伊蓮娜說她會一直跳下去，直到不能再跳為止。

伊蓮娜．歌勒妮高娃，圖/聯合數位文創提供
伊蓮娜．歌勒妮高娃，圖/聯合數位文創提供
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＂每次演出，我都會嘗試注入新的想法和情感詮釋，我已經演出黑、白天鵝數百次了，讓每場演出維持新鮮感並令人驚豔對我來說是最大的挑戰。＂

伊蓮娜自比為雕塑家，雕塑著名為「伊蓮娜」的藝術品。舞台是她的表演空間也是工作室，每次演出的經歷及台下觀眾的回饋都是靈感來源。早晨從暖身開始，揉合了自身的靈魂與經歷，直到站上舞台，透過舞蹈展現給世人。今天的表演，是伊蓮娜當下的精心雕塑的藝術，那麼明天呢？那又是另一個全新的開始了。

今年8月，伊蓮娜將攜手聖彼得堡芭蕾舞團將再次來臺演出，除了經典《天鵝湖》，也將演出結合印度詩劇、首次在臺表演的《舞姬》，這次伊蓮娜又會帶給大家什麼樣的演繹呢？讓我們一起期待吧！

【伊蓮娜．歌勒妮高娃與聖彼得堡芭蕾舞團】

柴可夫斯基經典鉅作《天鵝湖》

芭蕾舞史上最難舞劇《舞姬》

※台北場

演出時間｜2019年8月1日~8月4日

演出地點｜臺北國家戲劇院

※台中場

演出時間｜2019年8月9日~8月11日

演出地點｜臺中國家歌劇院 大劇院

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舞團俄羅斯夢想

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