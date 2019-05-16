不用再找日本代購！BRUNO上掀式燒烤箱 烘焙、BBQ一機搞定

2019-05-16 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



在家料理、野餐露營已經成為新型態的時髦風尚，外觀與功能兼備的風格家電跟著越來越受消費者歡迎。2018年下半年才正式代理來台的風格家居品牌BRUNO，今宣布在台推出重量級新品「上掀式水蒸氣循環燒烤箱」，運用水蒸氣循環加熱，快速燒烤出外酥內軟的各式美味料理。

近年多功能蒸烤爐越來越受歡迎，連烤麵包機都流行加蒸氣，BRUNO上掀式水蒸氣循環燒烤箱外型與一般小烤箱差不多大，除了上蓋可以直接掀開，露營時直接變身烤肉架，平常也更方便拿取食材之外，最大特色就是可在下方的集油盤中加入150ml的水，運用水蒸氣循環均勻加熱，讓溫度直線快速上升，只要5分鐘就可以到達180度，10分鐘內可至220度，為食材鎖住最佳風味，讓小巧的燒烤箱也能展現出大烤箱外酥內軟的蒸烤效果。

文青女神簡嫚書今日也現身BRUNO Bistro擔任一日廚神，與品牌大使Vina老師一同展現料理好手藝。簡嫚書表示，除了使用上掀式水蒸氣循環燒烤箱在家享受BBQ樂趣，她也很愛多功能電烤盤的多種烤盤配件，章魚燒烤盤、平板烤盤、BBQ烤盤、六格盤、蒸隔、深鍋一台就能完成多樣料理，是露營必帶神器。