親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

音樂劇、化身馴鹿！南怡島童書節好熱鬧　走進「安徒生世界」

2019-05-16 23:17聯合報 記者陳睿中╱即時報導

至5月26日之前，韓國南怡島一帶舉行2019南怡島國際童書節，現場除了展出眾多繪本的大型遊樂園，還有音樂劇、管樂表演，以及臉部彩繪、製作面具的體驗活動，讓旅遊也能增添童趣。

南怡島距離首爾東方約100公里，乃是著名的觀光小島，包括《冬季戀歌》等多部韓劇，都曾在此取景拍攝。而南怡島上的國際童書節，今年已經邁入第9屆，最初乃是為了紀念安徒生200歲冥誕而舉行，活動標語也是取自安徒生所說的「人生如一部童話」，如今已是南怡島的重點節慶活動之一。

在活動當中，安排有各種丹麥及安徒生童話相關的主題表演。在表演方面，包括有改編自安徒生童話《夜鶯》的音樂劇《女王與夜鶯》，還有1人也可觀看的「小小劇場」，以及運用多種樂器的「Brass Tong管樂團遊行」等演出；另外還可以體驗臉部彩繪、製作面具或帽子的「林間妖精化妝間」，以及讓遊客直接化身馴鹿參加遊行的「勇敢馴鹿的林間遊行」，還有林間展示會、丹麥插畫家3人3色展等藝文特展。

2019南怡島國際童書節活動至5月26日，成人費用為13,000韓元，青少年、敬老票為10,000韓元，兒童則為7,000韓元，往返船票已經包含於入場券費用。慶典活動除了部份體驗項目外，多為免費參加。

南怡島現正舉行2019南怡島國際童書節活動。圖／取自韓國觀光公社官網（來源：南怡...
南怡島現正舉行2019南怡島國際童書節活動。圖／取自韓國觀光公社官網（來源：南怡島教育文化團）
分享

