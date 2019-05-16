「誠品生活日本橋」空間設計曝光！30米長文學長廊 逾50個台灣品牌赴日

2019-05-16 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



誠品在日本展開的首家據點「誠品生活日本橋」，即將於今年9月下旬開幕，今天首度公開空間設計及營運內容，包括規畫30米長「文學長廊」，全店匯聚近百個台灣與日本品牌，包括把台灣茶「王德傳茶莊」、台菜料理「富錦樹」、百年餅店「郭元益」及誠品生活文創平台expo等超過50個台灣品牌一同帶到日本。

誠品生活日本橋書區，打造結構層次清晰的迴字廊道，搭配質地輕柔的日式暖簾。圖／誠品提供 分享 facebook

● 近30米長「文學長廊」臨街大窗引入自然天光綠意

誠品生活日本橋座落於三井不動產COREDO室町Terrace（コレド室町テラス）2樓，全店由台灣知名建築師姚仁喜設計，他也曾創作經典的24小時誠品敦南書店與大陸首店「誠品生活蘇州」。這次以日式空間經典的模矩與序列元素，構成結構層次清晰的迴字廊道，搭配質地柔軟的日式暖簾，為書區創造出寧靜和諧的空間秩序。

誠品這次攜手日本百年書店有隣堂，以職人觀點選書，書區將以日文書為主，並規畫「專科本棚」聚焦深化，也精選推薦中文作品與外文書，並將與日本、兩岸華文作家及職人定期合作策展及講座活動。

台灣讀者在誠品輕鬆自在閱讀的畫面，曾被形容為「台灣深富魅力的閱讀場景」，這次在誠品生活日本橋也特別參考敦南書店閱讀意象，匯集經典文學作品，打造近30米長「文學長廊」。臨街大窗引入自然天光綠意，並設置茶席座位區，讓讀者享受美好閱讀時光。另外，亦精選全球經典特色文具、創意設計物件、種類豐富的繪筆畫具，以及誠品原創設計品，搭配定期舉辦文具主題策展和工作坊，打造特色專門店。 誠品生活日本橋引進富錦樹台菜香檳。圖／誠品提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook 誠品生活日本橋COOKING STUDIO料理實演及誠品生活市集，店型示意圖。圖／誠品提供 分享 facebook 誠品生活日本橋expo品牌「Kamaroan住下來吧」。圖／誠品提供 分享 facebook 誠品生活日本橋expo品牌「布物設計BUWU」。圖／誠品提供 分享 facebook 誠品生活日本橋Creema店型。圖／誠品提供 分享 facebook

● 超過50個台灣品牌呈現台式風情

誠品生活日本橋店，王德傳茶莊首度赴日展店，將在書區旁設置茶文化沙龍。圖／誠品提供 分享 facebook

這回帶到日本的台灣品牌超過50個，傳達可親的台式生活風情。「王德傳茶莊」，在書區旁設置茶文化沙龍，除了推廣台灣茶文化，也讓讀者可在書香中品茗。另有，主打法式香檳搭配傳統台菜的「富錦樹台菜香檳」、百年台式傳統糕點「郭元益」，還有深受日本人歡迎的台灣手搖茶飲「THE ALLEY」。此外還有傳承中藥老舖的漢方保養品牌「DAYLILY」、使用台灣茶融合法式調香手法的「P. Seven台灣茶香水」，以及台灣草本品牌「阿原」等。 誠品生活日本橋引進日本文創工作者平台Creema。圖／誠品提供 分享 facebook 誠品生活日本橋引進猿田彥珈琲。圖／誠品提供 分享 facebook 誠品生活日本橋邀請「東京玻璃工藝研究所」進駐，提供玻璃手作體驗。圖／誠品提供 分享 facebook

一同赴日的誠品生活文創平台expo，旗下品牌包括發跡於台北大稻埕、去年進駐誠品南西的織品品牌「布物設計BUWU」。另有，曾受邀赴紐約MoMA博物館展售，並進駐花蓮「誠品生活采集」的「Kamaroan住下來吧」；打造獨特無線藍芽鳥籠音響燈的「大器創意DAQICONCEPT」；還有「林三益LSY」等設計品牌。誠品生活日本橋也邀請擁有逾600萬種作品、集結逾13萬名日本文創工作者平台Creema進駐，呈現文創工作者的精彩創作。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康