張大千也愛吃！故宮晶華「大千宴」上桌 13道料理重現大師食譜

2019-05-16 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



為配合故宮博物院「巨匠的剪影－張大千120歲紀念大展」，晶華故宮至6月25日期間，特別推出「大千宴」，以張大千所私藏的四川料理為主軸，推出粉蒸牛肉、大千雞等13道特色料理，不僅可以單點，也可享受宴會套餐。

除了在書畫藝術界享有盛名之外，張大千也是一名善於烹飪的美食家，自己還曾說過「以藝術而論，我善烹飪，更在畫藝之上」。除了設宴宴請客人，張大千也會親自提筆撰寫菜單，甚至在菜單上畫上畫作。包括蔣介石、張學良等名人，都曾收藏過張大千書寫的菜單；在國際拍賣市場上，張大千手寫的菜單，甚至有300萬元的拍賣價值。

本次故宮晶華以半年的時間，研究張大千所喜好的飲食習慣，除了有張大千喜愛的家常菜外，還有與廚師互動所產生的新味道，並且不走過度麻辣的路線，讓滋味更加親民，而且菜單還特別使用張大千的墨寶拼出而成，更添經典感。13道料理中，「粉蒸牛肉」選用牛小排作為主角，配上花椒提味，再與地瓜置於荷葉蒸熟，柔嫩辛香。「大千雞」則是張大千的旅日好友陳建民，為張大千所燒製的一道香辣雞肉料理，至今仍是陳建民之子－陳建一於東京開設的四川飯店的招牌菜色。