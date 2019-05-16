賈靜雯逛DELVAUX展覽 爆料咘咘把名牌包拖在地上走

2019-05-16 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



比利時頂級皮件品牌DELVAUX與Magritte Foundation合作，在BELLAVITA中庭舉辦René Magritte馬格利特系列特展，天空中懸吊的白雲傘、取自藝術家雷內馬格利特（René Magritte）畫作中的青蘋果、菸斗、鴿子等元素，讓展場充滿超現實的空間趣味，飄散的青蘋果香氛更引人走進奇幻的想像世界。

賈靜雯獲邀參加展前開幕活動時表示，女生沒有不愛買包包的，但她也不怕修杰楷念她，「他自己球鞋那麼多，沒有資格說我，不然來比啊，看誰要先捐還是要賣。」而她自招包包常常亂放，咘咘都會拿起來背，或是把包包拖在地上走，還穿著她的高跟鞋，賈靜雯說，「我不會罵她啦，會跟她說，『乖，給馬麻，這不是妳的玩具。』」提到日前母親節，咘咘做了一盆康乃馨，還唱母親節的歌給她聽，賈靜雯自嘲，「音準實在太像我了，我決定要找音樂老師好好調教一下，而波妞雖然臉長得很凶悍，其實很撒嬌，每天起床都會說『媽媽我愛妳』，波妞現在歸咘咘管轄的範疇，她們玩家家酒的時候，咘咘就變身波妞的媽媽。」

本次獲邀參加DELVAUX的René Magritte馬格利特系列特展，賈靜雯表示展覽本身簡直是一座夢幻打卡勝地，可以拍超多好看照片，「透過展場與影片也了解雷內馬格利特的藝術作品和概念，很想知道他腦袋裡裝了什麼？在那個年代可以想出這些天馬行空的創作。」雷內馬格利特（1898～1967）是二十世紀比利時最傑出的超現實畫家，他的作品常賦予物件似是而非的樣貌，或是視覺錯置，帶來荒誕又幽默的意趣，這是DELVAUX二度與其基金會Magritte Foundation合作，推出包款，並且是首度有男性合作包款。