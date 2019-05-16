全台最大！柏克金啤酒餐廳+燒肉屋開幕 前20名顧客早餐免費吃

2019-05-16 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



餐酒搭配正流行！金車集團繼去年6月推出第一家柏克金啤酒餐廳後，再度在中山區打造啤酒複合式餐廳，結合啤酒餐廳、燒肉屋，為了慶祝開幕，5月17日到19日推出優惠，前20名顧客可免費享用早餐，另5月17日到5月30日間，4人或4人以上同行，就可享有整張單85折優惠，燒肉屋則是4人或以上送和牛，當月壽星免費招待蔥鹽牛舌。

金車集團去年6月推出第一家柏克金啤酒餐廳，即將滿1周年之際，除了宣布成立柏克金餐酒集團外，還在中山區打造號稱全台最大的啤酒複合式餐廳，正式開幕前舉行記者會，金車集團董事長李添財、總經理李玉鼎連袂出席，並邀請德國在台協會處長Thomas Prinz、柏克金啤酒年度代言人周興哲出席開幕剪綵。

柏克金啤酒複合式餐廳1樓為柏克金啤酒餐廳南京店，2樓則是全新型態的柏克金燒肉屋，兩層樓面積多達300坪，提供超過300個座位。柏克金啤酒餐廳南京店裝潢延續旗艦店特色，歐式風格且保留啤酒元素，使用古銅色鍍鈦建材，還有啤酒原物料裝飾及掛畫、啤酒花吊燈等。最引人注目的就是餐廳中間有雙U型吧檯，以此向外延伸出多人歡聚的開放區，或是不受打擾的包廂區，以及戶外區。餐點與啤酒呼應，除了保留旗艦店的人氣菜肴外，主廚特別設計限定餐點，像是蒜味蝦薯條、爐烤櫻桃鴨胸、松露波特酒烤布蕾等。同時有現烤手工拿坡里式Pizza，如德義香腸、4種起司、綜合海鮮、烤棉花糖香蕉巧克力等6種口味。

位於2樓的柏克金燒肉屋則是有別傳統日式燒肉店風格，裝潢結合日式、歐式。店內主打澳洲最高等級M9+和牛，特選美國牛肉等肉品，還有多種海鮮品項。其中必品嘗水果漬肋條，使用天然水果鳳梨、香吉士軟化肋條，並以此提高肉質甜度及嫩度，一入口果然軟嫩，相當有滋味。另使用西班牙頂級豬種前頸部的西班牙松阪豬，或是搭配澳洲和牛、半熟蛋做的味付澳洲和牛飯等，提供饕客品嘗。

為了慶祝開幕，柏克金啤酒餐廳南京店於5月17日到19日免費招待前20名顧客享用早餐外，5月17日到30日間，不論啤酒餐廳、燒肉屋，只要4人或4人以上同行用餐，皆可享有優惠，啤酒餐廳整張單85折、燒肉屋晚餐期間送和牛，壽星再招待蔥鹽牛舌。

柏克金啤酒餐廳、燒肉屋

地址：台北市中山區南京東路二段1號1樓、2樓

營業時間：啤酒餐廳周日到四8:00~23:00、周五六及國定假日前夕8:00~24:00；燒肉屋周日到四午間11:30~14:30、晚間17:30~23:00；周五六及國定假日前午間11:30~14:30、晚間17:30~24:00