親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

同婚立法明決戰 蘇貞昌：若明天沒過 是民進黨大敗

一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

每一款都是千萬名表！極致頂級BOVET播威表重返台灣

2019-05-16 20:08聯合報 記者孫曼╱即時報導

去年以Récital 22 Grand Récital在號稱「鐘表界奧斯卡」的日內瓦鐘表大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Genève）中獲頒最高榮譽「金指針大獎」的獨立家族製表品牌播威表（BOVET 1822），在前代理商大昌華嘉結束代理之後睽違台灣市場逾3年，如今由老字號表店亨得利三寶名表再度引進，是許多資深鐘表藏家引頸企盼之事。「不在乎產量，只在乎奢華」的品牌擁有者拉菲（Pascal Raffy）更親自來台，為台灣頂級客帶來2019年甫於日內瓦鐘表展上發表的全新力作。

拉菲於2001年接手1822年創立於廣州的播威表，是瑞士少數由家族經營、全自製的頂級鐘表品牌，「品牌認同、人手製造、稀有，是我對奢華的定義，」拉菲先生說。他接手後積極整頓並併購工坊，2010年推出具有Amadeo翻轉系統的表殼，不需工具便可以腕表、座鐘、懷表等以不同的方式閱讀時間，是脫胎自品牌於1930年代畫架式鐘表的原創骨董設計。如今的播威更承襲以往為皇宮貴族打造鐘表的傳統，著重金雕、琺瑯等微型裝飾藝術，尤其是品牌創辦家族故鄉弗勒里耶（Fleurier）當地傳統的弗勒里耶雕花（fleurisanne）更是藏家必收的罕見金雕工藝。

此番強勢回歸獻上多款頂級限量表款，包括去年得獎之作Récital 22 Grand Récital九天動力飛行陀飛輪腕表，以6點鐘位置的金色飛行陀飛輪為太陽，5條金色鈦金屬框架彷彿陽光烈焰散發光芒，12點位置半球形的立體地圖地球沿中央軸心自轉、以24小時制式顯示小時，周圍一枚立體的球形月亮沿著軌道每29.53日完成繞地球一圈，彷彿一枚迷你天文儀。9點鐘位置違逆跳分鐘顯示，3點鐘位置則為9日動力儲存，表背則顯示則為萬年曆。而能容納這多功能的精巧機制，則有賴播威於2016面世的獨特「書寫斜面」形表殼，傾斜的藍寶石水晶玻璃表表面彷彿書寫桌，便於欣賞腕表運作的精美機制。

今年全新的Récital 26 Brainstorm® Chapter One腕表，更近一步以全通透的藍寶石水晶玻璃打造「書寫斜面」形表殼，6點鐘位置為獲得專利的雙面飛行陀飛輪，特殊的球形差動上鍊系統擁有兩項專利，4點鐘方向「新月形」印刷凸輪顯示單一發條盒所提供的動力天數，最多可達10天，8 點鐘位置則為大日曆顯示窗。12 點鐘位置則為備有立體月相顯示的小時及分鐘盤 ，共有兩種款式表盤可選： 可透視的透明藍色石英圓弧形盤，或可由間隙窺見精美機芯的凹形螺旋葉片表盤，限量60枚。

Récital 26 Brainstorm® Chapter One腕表，1,...
Récital 26 Brainstorm® Chapter One腕表，1,003萬元。圖／播威表提供
分享
播威Récital 22 Grand Récital陀飛輪的五條鈦金屬框架支...
播威Récital 22 Grand Récital陀飛輪的五條鈦金屬框架支臂圍攏著擺輪及擒縱系統。圖／播威表提供
分享
Récital 26 Brainstorm® Chapter One腕表，第二...
Récital 26 Brainstorm® Chapter One腕表，第二款表盤可由凹形螺旋葉片間隙窺見機芯之美。圖／播威表提供
分享
播威Récital 22 Grand Récital玫瑰金款，1,479萬元...
播威Récital 22 Grand Récital玫瑰金款，1,479萬元。圖／播威表提供
分享
播威Récital 26 Brainstorm® Chapter One第二款...
播威Récital 26 Brainstorm® Chapter One第二款表盤，第二款表盤可由凹形螺旋葉片間隙窺見機芯之美。圖／播威表提供
分享
播威Récital 22 Grand Récital表款於2018年日內瓦鐘...
播威Récital 22 Grand Récital表款於2018年日內瓦鐘錶大賞中獲頒「金指針大獎」，品牌擁有者Mr.Raffy與獎座合影。圖／播威表提供
分享
播威2019年新作之一Récital 26 Brainstorm® Chapt...
播威2019年新作之一Récital 26 Brainstorm® Chapter One透明藍色石英圓弧形表盤，將機芯不同層次的美態展露眼前，1,003萬元。圖／播威表提供
分享

