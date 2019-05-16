親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

果粉要更新再等等！iOS 12.3部份機型出現耗電、速度變慢

「這世界對媽媽公平嗎？」郎祖筠、黃韻玲聯手打造都會家庭音樂劇

2019-05-16 12:41聯合新聞網 udn售票網

「這世界對媽媽本來就不公平」、「假裝不在意，假裝已經長大，不需要膩在媽媽懷裡」、「只要是家人的需要，我都願意扛」、「都在外面打拼，誰想做不及格的父母親?」、「如果你停下腳步，看看我的臉龐，寫的全是，為愛奔波的滄桑」…句句歌詞打動人心，於2017年首演，立即應邀至新加坡連演31場，弄哭上萬名觀眾的都會家庭音樂劇《我的媽媽是ENY?》即將於2019年中秋節再度感動上演，並巡迴台北城市舞台及基隆文化中心，5/31前購票可享早鳥優惠折扣。

《我的媽媽是ENY?》打動人心弄哭上萬名觀眾。(2018演出劇照) 圖/文 AM...
《我的媽媽是ENY?》打動人心弄哭上萬名觀眾。(2018演出劇照) 圖/文 AM創意提供
分享

四大女力聯手出擊，打造最有笑有淚的都會家庭音樂劇

音樂劇製作人林奕君製作、劇場百變天后郎祖筠執導，知名音樂人與劇場人黃韻玲擔任音樂總監，搭配療癒型創作者謝淑靖的劇本，四大女力聯手出擊，從台灣現代忙碌又辛苦的三明治家庭出發，延伸至長照、新住民、移工…等議題。以幽默風趣的導演手法，風格多樣的音樂搭配句句動人的歌詞，讓每個觀眾享受了一次心情三溫暖，不管在家中是哪個角色，都能感同深受，從大笑到感動落淚，走出劇場後直說「這是一齣看完可以好好咀嚼的戲」、「這就像是我家的情況，非常真實，而真實就很令人感動」。

《我的媽媽是ENY?》講述現代家庭以及長照、新住民等議題。(2018演出劇照) ...
《我的媽媽是ENY?》講述現代家庭以及長照、新住民等議題。(2018演出劇照) 圖/文 AM創意提供
分享

深入現代家庭議題，換位思考學習愛與尊重

劇中主角「ENY」從印尼飛越3000公里，遠渡重洋來到台灣照顧失智爺爺，與這家人建立了難以分開的親密關係。離開了自己的家庭，代替了別人的家人，工作的成就感和對家人的愧疚與酸苦思念，對比於夾在二老與一小中間，為了家計忙於工作，卻無暇兼顧家庭陪伴孩子的男女主人，竟是如此的雷同。孩子心疼父母的辛苦，假裝自己長大不需陪伴，卻在一次與Eny的家家酒露營中透露了心聲，好希望陪在身邊的是媽媽，好希望媽媽是Eny，活潑的曲風與童稚真實的語調，讓在場媽媽們無一不落下心疼淚水。

家中的移工及女主人，皆面臨相同的困境，職場的超人，失陪的家人。(2018演出劇照...
家中的移工及女主人，皆面臨相同的困境，職場的超人，失陪的家人。(2018演出劇照) 圖/文 AM創意提供
分享

劇中也呈現外配與移工的心聲以及受到不公平對待的越南媽媽，遠嫁他鄉卻得不到幸福，『我要的不多，只是一點點尊重』越南媽媽擁著女兒唱出希望，不管國籍和膚色，換位思考，學習愛與尊重，我們應該都被平等的對待。

《我的媽媽是ENY?》深入社會議題，學習愛與尊重。(2018演出劇照) 圖/文...
《我的媽媽是ENY?》深入社會議題，學習愛與尊重。(2018演出劇照) 圖/文 AM創意提供
分享

整場都哭了 臺灣文博會感動試演，策展人劉真蓉感動說讚

《我的媽媽是ENY?》日前於臺灣文博會「演變舞台」區進行小版本試演，現場坐無虛席，感動啜泣聲不斷，連工作人員都頻頻拭淚，謝幕時掌聲如雷不止，策展人劉真蓉於演出完後，特地至後台給予鼓勵，直稱讚是一齣精彩必看的好戲。

