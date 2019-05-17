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食玩風潮熱夯！ BRUNO廚房神器日本爆賣台灣也瘋搶

2019-05-17 10:06經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

「食玩風潮」熱夯！在日本一推出就爆賣130萬台的BRUNO多功能電烤盤，是日本幾乎家家戶戶都有的廚房神器，過去曾引發國人旅日搶購熱潮，而自去年底在台灣上市後，這股食玩風潮也吹向台灣了。2019年春夏，BRUNO再推出重量級新品「上掀式水蒸氣循環燒烤箱」，訴求運用水蒸氣循環加熱，可快速燒烤出外酥內軟的各式美味料理，且可做到烘焙、BBQ一機搞定。

喜愛料理的文青女神簡嫚書近日也已入手一台BRUNO「上掀式水蒸氣循環燒烤箱」，簡嫚書透露，雖然今年的母親節在忙舞台劇，但母親節的隔一天，她就帶著女兒用這台燒烤箱一起做料理，享受著簡單卻幸福的溫馨時光。

簡嫚書指出，這個燒烤箱不僅是親子間互動的加溫器，也可以提早開啟小小孩對烹飪的興趣，同時在等待美味食物的同時，也培養耐心。簡嫚書還說，這些操作方便且實用的料理幫手，也可以讓煮飯這件事不再只是媽媽一個人在廚房裡忙，而是可以讓烹飪，成為一家人一起享受的生活樂趣呢！

BRUNO品牌大使Vina老師指出，「上掀式水蒸氣循環燒烤箱」運用水循環蒸發方式加熱，只要在燒烤箱集水盤中加入150ml的水，就能為食材鎖住最佳風味，水蒸氣循環加熱的方式讓貝果外酥內軟。除此之外，上蓋石英管還有自動斷電安全裝置，掀開上蓋燒烤箱立刻變成BBQ烤肉架，在家就可以邀約三五好友享受BBQ樂趣。

此外，「上掀式水蒸氣循環燒烤箱」還有相當不錯的加熱速度表現，可以在短時間內完成料理。Vina老師表示，只要5分鐘就可以到達180度，10分鐘內可至220度，可快速達到任何烘焙效果。

2019年除了新品上市外，BRUNO也將與不同通路或品牌合作，期待能大力翻玩居家料理新風潮。繼今年年初BRUNO與可口可樂聯名推出只送不賣的限定版「多功能電烤盤」，接下來BRUNO也將與超市龍頭-全聯合作，同時，也受邀參與日本No.1人氣廚藝教室ABC Cooking Studio的周年慶活動。

同時，今年BRUNO也開始於北、中、南台灣舉辦–BRUNO Cooking Studio（小小人的廚藝教室/大人的廚藝教室），因為BRUNO不僅僅是大人喜愛的風格家電，也是增進親子互動的新利器，將由BRUNO品牌大使-Vina老師在課程中實作教導大朋友小朋友各式異國料理。

喜愛料理的文青女神簡嫚書近日入手一台BRUNO「上掀式水蒸氣循環燒烤箱」，簡嫚書...
喜愛料理的文青女神簡嫚書近日入手一台BRUNO「上掀式水蒸氣循環燒烤箱」，簡嫚書透露，雖然今年的母親節在忙舞台劇，但母親節的隔一天，她就帶著女兒用這台燒烤箱一起做料理，享受著簡單卻幸福的溫馨時光。 圖／群光電子提供
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在日本一推出就爆賣130萬台的BRUNO多功能電烤盤，是日本幾乎家家戶戶都有的廚...
在日本一推出就爆賣130萬台的BRUNO多功能電烤盤，是日本幾乎家家戶戶都有的廚房神器，過去曾引發國人旅日搶購熱潮，而自去年底在台灣上市後，這股食玩風潮也吹向台灣了。 圖／群光電子提供
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