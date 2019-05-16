炎夏消暑神器！戀愛好滋味盡在「美粒果」蘋果蘇打

2019-05-16 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



炎炎夏日到來，來杯沁涼飲品最消暑，可口可樂旗下品牌美粒果，推出最新「美粒果」蘋果蘇打，搶攻暑假商機。