金鐘獎主持人曾國城、知名導演許傑輝、果陀劇場導演梁志民…等名人也給予此戲極高的評價。「這是一個非常貼近生活題材的戲，尤其對我現在這個年紀，有小孩，有家庭，工作非常的忙碌，非常的打到我。我自己是音樂人，這次的音樂真的非常棒，這個感動是不浮誇的，很自然就到那個情境。」金曲獎音樂製作人陳君豪真誠推薦。

《我的媽媽是ENY?》於2019臺灣文博會中精彩試演，全場觀眾頻頻拭淚。(201...
《我的媽媽是ENY?》於2019臺灣文博會中精彩試演，全場觀眾頻頻拭淚。(2019臺灣文博會演出畫面) 圖/文 AM創意提供
分享

內容質感皆不輸「與惡的距離」，台灣好戲值得觀眾消費支持

在低消費娛樂與國外大型製作夾殺的狀況下，台灣仍有非常多在地劇團在為每一次精彩演出而努力著。安徒生和莫札特的創意(簡稱AM創意)，致力於台灣音樂劇製作已近10年，每個製作從文本開始，每一個細節都以處女座的高規格審視著，用深入淺出的方式，呈現讓各年齡層都能共同欣賞，共同分享的家庭音樂劇。《我的媽媽是ENY?》更啟用了大批小演員，可愛又專業的演出，拉近了與觀眾的距離，也讓戲更佳的有說服力。

「在國外像Matilda、Billy Elliot等經典的音樂劇也都是孩子在扮演孩子，他們的能力和表現也是有目共睹的。」AM創意執行長林奕君相信孩子們的潛力和努力，透過這樣的演出參與，不管在表達能力或學習態度上，都有著很顯著的成長，這都是好的影響，就算孩子在之中遇到挫折，也是個很好的體驗。

《我的媽媽是ENY?》啟用多名小演員，讓孩子在專業劇場演出中學習負責與成長。(2...
《我的媽媽是ENY?》啟用多名小演員，讓孩子在專業劇場演出中學習負責與成長。(2018演出劇照) 圖/文 AM創意提供
分享

《我的媽媽是ENY?》將於2019年9月起，於台北城市舞台、基隆文化中心巡迴演出，相信能感動更多家庭，走出劇場後也能多關心身邊的家人與那群選擇台灣落腳的移工與新住民朋友。

