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賈靜雯逛DELVAUX展覽 爆料咘咘把名牌包拖在地上走

2019-05-16 18:31聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

比利時頂級皮件品牌DELVAUX與Magritte Foundation合作，在BELLAVITA中庭舉辦René Magritte馬格利特系列特展，天空中懸吊的白雲傘、取自藝術家雷內馬格利特（René Magritte）畫作中的青蘋果、菸斗、鴿子等元素，讓展場充滿超現實的空間趣味，飄散的青蘋果香氛更引人走進奇幻的想像世界。

賈靜雯獲邀參加展前開幕活動時表示，女生沒有不愛買包包的，但她也不怕修杰楷念她，「他自己球鞋那麼多，沒有資格說我，不然來比啊，看誰要先捐還是要賣。」而她自招包包常常亂放，咘咘都會拿起來背，或是把包包拖在地上走，還穿著她的高跟鞋，賈靜雯說，「我不會罵她啦，會跟她說，『乖，給馬麻，這不是妳的玩具。』」提到日前母親節，咘咘做了一盆康乃馨，還唱母親節的歌給她聽，賈靜雯自嘲，「音準實在太像我了，我決定要找音樂老師好好調教一下，而波妞雖然臉長得很凶悍，其實很撒嬌，每天起床都會說『媽媽我愛妳』，波妞現在歸咘咘管轄的範疇，她們玩家家酒的時候，咘咘就變身波妞的媽媽。」

本次獲邀參加DELVAUX的René Magritte馬格利特系列特展，賈靜雯表示展覽本身簡直是一座夢幻打卡勝地，可以拍超多好看照片，「透過展場與影片也了解雷內馬格利特的藝術作品和概念，很想知道他腦袋裡裝了什麼？在那個年代可以想出這些天馬行空的創作。」雷內馬格利特（1898～1967）是二十世紀比利時最傑出的超現實畫家，他的作品常賦予物件似是而非的樣貌，或是視覺錯置，帶來荒誕又幽默的意趣，這是DELVAUX二度與其基金會Magritte Foundation合作，推出包款，並且是首度有男性合作包款。

賈靜雯相中了24H黑白牛皮旅行袋，提把以光滑牛皮、荔枝皮構成外、內側不同材質，長時間提著也不費力，內襯帆布也印有雷內馬格利特的畫作《Le Fils de l’homme》裡戴著黑色高禮帽的男子，有分隔袋且容量大，賈靜雯表示直接交給老公帶尿布、雜物等，深具「爸爸包」潛力。此外，DELVAUX也為了這個特展，與Magritte Foundation交涉，在展間以巨型銀幕播放20分鐘馬格利特生前的受訪片段、紀錄片，讓參觀者更能理解藝術家眼中的世界，展期自5月19日至6月9日止。

Magritte 24H黑白牛皮旅行袋，售價14萬7,100元。圖／DELVAU...
Magritte 24H黑白牛皮旅行袋，售價14萬7,100元。圖／DELVAUX提供
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Magritte天堂藍L Humour中型牛皮肩背包，售價27萬7,300元。圖...
Magritte天堂藍L Humour中型牛皮肩背包，售價27萬7,300元。圖／DELVAUX提供
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DELVAUX在BELLAVITA中庭舉辦René Magritte馬格利特系列...
DELVAUX在BELLAVITA中庭舉辦René Magritte馬格利特系列特展，展期自5月19日至6月9日止。圖／DELVAUX提供
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Magritte雲朵內襯Brillant包款中型牛皮肩背包，售價22萬6,900...
Magritte雲朵內襯Brillant包款中型牛皮肩背包，售價22萬6,900元。圖／DELVAUX提
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Magritte黑色L Humour中型牛皮肩背包，售價27萬7,300元。圖／...
Magritte黑色L Humour中型牛皮肩背包，售價27萬7,300元。圖／DELVAUX提供
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賈靜雯手拿天堂藍L Humour中型牛皮肩揹包27萬7,300元，出席DELVA...
賈靜雯手拿天堂藍L Humour中型牛皮肩揹包27萬7,300元，出席DELVAUX在BELLAVITA中庭的René Magritte馬格利特系列特展。圖／DELVAUX提供
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Magritte黑色禮帽牛皮吊飾，售價16,100元。圖／DELVAUX提供
Magritte黑色禮帽牛皮吊飾，售價16,100元。圖／DELVAUX提供
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DELVAUX在BELLAVITA中庭舉辦René Magritte馬格利特系列...
DELVAUX在BELLAVITA中庭舉辦René Magritte馬格利特系列特展，展期自5月19日至6月9日止。圖／DELVAUX提供
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Magritte雲朵黑禮帽牛皮吊飾，售價33,900元。圖／DELVAUX提供
Magritte雲朵黑禮帽牛皮吊飾，售價33,900元。圖／DELVAUX提供
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Magritte超現實圖騰絲巾，售價10,600元。圖／DELVAUX提供
Magritte超現實圖騰絲巾，售價10,600元。圖／DELVAUX提供
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賈靜雯手拿天堂藍L Humour中型牛皮肩揹包27萬7,300元，出席DELVA...
賈靜雯手拿天堂藍L Humour中型牛皮肩揹包27萬7,300元，出席DELVAUX在BELLAVITA中庭的René Magritte馬格利特系列特展。圖／DELVAUX提供
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DELVAUX在BELLAVITA中庭舉辦René Magritte馬格利特系列...
DELVAUX在BELLAVITA中庭舉辦René Magritte馬格利特系列特展，展期自5月19日至6月9日止。圖／DELVAUX提供
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Magritte雲朵內襯Brillant包款中型牛皮肩背包，售價23萬5,300...
Magritte雲朵內襯Brillant包款中型牛皮肩背包，售價23萬5,300元。圖／DELVAUX提
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