吐司免切邊! 微酵烘焙引進日本人氣「極生吐司」開幕單片10元

2019-05-16 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



無畏東區景氣，曾以髒髒包風靡一時、聯發國際餐飲集團旗下的烘焙品牌「Share le Pain微酵烘焙」，將於5/18擴大開幕。微酵烘焙復興店除了有更豐富的麵包商品，此次同步引進風靡日本大阪的「生吐司」為主打商品，號稱「第一款不用切邊的吐司」，開幕首二日，以超值價單片10元讓民眾嚐鮮，每日限量200片，預計將吸引一波排隊人潮。

近幾年，「生吐司」從大阪紅到東京，號稱將吐司烤製介於熟與不熟之間，不用塗抹任何醬料就非常美味。Share le Pain的麵包主廚實地前往大阪考察，將生吐司技術帶回，以日本日清山茶花麵粉、日本中澤北海道鮮奶為原料，經過兩年研發、每次生產皆需耗時55小時，終於創造出超越大阪生吐司等級的「極生吐司」。極生吐司口感軟Q具濕潤度，連吐司邊都薄到沒有存在感，因此完全不用切邊，細緻程度驚人，但由於製作相當費工，且耗損率高，因此每天最多只能生產60條，想購買的民眾可把握每天12:00、14:00出爐時間。

門市同步提供現烤生吐司套餐，讓消費者可現吃熱呼呼的美味吐司，還能搭配sharetea手搖飲，以及門市10多種口味的枕頭吐司。此外，配合門市開幕，推出精裝的單片「極生吐司」，每片厚達3公分(售價45元)，開幕5/18(六)、5/19(日)首二日，民眾可以10元超值價搶購，每日限量200份，14:00、17:00各100份，每人限購一份。

Share le Pain微酵烘焙(復興店)

地址：台北市大安區忠孝東路四段49巷2號1F(SOGO本館旁)