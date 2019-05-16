京劇版《大宅門》 女主角視角看愛情

2019-05-16 17:23 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



電視劇《大宅門》改編為京劇版本後在中國引爆話題，原創作者郭寶昌(中)決定率領劇組成員來台灣演出。(photo by張朝瑋/台灣醒報) 分享 facebook 《大宅門》以京劇形式首次來台演出！風靡兩岸的電視劇《大宅門》，改編為京劇版本後在中國再度引爆話題，原創作者郭寶昌決定率領劇組成員前往海外演出，第一站就選擇台灣。郭寶昌於14日記者會中表示，京劇版《大宅門》以女主角楊九紅角度出發，劇中採用大量年輕及近代元素，呈現不同傳統京劇的風貌。

主辦單位新象文創表示，京劇版本內容擷取自電視劇版本中，濟南府花魁楊九紅與京城百草廳少東白景琦一見鍾情，進而陷入熱戀的橋段。但不同於電視劇，京劇版將以楊九紅這位唯一一個在宅門外的人角度出發，描述她勇敢挑戰門第鴻溝，以江湖對抗廟堂、憑深情挑戰規矩的故事。

「在我創作電視劇版本時，就已經想把《大宅門》也變成京劇了！」郭寶昌回憶當初創作《大宅門》時的心情。而為讓京劇版呈現不同於傳統京劇的風貌，除大量啟用年輕演員外，更在音樂中融入崑曲及電視劇的原聲旋律。而在排練時他也不斷要求演員，不要去模仿電視劇版演員的表現，要用自己的角度去詮釋，演出專屬京劇版的特色。

飾演男主角白景琦的馬博通表示，他過去曾跟著別的劇團來台表演，那時他就發現台灣觀眾比中國民眾熱情許多，不只讓他印象深刻，更讓他對此次能以主角身份來台演出感到更興奮。而飾演楊九紅的王夢婷則指出，京劇版本在舞台、服裝等設計上融入大量現代審美元素，對他們而言是新的嘗試，也很期待觀眾對此的反應。

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