「這世界對媽媽公平嗎？」郎祖筠、黃韻玲聯手打造都會家庭音樂劇

2019-05-16 12:41 聯合新聞網 udn售票網



「這世界對媽媽本來就不公平」、「假裝不在意，假裝已經長大，不需要膩在媽媽懷裡」、「只要是家人的需要，我都願意扛」、「都在外面打拼，誰想做不及格的父母親?」、「如果你停下腳步，看看我的臉龐，寫的全是，為愛奔波的滄桑」…句句歌詞打動人心，於2017年首演，立即應邀至新加坡連演31場，弄哭上萬名觀眾的都會家庭音樂劇《我的媽媽是ENY?》即將於2019年中秋節再度感動上演，並巡迴台北城市舞台及基隆文化中心，5/31前購票可享早鳥優惠折扣。

《我的媽媽是ENY?》打動人心弄哭上萬名觀眾。(2018演出劇照) 圖/文 AM創意提供 分享 facebook

四大女力聯手出擊，打造最有笑有淚的都會家庭音樂劇

音樂劇製作人林奕君製作、劇場百變天后郎祖筠執導，知名音樂人與劇場人黃韻玲擔任音樂總監，搭配療癒型創作者謝淑靖的劇本，四大女力聯手出擊，從台灣現代忙碌又辛苦的三明治家庭出發，延伸至長照、新住民、移工…等議題。以幽默風趣的導演手法，風格多樣的音樂搭配句句動人的歌詞，讓每個觀眾享受了一次心情三溫暖，不管在家中是哪個角色，都能感同深受，從大笑到感動落淚，走出劇場後直說「這是一齣看完可以好好咀嚼的戲」、「這就像是我家的情況，非常真實，而真實就很令人感動」。

《我的媽媽是ENY?》講述現代家庭以及長照、新住民等議題。(2018演出劇照) 圖/文 AM創意提供 分享 facebook

深入現代家庭議題，換位思考學習愛與尊重

劇中主角「ENY」從印尼飛越3000公里，遠渡重洋來到台灣照顧失智爺爺，與這家人建立了難以分開的親密關係。離開了自己的家庭，代替了別人的家人，工作的成就感和對家人的愧疚與酸苦思念，對比於夾在二老與一小中間，為了家計忙於工作，卻無暇兼顧家庭陪伴孩子的男女主人，竟是如此的雷同。孩子心疼父母的辛苦，假裝自己長大不需陪伴，卻在一次與Eny的家家酒露營中透露了心聲，好希望陪在身邊的是媽媽，好希望媽媽是Eny，活潑的曲風與童稚真實的語調，讓在場媽媽們無一不落下心疼淚水。

家中的移工及女主人，皆面臨相同的困境，職場的超人，失陪的家人。(2018演出劇照) 圖/文 AM創意提供 分享 facebook

劇中也呈現外配與移工的心聲以及受到不公平對待的越南媽媽，遠嫁他鄉卻得不到幸福，『我要的不多，只是一點點尊重』越南媽媽擁著女兒唱出希望，不管國籍和膚色，換位思考，學習愛與尊重，我們應該都被平等的對待。

《我的媽媽是ENY?》深入社會議題，學習愛與尊重。(2018演出劇照) 圖/文 AM創意提供 分享 facebook

整場都哭了 臺灣文博會感動試演，策展人劉真蓉感動說讚

《我的媽媽是ENY?》日前於臺灣文博會「演變舞台」區進行小版本試演，現場坐無虛席，感動啜泣聲不斷，連工作人員都頻頻拭淚，謝幕時掌聲如雷不止，策展人劉真蓉於演出完後，特地至後台給予鼓勵，直稱讚是一齣精彩必看的好戲。

金鐘獎主持人曾國城、知名導演許傑輝、果陀劇場導演梁志民…等名人也給予此戲極高的評價。「這是一個非常貼近生活題材的戲，尤其對我現在這個年紀，有小孩，有家庭，工作非常的忙碌，非常的打到我。我自己是音樂人，這次的音樂真的非常棒，這個感動是不浮誇的，很自然就到那個情境。」金曲獎音樂製作人陳君豪真誠推薦。

《我的媽媽是ENY?》於2019臺灣文博會中精彩試演，全場觀眾頻頻拭淚。(2019臺灣文博會演出畫面) 圖/文 AM創意提供 分享 facebook

內容質感皆不輸「與惡的距離」，台灣好戲值得觀眾消費支持

在低消費娛樂與國外大型製作夾殺的狀況下，台灣仍有非常多在地劇團在為每一次精彩演出而努力著。安徒生和莫札特的創意(簡稱AM創意)，致力於台灣音樂劇製作已近10年，每個製作從文本開始，每一個細節都以處女座的高規格審視著，用深入淺出的方式，呈現讓各年齡層都能共同欣賞，共同分享的家庭音樂劇。《我的媽媽是ENY?》更啟用了大批小演員，可愛又專業的演出，拉近了與觀眾的距離，也讓戲更佳的有說服力。

「在國外像Matilda、Billy Elliot等經典的音樂劇也都是孩子在扮演孩子，他們的能力和表現也是有目共睹的。」AM創意執行長林奕君相信孩子們的潛力和努力，透過這樣的演出參與，不管在表達能力或學習態度上，都有著很顯著的成長，這都是好的影響，就算孩子在之中遇到挫折，也是個很好的體驗。

《我的媽媽是ENY?》啟用多名小演員，讓孩子在專業劇場演出中學習負責與成長。(2018演出劇照) 圖/文 AM創意提供 分享 facebook

《我的媽媽是ENY?》將於2019年9月起，於台北城市舞台、基隆文化中心巡迴演出，相信能感動更多家庭，走出劇場後也能多關心身邊的家人與那群選擇台灣落腳的移工與新住民朋友。

演出場次

2019/9/13~15 台北城市舞台

2019/11/23 基隆文化中心演藝廳