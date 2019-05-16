誠品日本首間書店九月開幕 姚仁喜絕美設計搶先曝光

2019-05-16 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



誠品首次邁出華人社會，受邀在日本開展的首家據點「誠品生活日本橋」，預計9月下旬開幕。誠品今日(16日)首度公布空間設計示意圖。圖中可見設計者姚仁喜，以日式空間經典的模矩與序列元素，構成結構層次清晰的迴字廊道，搭配日式暖簾，為書區創造出寧靜和諧的空間秩序。

誠品生活日本橋座落於三井不動產COREDO室町Terrace（コレド室町テラス）二樓。誠品指出，東京日本橋是日本道路元標，也是江戶文化的發源地，以深富文化底蘊的日本橋作為誠品在日本的起點，別具文化意涵。

全店由國家文藝獎得主姚仁喜設計，他曾為誠品打造24小時敦南書店與大陸首店「誠品生活蘇州」。

在「誠品生活日本橋」中，姚仁喜以日本橋歷史文化與江戶精神為靈感，運用「古今交錯、新舊融合」概念演繹。「誠品生活日本橋」以閱讀為核心，規畫30米長「文學長廊」，串接品茶、料理實演、工藝手作等多元豐富的文化體驗。

誠品此次也攜手台灣茶王德傳茶莊、台菜料理富錦樹、百年餅店郭元益及誠品生活文創平台expo等逾50個台灣品牌一同赴日，多元呈現台式生活美好，期許打造亞洲文化的發信地。

誠品指出，此次攜手根基深厚的日本百年書店有隣堂，以職人觀點選書，書區將以日文書為主，並規畫「專科本棚」聚焦深化，也精選推薦中文作品與外文書，並將與日本、兩岸華文作家及職人定期合作策展及講座活動，期盼在多元的日本閱讀市場呈現獨特閱讀觀點。