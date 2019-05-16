纖維藝術創作 李偵绫創作個展虎科大登場

2019-05-16 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林虎尾科技大學藝術中心今天在校方藝術中心展覽室舉辦李偵绫創作個展「覓園」開幕活動，現場展出20件纖維藝術創作，以電腦緹花技術，將不同元素融入作品，創作題材多以傳統的山水林園景致為主，讓民眾有不同感受。

出生於花蓮的纖維藝術家李偵綾，就讀國立臺南藝術大學應用藝術研究所纖維組碩士班，她擅長於用電腦提花梭織的技術進行創作，作品常用工藝與藝術性互相交融的方式呈現。