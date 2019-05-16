蝦皮購物「517吃貨節」！下單不限金額7-ELEVEN取貨就送茶葉蛋

2019-05-16 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



去年蝦皮購物食品類買氣年成長飆漲超過一倍，看好台灣吃貨們的實力，蝦皮購物5月17日攜手快車肉乾、盛香珍、歐可茶葉、老媽拌麵等美食大廠舉辦「蝦皮517吃貨節」，當天除了推出獨家聯名商品之外，整點還有1元肋眼牛排、1元快車肉乾米乖乖、1元盛香珍果凍等限量瘋搶；5月17日當天下單並選擇7－ELEVEN取貨，不限金額消費就送一顆茶葉蛋，總計兩萬顆送完為止，消費滿399元再享7－ELEVEN超取免運。

蝦皮購物表示，「期間限定」及「聯名商品」相關關鍵字向來為站上美食熱門搜尋，其中乖乖與快車肉乾聯名推出的「快車肉乾米乖乖」更創下每月狂銷破千包的成績。「蝦皮517吃貨節」與6大品牌合作推出獨家限量聯名商品5折起，包括「蝦皮購物X華元蝦餅」、「蝦皮購物X歐可茶葉」、曾1秒賣出6包的「蝦皮購物X星球工坊爆米花」等熱門商品，購買3款以上聯名商品不限金額再送150元購物金。

銅板秒殺美食也深受台灣消費者喜愛，雙11期間「1元快車肉乾」就狂賣近2,000包，本次集結台、日、韓、印尼、泰國等各地熱門美食，包括快車肉乾米乖乖、Pocky牛奶千層巧克力、盛香珍蒟蒻等祭出限量1元瘋搶，韓國MISTER POTATO CRISPS奶油洋蔥洋芋片、臻御行菲律賓芒果乾 、日本SUNTORY Bikkle乳酸飲料等限時10元。