書寫專利

相關新聞

又被租金壓垮？杏桃鬆餅屋東區首家門市經營6年將收攤

2019-05-16 20:57

《與惡》喬喬事件 賈靜雯：家務事外人都不好說什麼

2019-05-16 19:29

10人同行、老師免費！豆府4餐廳陪你謝謝老師 訂位同學再贈禮券

2019-05-16 21:03

厚片淋珍珠鮮奶Q酥軟 台南隱藏巷弄店讓人「厚來胖了」

2019-05-16 18:47

穿上它你會微笑！Manolo Blahnik執行長教你如何挑命定鞋

2019-05-16 18:45

蝦皮購物「517吃貨節」！下單不限金額7-ELEVEN取貨就送茶葉蛋

2019-05-16 18:45

賈靜雯逛DELVAUX展覽 爆料咘咘把名牌包拖在地上走

2019-05-16 18:31

春夏就缺一咖托特包！俏皮撞色、可愛蝴蝶結都想要

2019-05-16 18:22

張大千也愛吃！故宮晶華「大千宴」上桌 13道料理重現大師食譜

2019-05-16 18:10

炎夏消暑神器！戀愛好滋味盡在「美粒果」蘋果蘇打

2019-05-16 17:55

端午送禮首選～高檔即食麵「滿漢御品」每碗248元

2019-05-16 17:42

長汎假期旅展祭優惠！北海道玩4天2萬有找 美加賞楓旅展預購現折最高8千

2019-05-16 17:39

不用再找日本代購！BRUNO上掀式燒烤箱 烘焙、BBQ一機搞定

2019-05-16 17:31

全台最大！柏克金啤酒餐廳+燒肉屋開幕 前20名顧客早餐免費吃

2019-05-16 17:23

京劇版《大宅門》 女主角視角看愛情

2019-05-16 17:23

一起去叢林探險～PANDORA夏季新品太Q，熱氣球、小獅子全都好想要！

2019-05-16 17:14

林哲熹想送曾沛慈「戒指」　姊弟合體站台珠寶秀出好交情

2019-05-16 17:14

誠品日本首間書店九月開幕 姚仁喜絕美設計搶先曝光

2019-05-16 16:48

仙女下凡到坎城 艾兒芬妮靠「拖地」稱霸紅毯

2019-05-16 16:45

纖維藝術創作 李偵绫創作個展虎科大登場

2019-05-16 16:25

「誠品生活日本橋」空間設計曝光！30米長文學長廊 逾50個台灣品牌赴日

2019-05-16 16:02

終於開幕啦！「IKEA新店店」首日湧入上萬人 排隊搶買Off-White限量地毯

2019-05-16 13:45

肯德基「限時限店」新品 一口就能吃到四種起司！

2019-05-16 13:28

「這世界對媽媽公平嗎？」郎祖筠、黃韻玲聯手打造都會家庭音樂劇

2019-05-16 12:41

飄仙味的冰！全家期間限定「仙女紅茶霜淇淋」全台20家店提前開賣

2019-05-16 12:40

快來劇場尋找你的Mr. / Miss Destiny！

2019-05-16 12:37

「音樂下起雞皮疙瘩」真人阿拉丁上映 把小神燈帶回家

2019-05-16 12:32

昆凌黑白配美炸、潔西卡仙氣降臨 亞洲美女坎城競豔

2019-05-16 11:52

準備搶票囉！AirAsia 高雄-宿霧航線開賣價488元

2019-05-16 11:40

宏碁電競新品精銳盡出 與Garena結盟培育校園人才

2019-05-16 00:06

中華汽車品牌館 全新企業識別發表

2019-05-15 23:43

阿里山咖啡王子 勇奪評審團大獎

2019-05-15 23:30

2019「皮卡丘大量發生中」時間公佈 今年有Pokémon GO Fest！

2019-05-15 23:07

購物專家：在好市多購物千萬別犯這七種錯誤

2019-05-15 22:50

獨／人氣千層蛋糕時飴新口味「橙花香丁」停賣 粉絲傻眼

2019-05-15 20:58

法老裝、聖甲蟲包 章子怡、迪麗熱巴都變埃及人

2019-05-15 20:10

李準基站好站滿40分鐘挺LONGCHAMP 五百粉絲守秩序好棒棒

2019-05-15 19:57

限量30組！金錦町520我愛你「胭脂禮盒」開放預購

2019-05-15 19:38

六福居五星主廚到你家 最低3折起輕鬆當「豪宅主人」

2019-05-15 19:20
看更多

