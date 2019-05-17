518壽星 蘭博館免費 還加送「韓國魚、陳其鰻」

2019-05-17 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



就在明天！5月18日為國際博物館日，宜蘭縣立蘭陽博物館響應，推出518生日壽星我最大的驚喜連連活動。

館方表示。只要是5月生日的壽星，明天來館即可免費參觀，5月18日當天來館參觀遊客若同為當日壽星者，博物館更準備總價值約2000元的生日來館大禮。

博物館表示，今年度518準備了10分生日來館禮（每人限領1分），原規劃贈送長吻飛旋海豚雙面帆布包，後來駐館店家阿信師芋冰城老闆林光賢加碼再送壽星無使用期限的賞鯨船票、名為「韓國魚」、「陳其鰻」的文創漁貨伴手禮。

蘭陽博物館館長陳碧琳說，國際博物館日當天下午2點，博物館也推出蘭博四季音樂節春季少年樂演出，由北成國小管弦樂團展現宜蘭在音樂基礎教育與傳承的成果。

同時，館方同步提供「口述影像—現場報讀」服務，邀請財團法人宜蘭縣私立慕光盲人重建中心師生到館參訪，除聆聽音樂會演出，也透過館方設計的體驗活動，認識蘭博獨特空間設計與展示內容。