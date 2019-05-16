終於開幕啦！「IKEA新店店」首日湧入上萬人 排隊搶買Off-White限量地毯

2019-05-16 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



新店的朋友們苦等許久，IKEA新店店今天（5月16日）正式開幕，一大清早就有許多人到現場排隊搶先逛店，形成圍繞賣場一圈的長長人龍，男女老少都有，預估開幕第一天就將湧進上萬人人潮，接下來的周末假日將更為可觀。IKEA新店店特別邀請同樣是新店鄰居的優人神鼓，以震撼鼓聲揭開序幕，並依循IKEA傳統進行瑞典特有的鋸木儀式，新北市市長侯友宜也到場參加開幕儀式。昨天一開賣就旋即秒殺的Off-White限量聯名地毯也將於5月20日在IKEA新店店開賣，已經有人到場排隊。

號稱全台最美IKEA的新店店占地6,600坪，除了是全台第一間捷運共構IKEA，餐飲面積占全店15％，也是全台占比最大，包括從早餐開始服務的IKEA Cafe、瑞典餐廳、美食小站、瑞典超市等，其中IKEA Cafe最便宜的餐點為30元的越橘熱壓帕尼尼，美式咖啡冰、熱皆為35元，當紅的氮氣飲品在這裡也喝得到。為了響應環保，新店店的IKEA Cafe是全台第一間不販售瓶裝水的店，並全面使用紙吸管，攜帶環保容器購買飲料可折抵5元。

IKEA新店店的瑞典餐廳是全台唯一提供鐵板現煎肋眼牛排，牛排厚實、醬汁鮮甜，售價350元，開幕第一天就有不少人嘗鮮，瑞典餐廳內也有售價49元的銅板早餐，飲料最低25元起；結帳出口處則有瑞典小站長年熱賣的霜淇淋、熱狗、薄脆雞翅等小點心

IKEA新店店的入口挑高18米，店內大量採用穿透式設計，自然陽光灑落營造更悠閒舒適的購物環境，走道的箭頭指示及部分商品展示區採用投影式，共有39間展示間，並設有原裝進口北歐風格兒童遊戲室「斯莫蘭（SMÅLAND）魔法森林」。

此外，IKEA新店店準備了宜家卡卡友限定的獨家入厝禮，只送不賣，即日起至5月26日宜家卡卡友於IKEA新店店單日單筆消費滿2,500元，送IKEA入厝新店帆布袋，每人每卡限換一個，數量有限送完為止；即日起至6月2日宜家卡卡友持悠遊卡搭乘捷運至小碧潭站，出示乘車證明且當日消費滿99元，就送馬克杯一個，數量有限送完為止。