熱門文章

購物專家：在好市多購物千萬別犯這七種錯誤

2019-05-15 22:50

飄仙味的冰！全家期間限定「仙女紅茶霜淇淋」全台20家店提前開賣

2019-05-16 12:40

終於開幕啦！「IKEA新店店」首日湧入上萬人 排隊搶買Off-White限量地毯

2019-05-16 13:45

阿嬤託夢報號碼「全中」 憨孫亂買瞬間噴飛頭獎

2019-05-16 11:22

工作十年沒存款 他被主管狂念一小時：至少該存個60萬

2019-05-16 10:43

熱到周末！氣象局：下周高溫溜滑梯 北部掉10度

2019-05-16 09:17

記得帶傘！今各地防午後雷陣雨、強降雨

2019-05-16 04:54

每日星座運勢／天蠍好事連連精神爽 戀情急速加溫

2019-05-16 00:00

棕熊媽媽被關餐廳當「觀賞動物」 野放後和小熊相擁照曝光

2019-05-16 13:09

對流雲系發展旺盛！10縣市發布大雨特報

2019-05-16 15:35

吳德榮：暖空氣籠罩南部高溫上看36度 下周一轉涼有雨

2019-05-16 07:30

2019「皮卡丘大量發生中」時間公佈 今年有Pokémon GO Fest！

2019-05-15 23:07

父抱小孩走近柵欄 母獅一伸爪扯掉4歲女童頭皮

2019-05-16 10:22

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／他不是個好爸爸

2019-05-16 06:00

早起沒有精神？看看你為何睡不好

2019-05-16 08:06

【女性心聲】Cherry Yu／牽掛

2019-05-16 06:00

老祖宗偏方大破解！用白醋洗臉可以去斑和美白？

2019-05-15 22:47

【為母心情】尤妮絲／有分離焦慮的是媽媽

2019-05-16 06:00

全台最大！柏克金啤酒餐廳+燒肉屋開幕 前20名顧客早餐免費吃

2019-05-16 17:23

誠品日本首間書店九月開幕 姚仁喜絕美設計搶先曝光

2019-05-16 16:48

22年前親自接生兒子 22年後兒救了名醫林禹宏

2019-05-16 18:53

肯德基「限時限店」新品 一口就能吃到四種起司！

2019-05-16 13:28

IKEA新店店開幕 主打親子友善空間

2019-05-16 17:04

台彩端午加碼5億！大樂透加開百組百萬 威力彩加碼2億元

2019-05-16 14:14

攝取全穀麵包 研究：影響腸健康

2019-05-16 12:17

無意義飯局太無聊⋯人生只要丟掉這4件事 每天都會笑得很開心！

2019-05-16 21:29

800萬頭獎得主是你嗎？台彩籲快來兌領

2019-05-16 16:07

昆凌黑白配美炸、潔西卡仙氣降臨 亞洲美女坎城競豔

2019-05-16 11:52

慶端午！大樂透加開「100組100萬」重磅再現

2019-05-16 11:09

《與惡》喬喬事件 賈靜雯：家務事外人都不好說什麼

2019-05-16 19:29

雲端發票專屬獎 將增40萬組500元

2019-05-16 00:08

冷門地遊客翻倍 新竹台南台東成旅遊新寵

2019-05-16 15:42

影／藍色秘境來了 蘇澳鎮推立槳海遊

2019-05-16 12:42

不用再找日本代購！BRUNO上掀式燒烤箱 烘焙、BBQ一機搞定

2019-05-16 17:31

免疫療法抗癌 不讓T細胞煞車

2019-05-15 23:50

賈靜雯逛DELVAUX展覽 爆料咘咘把名牌包拖在地上走

2019-05-16 18:31

「誠品生活日本橋」空間設計曝光！30米長文學長廊 逾50個台灣品牌赴日

2019-05-16 16:02

免疫療法夯 癌症基金會：部分肺腺癌標靶更有效

2019-05-16 10:59

影／不需再「割喉」自費甲狀腺切除術無疤且疼痛少  

2019-05-16 12:08

嘉義正妹與1,200萬刮刮樂頭獎擦身而過 抱回200萬元

2019-05-16 17:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top