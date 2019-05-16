每一款都是千萬名表！極致頂級BOVET播威表重返台灣

2019-05-16 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



去年以Récital 22 Grand Récital在號稱「鐘表界奧斯卡」的日內瓦鐘表大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Genève）中獲頒最高榮譽「金指針大獎」的獨立家族製表品牌播威表（BOVET 1822），在前代理商大昌華嘉結束代理之後睽違台灣市場逾3年，如今由老字號表店亨得利三寶名表再度引進，是許多資深鐘表藏家引頸企盼之事。「不在乎產量，只在乎奢華」的品牌擁有者拉菲（Pascal Raffy）更親自來台，為台灣頂級客帶來2019年甫於日內瓦鐘表展上發表的全新力作。

拉菲於2001年接手1822年創立於廣州的播威表，是瑞士少數由家族經營、全自製的頂級鐘表品牌，「品牌認同、人手製造、稀有，是我對奢華的定義，」拉菲先生說。他接手後積極整頓並併購工坊，2010年推出具有Amadeo翻轉系統的表殼，不需工具便可以腕表、座鐘、懷表等以不同的方式閱讀時間，是脫胎自品牌於1930年代畫架式鐘表的原創骨董設計。如今的播威更承襲以往為皇宮貴族打造鐘表的傳統，著重金雕、琺瑯等微型裝飾藝術，尤其是品牌創辦家族故鄉弗勒里耶（Fleurier）當地傳統的弗勒里耶雕花（fleurisanne）更是藏家必收的罕見金雕工藝。

此番強勢回歸獻上多款頂級限量表款，包括去年得獎之作Récital 22 Grand Récital九天動力飛行陀飛輪腕表，以6點鐘位置的金色飛行陀飛輪為太陽，5條金色鈦金屬框架彷彿陽光烈焰散發光芒，12點位置半球形的立體地圖地球沿中央軸心自轉、以24小時制式顯示小時，周圍一枚立體的球形月亮沿著軌道每29.53日完成繞地球一圈，彷彿一枚迷你天文儀。9點鐘位置違逆跳分鐘顯示，3點鐘位置則為9日動力儲存，表背則顯示則為萬年曆。而能容納這多功能的精巧機制，則有賴播威於2016面世的獨特「書寫斜面」形表殼，傾斜的藍寶石水晶玻璃表表面彷彿書寫桌，便於欣賞腕表運作的精美機制。