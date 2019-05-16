張大千也愛吃！故宮晶華「大千宴」上桌 13道料理重現大師食譜
為配合故宮博物院「巨匠的剪影－張大千120歲紀念大展」，晶華故宮至6月25日期間，特別推出「大千宴」，以張大千所私藏的四川料理為主軸，推出粉蒸牛肉、大千雞等13道特色料理，不僅可以單點，也可享受宴會套餐。
除了在書畫藝術界享有盛名之外，張大千也是一名善於烹飪的美食家，自己還曾說過「以藝術而論，我善烹飪，更在畫藝之上」。除了設宴宴請客人，張大千也會親自提筆撰寫菜單，甚至在菜單上畫上畫作。包括蔣介石、張學良等名人，都曾收藏過張大千書寫的菜單；在國際拍賣市場上，張大千手寫的菜單，甚至有300萬元的拍賣價值。
本次故宮晶華以半年的時間，研究張大千所喜好的飲食習慣，除了有張大千喜愛的家常菜外，還有與廚師互動所產生的新味道，並且不走過度麻辣的路線，讓滋味更加親民，而且菜單還特別使用張大千的墨寶拼出而成，更添經典感。13道料理中，「粉蒸牛肉」選用牛小排作為主角，配上花椒提味，再與地瓜置於荷葉蒸熟，柔嫩辛香。「大千雞」則是張大千的旅日好友陳建民，為張大千所燒製的一道香辣雞肉料理，至今仍是陳建民之子－陳建一於東京開設的四川飯店的招牌菜色。
除此之外，看似平凡的「六一絲」，使用銀芽、金針菇、韭黃等6素1葷的食材，切絲清炒，藉由精準的刀工控制食材的薄厚，以達到均衡的入口滋味，為陳建民為張大千61歲大壽所創作的祝壽料理。其他還有如蔥燒烏參、雞油豌豆、酸辣鮮魚湯、蝦油燴麵等曾出現於張大千食譜或餐桌上的料理，都有不同的故事，單品售價自360～880元。除了可單點之外，滿6人即可點選大千宴套餐，每人2,000元。
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