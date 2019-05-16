穿上它你會微笑！Manolo Blahnik執行長教你如何挑命定鞋

2019-05-16 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



今年才登台進駐台北微風南山的精品鞋款Manolo Blahnik，昨日舉辦正式開幕活動，CEO Kristina Blahnik也特別抵台，親自向大家介紹這間充滿道地特色的台灣首店。

做為品牌台灣旗艦店，Manolo Blahnik微風南山店除了是台灣第一家店之外也是全球第18間店鋪，由資深空間設計師Nick Leith-Smith操刀，特選台灣出產的竹子打造整體裝璜，高聳的竹林並排增加空間的穿透感，充滿禪意，也與春夏鞋款強調的幾何元素混搭出藝術之美。

有著17年建築設計經驗的Kristina Blahnik表示，自己2014年就曾為了全球拓點計劃來台，今日親眼見到台灣首店特別驚艷，「竹子元素與眾不同，無論是看起來或拍照都很美，我希望大家來到這裡都有種在深山秘境逛街的感覺。」她也談到品牌創辦人兼設計師，也是她叔叔的Manolo Blahnik，「他脾氣很好，也是我見過最有趣的人。我在他身上學會永保『好奇心』，對女性需求、對藝術的好奇，這才是成功的關鍵。」而她也幽默表示，自己擁有6、70雙Manolo Blahnik的鞋子是一種「職業傷害」！給還沒有擁有Manolo Blahnik鞋款的女性挑鞋建議？「當你試穿後照鏡子時，臉上出現微笑並覺得自己很美的那個瞬間，就是它了！」二次來台的她也透露，希望這次能有機會再度品常讓她念念不忘的小籠包。