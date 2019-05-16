《與惡》喬喬事件 賈靜雯：家務事外人都不好說什麼

2019-05-16 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



《我們與惡的距離》無疑是年度最具話題的台劇，近兩日童星演員喬喬（于卉喬）被爆在現實生活中，無法見到癌末病逝的母親等事件，劇中的母親賈靜雯不免被提問相關話題，她先是笑著說今天不是時尚活動嗎？隨後表示，「關於家務事，我們都不能說些什麼，講什麼都會影響到當事人；我也身為媽媽，站在小孩的立場去想，多的聲音對她的成長都會有影響，真的不適合多說什麼。」

對於還未決定上檔日期的《罪夢者》，同劇演出的張孝全日前被爆早已結婚生子，面對「拍戲的時候已經知道嗎？有沒有看過張孝全的太太？有和張孝全聊過小孩嗎？」等提問，賈靜雯全以不好說帶過，表示張孝全只有和他聊到帶姪子的時候，真的覺得帶小孩很辛苦，其他沒有特別聊到，而對於消息爆出，「就是恭喜！」