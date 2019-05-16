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不平和的天安門：生而為人的選擇

穿上它你會微笑！Manolo Blahnik執行長教你如何挑命定鞋

2019-05-16 18:45聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

今年才登台進駐台北微風南山的精品鞋款Manolo Blahnik，昨日舉辦正式開幕活動，CEO Kristina Blahnik也特別抵台，親自向大家介紹這間充滿道地特色的台灣首店。

做為品牌台灣旗艦店，Manolo Blahnik微風南山店除了是台灣第一家店之外也是全球第18間店鋪，由資深空間設計師Nick Leith-Smith操刀，特選台灣出產的竹子打造整體裝璜，高聳的竹林並排增加空間的穿透感，充滿禪意，也與春夏鞋款強調的幾何元素混搭出藝術之美。

有著17年建築設計經驗的Kristina Blahnik表示，自己2014年就曾為了全球拓點計劃來台，今日親眼見到台灣首店特別驚艷，「竹子元素與眾不同，無論是看起來或拍照都很美，我希望大家來到這裡都有種在深山秘境逛街的感覺。」她也談到品牌創辦人兼設計師，也是她叔叔的Manolo Blahnik，「他脾氣很好，也是我見過最有趣的人。我在他身上學會永保『好奇心』，對女性需求、對藝術的好奇，這才是成功的關鍵。」而她也幽默表示，自己擁有6、70雙Manolo Blahnik的鞋子是一種「職業傷害」！給還沒有擁有Manolo Blahnik鞋款的女性挑鞋建議？「當你試穿後照鏡子時，臉上出現微笑並覺得自己很美的那個瞬間，就是它了！」二次來台的她也透露，希望這次能有機會再度品常讓她念念不忘的小籠包。

Kristina Blahnik當年還在擔任建築師時就曾為Manolo Blahnik 2003年在設計博物館（Design Museum）的展覽操刀空間設計，到了2009年才正式加入Manolo Blahnik品牌陣容，隨後於2013年肩負起CEO的職務。在她的帶領下，品牌增加近10倍的營業額。今年也預計在全球開設更多家店鋪，台灣方面也計畫在短期內迎接另外兩家分店。

HANGISI波點高跟鞋。圖／Manolo Blahnik提供
HANGISI波點高跟鞋。圖／Manolo Blahnik提供
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Manolo Blahnik執行長Kristina Blahnik。圖／Mano...
Manolo Blahnik執行長Kristina Blahnik。圖／Manolo Blahnik提供
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Manolo Blahnik今年春夏從20世紀最具影響力的雕塑家Constant...
Manolo Blahnik今年春夏從20世紀最具影響力的雕塑家Constantin Brâncuși作品找尋靈感，首次發表「CUSI」鞋跟，展現幾何魅力。圖／Manolo Blahnik提供
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(左起)微風信義區總店長高德璇、香港商藍鐘香港暨台灣總經理Samy Redjeb...
(左起)微風信義區總店長高德璇、香港商藍鐘香港暨台灣總經理Samy Redjeb、Manolo Blahnik執行長Kristina Blahnik、藍鐘集團執行長Ashley Micklewright、微風集團策略長廖曉喬。圖／Manolo Blahnik提供
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(左起)微風信義區總店長高德璇、香港商藍鐘香港暨台灣總經理Samy Redjeb...
(左起)微風信義區總店長高德璇、香港商藍鐘香港暨台灣總經理Samy Redjeb、Manolo Blahnik執行長Kristina Blahnik、藍鐘集團執行長Ashley Micklewright、微風集團策略長廖曉喬。圖／Manolo Blahnik提供
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微風南山建築

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