生氣時最難對付的4大星座！水瓶冷暴力、巨蟹氣炸也說「我沒生氣」

2019-05-16 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



有些星座看起來脾氣很差，但實際上脾氣卻也是來得快、去得快。但你永遠看不出那些好脾氣的星座，實際上只是比較會忍耐，當你觸碰到他的底線，小心自己的自身安全，千萬別輕易嘗試。

NO.4、金牛座

金牛座給大家的印象都是好好先生，成熟穩重、待人謙和，也幾乎在大家心中沒有什麼特別壞的印象。但事實上呢！喜歡穩定感覺與溫和性格，通常是因為自己要秉持「和氣生財」，很多事情盡量能大事化小，小事化無，能不計較，就盡量不理會。

然而金牛座心中有一個深深的底線，這底線就像是彈簧一般，越是施予重力，反彈的作用力就越大喔！

NO.3、處女座

天生愛挑惕的處女座，總愛嘮叨，但其實算是脾氣很溫和的星座，基本上不會因為什麼事情吵架後，鬧得臉紅脖子粗。但也千萬不要欺負好說話的處女座，因為他們生氣起來，是非常難搞的。

你會發現處女座生氣的時候，不太愛說話，一但突破了說話的時候，就會對你叨唸不停，你即使費盡心思想討好他，也是非常困難的事情，最好預防的方法就是，別！惹！他！

NO.2 水瓶座

水瓶座是個邏輯性與眾不同的星座，當然生氣的點也不是我們這些憨人所想的。當別人都怒髮衝冠的時候，反而水瓶座心如止水，反倒是越生氣就越冷靜。對付水瓶座只有兩條出路，就是不停的哄她，或不停講道理讓他受不了，記得配上一臉悔意跟痛恨自己的表情，水瓶座很快就消火囉！

NO.1 巨蟹座

巨蟹座的個性，有非常多的層次、矛盾，所以遇到生氣的事情，不會當下的爆發，巨蟹只會沉溺在自己的情緒中，但巨蟹本身就帶了許多憂傷的情緒本體，所以通常不願意給自己一個出口。