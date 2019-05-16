音樂劇、化身馴鹿！南怡島童書節好熱鬧 走進「安徒生世界」

2019-05-16 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



至5月26日之前，韓國南怡島一帶舉行2019南怡島國際童書節，現場除了展出眾多繪本的大型遊樂園，還有音樂劇、管樂表演，以及臉部彩繪、製作面具的體驗活動，讓旅遊也能增添童趣。

南怡島距離首爾東方約100公里，乃是著名的觀光小島，包括《冬季戀歌》等多部韓劇，都曾在此取景拍攝。而南怡島上的國際童書節，今年已經邁入第9屆，最初乃是為了紀念安徒生200歲冥誕而舉行，活動標語也是取自安徒生所說的「人生如一部童話」，如今已是南怡島的重點節慶活動之一。

在活動當中，安排有各種丹麥及安徒生童話相關的主題表演。在表演方面，包括有改編自安徒生童話《夜鶯》的音樂劇《女王與夜鶯》，還有1人也可觀看的「小小劇場」，以及運用多種樂器的「Brass Tong管樂團遊行」等演出；另外還可以體驗臉部彩繪、製作面具或帽子的「林間妖精化妝間」，以及讓遊客直接化身馴鹿參加遊行的「勇敢馴鹿的林間遊行」，還有林間展示會、丹麥插畫家3人3色展等藝文特展。