長汎假期旅展祭優惠！北海道玩4天2萬有找 美加賞楓旅展預購現折最高8千

2019-05-16 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



台北國際觀光博覽會於5月17日到20日間登場，長榮航空旗下旅行社長汎假期祭出多項優惠，其中，北海道限定行程玩4天2萬有找，另美加賞楓現場預購每人最高現折8,000元，還有特色主題旅遊，像是黃金海岸馬拉松7日，旅展特惠價含稅5萬有找。

長汎假期旅展期間祭出一系列優惠活動，美加雙國預購最高折8,000元，北海道20,000元有找，再送Wi-Fi 3日免費券。另泰國全程五星華欣皇室風情5日行程，旅展限定優惠價含稅21,999元起。另配合長榮航空直飛日本新航線，包含東北悠活物語5日、北陸童話合掌村輕旅雙湯5日、四國秘境名湯5日等行程，每人最高現省5,000元，還可拿到額外加贈的3日免費券。

此外，針對暑假旅遊旺季，長汎假期推出旅展限時優惠行程，日本特惠九州溫泉5日，暑假出發每人現省3,000元，蒙古國烏蘭巴托深度8日，指定日期出發含稅79,900元起。歐洲單國如限量法國8日，或是多國FUN遊超值荷比法9日等行程，旅展限時每人可省2,000元。若喜歡「樂園系」的民眾，則可考慮美西跨年瘋樂園8日50,000元有找。