童書丹麥音樂劇

相關新聞

又被租金壓垮？杏桃鬆餅屋東區首家門市經營6年將收攤

2019-05-16 20:57

《與惡》喬喬事件 賈靜雯：家務事外人都不好說什麼

2019-05-16 19:29

生氣時最難對付的4大星座！水瓶冷暴力、巨蟹氣炸也說「我沒生氣」

2019-05-16 23:42

吐司免切邊! 微酵烘焙引進日本人氣「極生吐司」開幕單片10元

2019-05-16 23:03

10人同行、老師免費！豆府4餐廳陪你謝謝老師 訂位同學再贈禮券

2019-05-16 21:03

每一款都是千萬名表！極致頂級BOVET播威表重返台灣

2019-05-16 20:08

厚片淋珍珠鮮奶Q酥軟 台南隱藏巷弄店讓人「厚來胖了」

2019-05-16 18:47

穿上它你會微笑！Manolo Blahnik執行長教你如何挑命定鞋

2019-05-16 18:45

蝦皮購物「517吃貨節」！下單不限金額7-ELEVEN取貨就送茶葉蛋

2019-05-16 18:45

賈靜雯逛DELVAUX展覽 爆料咘咘把名牌包拖在地上走

2019-05-16 18:31

春夏就缺一咖托特包！俏皮撞色、可愛蝴蝶結都想要

2019-05-16 18:22

張大千也愛吃！故宮晶華「大千宴」上桌 13道料理重現大師食譜

2019-05-16 18:10

炎夏消暑神器！戀愛好滋味盡在「美粒果」蘋果蘇打

2019-05-16 17:55

端午送禮首選～高檔即食麵「滿漢御品」每碗248元

2019-05-16 17:42

長汎假期旅展祭優惠！北海道玩4天2萬有找 美加賞楓旅展預購現折最高8千

2019-05-16 17:39

不用再找日本代購！BRUNO上掀式燒烤箱 烘焙、BBQ一機搞定

2019-05-16 17:31

全台最大！柏克金啤酒餐廳+燒肉屋開幕 前20名顧客早餐免費吃

2019-05-16 17:23

京劇版《大宅門》 女主角視角看愛情

2019-05-16 17:23

一起去叢林探險～PANDORA夏季新品太Q，熱氣球、小獅子全都好想要！

2019-05-16 17:14

林哲熹想送曾沛慈「戒指」　姊弟合體站台珠寶秀出好交情

2019-05-16 17:14

誠品日本首間書店九月開幕 姚仁喜絕美設計搶先曝光

2019-05-16 16:48

仙女下凡到坎城 艾兒芬妮靠「拖地」稱霸紅毯

2019-05-16 16:45

纖維藝術創作 李偵绫創作個展虎科大登場

2019-05-16 16:25

「誠品生活日本橋」空間設計曝光！30米長文學長廊 逾50個台灣品牌赴日

2019-05-16 16:02

終於開幕啦！「IKEA新店店」首日湧入上萬人 排隊搶買Off-White限量地毯

2019-05-16 13:45

肯德基「限時限店」新品 一口就能吃到四種起司！

2019-05-16 13:28

「這世界對媽媽公平嗎？」郎祖筠、黃韻玲聯手打造都會家庭音樂劇

2019-05-16 12:41

飄仙味的冰！全家期間限定「仙女紅茶霜淇淋」全台20家店提前開賣

2019-05-16 12:40

快來劇場尋找你的Mr. / Miss Destiny！

2019-05-16 12:37

「音樂下起雞皮疙瘩」真人阿拉丁上映 把小神燈帶回家

2019-05-16 12:32

昆凌黑白配美炸、潔西卡仙氣降臨 亞洲美女坎城競豔

2019-05-16 11:52

準備搶票囉！AirAsia 高雄-宿霧航線開賣價488元

2019-05-16 11:40

宏碁電競新品精銳盡出 與Garena結盟培育校園人才

2019-05-16 00:06

中華汽車品牌館 全新企業識別發表

2019-05-15 23:43

阿里山咖啡王子 勇奪評審團大獎

2019-05-15 23:30

2019「皮卡丘大量發生中」時間公佈 今年有Pokémon GO Fest！

2019-05-15 23:07

購物專家：在好市多購物千萬別犯這七種錯誤

2019-05-15 22:50

獨／人氣千層蛋糕時飴新口味「橙花香丁」停賣 粉絲傻眼

2019-05-15 20:58

法老裝、聖甲蟲包 章子怡、迪麗熱巴都變埃及人

2019-05-15 20:10
看更多

熱門文章

飄仙味的冰！全家期間限定「仙女紅茶霜淇淋」全台20家店提前開賣

2019-05-16 12:40

終於開幕啦！「IKEA新店店」首日湧入上萬人 排隊搶買Off-White限量地毯

2019-05-16 13:45

工作十年沒存款 他被主管狂念一小時：至少該存個60萬

2019-05-16 10:43

阿嬤託夢報號碼「全中」 憨孫亂買瞬間噴飛頭獎

2019-05-16 11:22

熱到周末！氣象局：下周高溫溜滑梯 北部掉10度

2019-05-16 09:17

記得帶傘！今各地防午後雷陣雨、強降雨

2019-05-16 04:54

棕熊媽媽被關餐廳當「觀賞動物」 野放後和小熊相擁照曝光

2019-05-16 13:09

22年前親自接生兒子 22年後兒救了名醫林禹宏

2019-05-16 18:53

對流雲系發展旺盛！10縣市發布大雨特報

2019-05-16 15:35

吳德榮：暖空氣籠罩南部高溫上看36度 下周一轉涼有雨

2019-05-16 07:30

父抱小孩走近柵欄 母獅一伸爪扯掉4歲女童頭皮

2019-05-16 10:22

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／他不是個好爸爸

2019-05-16 06:00

早起沒有精神？看看你為何睡不好

2019-05-16 08:06

【女性心聲】Cherry Yu／牽掛

2019-05-16 06:00

全台最大！柏克金啤酒餐廳+燒肉屋開幕 前20名顧客早餐免費吃

2019-05-16 17:23

【為母心情】尤妮絲／有分離焦慮的是媽媽

2019-05-16 06:00

無意義飯局太無聊⋯人生只要丟掉這4件事 每天都會笑得很開心！

2019-05-16 21:29

誠品日本首間書店九月開幕 姚仁喜絕美設計搶先曝光

2019-05-16 16:48

肯德基「限時限店」新品 一口就能吃到四種起司！

2019-05-16 13:28

台彩端午加碼5億！大樂透加開百組百萬 威力彩加碼2億元

2019-05-16 14:14

IKEA新店店開幕 主打親子友善空間

2019-05-16 17:04

攝取全穀麵包 研究：影響腸健康

2019-05-16 12:17

800萬頭獎得主是你嗎？台彩籲快來兌領

2019-05-16 16:07

《與惡》喬喬事件 賈靜雯：家務事外人都不好說什麼

2019-05-16 19:29

昆凌黑白配美炸、潔西卡仙氣降臨 亞洲美女坎城競豔

2019-05-16 11:52

機車空汙定檢逾期 罰鍰從2000元下修至500元

2019-05-16 21:28

慶端午！大樂透加開「100組100萬」重磅再現

2019-05-16 11:09

嘉義正妹與1,200萬刮刮樂頭獎擦身而過 抱回200萬元

2019-05-16 17:08

又被租金壓垮？杏桃鬆餅屋東區首家門市經營6年將收攤

2019-05-16 20:57

賈靜雯逛DELVAUX展覽 爆料咘咘把名牌包拖在地上走

2019-05-16 18:31

不用再找日本代購！BRUNO上掀式燒烤箱 烘焙、BBQ一機搞定

2019-05-16 17:31

影／藍色秘境來了 蘇澳鎮推立槳海遊

2019-05-16 12:42

冷門地遊客翻倍 新竹台南台東成旅遊新寵

2019-05-16 15:42

「誠品生活日本橋」空間設計曝光！30米長文學長廊 逾50個台灣品牌赴日

2019-05-16 16:02

蝦皮購物「517吃貨節」！下單不限金額7-ELEVEN取貨就送茶葉蛋

2019-05-16 18:45

免疫療法抗癌 不讓T細胞煞車

2019-05-15 23:50

免疫療法夯 癌症基金會：部分肺腺癌標靶更有效

2019-05-16 10:59

影／不需再「割喉」自費甲狀腺切除術無疤且疼痛少  

2019-05-16 12:08

刮刮樂端午應景「真好中」 55個5.5萬元來了

2019-05-16 11:16

厚片淋珍珠鮮奶Q酥軟 台南隱藏巷弄店讓人「厚來胖了」

2019-05-16 18:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top