厚片淋珍珠鮮奶Q酥軟 台南隱藏巷弄店讓人「厚來胖了」
到台南玩一趟就一定會胖，因為每天都有新店家可以探訪，最近看到IG小夥伴分享了這家「厚來胖了」點心店，堆疊滿料的丹麥吐司厚片，份量十足，吃完以後真的會胖耶！
「厚來胖了」主要專賣各類厚片、三明治為主，不同於平常厚片吐司採用一般麵包，「厚來胖了」的厚片都採用酥香的丹麥吐司為基底，變化出「珍珠鮮奶」、「芭娜娜朱古力」（香蕉巧克力）、「花生糰糰」（花生醬+糰子）、「草莓鮮奶」等口味，IG網友形容口感就像蜜糖吐司般外酥內軟，鮮奶油搭配可以中和甜的配料，吃起來不甜不膩，很適合午茶時段享用。
店家菜單主要以甜食為主，還有提供肉燥麵套餐，和豐盛的限量起司豬肉漢堡三文治，都可選擇單點或是套餐，手繪風可愛菜單，也看出闆娘的細心。其中最受歡迎的浮誇系「珍珠鮮奶厚片」，烤得香酥又熱騰騰丹麥吐司，搭配冰涼鮮奶油入口，一口氣淋上Q軟珍珠，多層次口感超滿足。造型特別的「花生糰糰厚片」是吃貨們打卡必拍招牌餐點，鹹甜交織的口感，起司、花生醬、糯米糰、丹麥吐司的邪惡組合，當然是先吃了，再慢慢想減肥的事情吧。
由於現場餐點皆現點現做，上菜皆需要等候一些時間，可以趁這個時間在店內外拍照留念，「厚來胖了」佈置走小清新路線與可愛風，很適合選一個悠閒無事下午，跟閨密探訪看看的溫馨小店。營業時間與相關資訊，可上店家粉絲團查詢。
哪裡吃
厚來胖了
台南市永康區中華西街21巷9號
珍珠鮮奶、花生糰糰厚片套餐 150
肉燥麵套餐、起司豬肉漢堡三文治套餐 160
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