演出場次

2019/9/13~15 台北城市舞台

2019/11/23 基隆文化中心演藝廳

購票網址： udn售票網

音樂劇劇場

相關新聞

《與惡》喬喬事件 賈靜雯：家務事外人都不好說什麼

2019-05-16 19:29

蝦皮購物「517吃貨節」！下單不限金額7-ELEVEN取貨就送茶葉蛋

2019-05-16 18:45

長汎假期旅展祭優惠！北海道玩4天2萬有找 美加賞楓旅展預購現折最高8千

2019-05-16 17:39

張大千也愛吃！故宮晶華「大千宴」上桌 13道料理重現大師食譜

2019-05-16 18:10

10人同行、老師免費！豆府4餐廳陪你謝謝老師　訂位同學再贈禮券

2019-05-16 21:03

又被租金壓垮? 杏桃鬆餅屋東區首家門市經營6年將收攤

2019-05-16 20:57

每一款都是千萬名表！極致頂級BOVET播威表重返台灣

2019-05-16 20:08

厚片淋珍珠鮮奶Q酥軟 台南隱藏巷弄店讓人「厚來胖了」

2019-05-16 18:47

穿上它你會微笑！Manolo Blahnik執行長教你如何挑命定鞋

2019-05-16 18:45

賈靜雯逛DELVAUX展覽 爆料咘咘把名牌包拖在地上走

2019-05-16 18:31

春夏就缺一咖托特包！俏皮撞色、可愛蝴蝶結都想要

2019-05-16 18:22

炎夏消暑神器！戀愛好滋味盡在「美粒果」蘋果蘇打

2019-05-16 17:55

端午送禮首選～高檔即食麵「滿漢御品」每碗248元

2019-05-16 17:42

不用再找日本代購！BRUNO上掀式燒烤箱 烘焙、BBQ一機搞定

2019-05-16 17:31

全台最大！柏克金啤酒餐廳+燒肉屋開幕 前20名顧客早餐免費吃

2019-05-16 17:23

京劇版《大宅門》 女主角視角看愛情

2019-05-16 17:23

一起去叢林探險～PANDORA夏季新品太Q，熱氣球、小獅子全都好想要！

2019-05-16 17:14

林哲熹想送曾沛慈「戒指」　姊弟合體站台珠寶秀出好交情

2019-05-16 17:14

誠品日本首間書店九月開幕 姚仁喜絕美設計搶先曝光

2019-05-16 16:48

仙女下凡到坎城 艾兒芬妮靠「拖地」稱霸紅毯

2019-05-16 16:45

纖維藝術創作 李偵绫創作個展虎科大登場

2019-05-16 16:25

「誠品生活日本橋」空間設計曝光！30米長文學長廊 逾50個台灣品牌赴日

2019-05-16 16:02

終於開幕啦！「IKEA新店店」首日湧入上萬人 排隊搶買Off-White限量地毯

2019-05-16 13:45

肯德基「限時限店」新品 一口就能吃到四種起司！

2019-05-16 13:28

飄仙味的冰！全家期間限定「仙女紅茶霜淇淋」全台20家店提前開賣

2019-05-16 12:40

快來劇場尋找你的Mr. / Miss Destiny！

2019-05-16 12:37

「音樂下起雞皮疙瘩」真人阿拉丁上映 把小神燈帶回家

2019-05-16 12:32

昆凌黑白配美炸、潔西卡仙氣降臨 亞洲美女坎城競豔

2019-05-16 11:52

準備搶票囉！AirAsia 高雄-宿霧航線開賣價488元

2019-05-16 11:40

宏碁電競新品精銳盡出 與Garena結盟培育校園人才

2019-05-16 00:06

中華汽車品牌館 全新企業識別發表

2019-05-15 23:43

阿里山咖啡王子 勇奪評審團大獎

2019-05-15 23:30

2019「皮卡丘大量發生中」時間公佈 今年有Pokémon GO Fest！

2019-05-15 23:07

購物專家：在好市多購物千萬別犯這七種錯誤

2019-05-15 22:50

獨／人氣千層蛋糕時飴新口味「橙花香丁」停賣 粉絲傻眼

2019-05-15 20:58

法老裝、聖甲蟲包 章子怡、迪麗熱巴都變埃及人

2019-05-15 20:10

李準基站好站滿40分鐘挺LONGCHAMP 五百粉絲守秩序好棒棒

2019-05-15 19:57

限量30組！金錦町520我愛你「胭脂禮盒」開放預購

2019-05-15 19:38

六福居五星主廚到你家 最低3折起輕鬆當「豪宅主人」

2019-05-15 19:20
看更多

熱門文章

購物專家：在好市多購物千萬別犯這七種錯誤

2019-05-15 22:50

飄仙味的冰！全家期間限定「仙女紅茶霜淇淋」全台20家店提前開賣

2019-05-16 12:40

終於開幕啦！「IKEA新店店」首日湧入上萬人 排隊搶買Off-White限量地毯

2019-05-16 13:45

阿嬤託夢報號碼「全中」 憨孫亂買瞬間噴飛頭獎

2019-05-16 11:22

工作十年沒存款 他被主管狂念一小時：至少該存個60萬

2019-05-16 10:43

熱到周末！氣象局：下周高溫溜滑梯 北部掉10度

2019-05-16 09:17

記得帶傘！今各地防午後雷陣雨、強降雨

2019-05-16 04:54

每日星座運勢／天蠍好事連連精神爽 戀情急速加溫

2019-05-16 00:00

棕熊媽媽被關餐廳當「觀賞動物」 野放後和小熊相擁照曝光

2019-05-16 13:09

對流雲系發展旺盛！10縣市發布大雨特報

2019-05-16 15:35

父抱小孩走近柵欄 母獅一伸爪扯掉4歲女童頭皮

2019-05-16 10:22

吳德榮：暖空氣籠罩南部高溫上看36度 下周一轉涼有雨

2019-05-16 07:30

2019「皮卡丘大量發生中」時間公佈 今年有Pokémon GO Fest！

2019-05-15 23:07

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／他不是個好爸爸

2019-05-16 06:00

早起沒有精神？看看你為何睡不好

2019-05-16 08:06

【女性心聲】Cherry Yu／牽掛

2019-05-16 06:00

老祖宗偏方大破解！用白醋洗臉可以去斑和美白？

2019-05-15 22:47

【為母心情】尤妮絲／有分離焦慮的是媽媽

2019-05-16 06:00

誠品日本首間書店九月開幕 姚仁喜絕美設計搶先曝光

2019-05-16 16:48

全台最大！柏克金啤酒餐廳+燒肉屋開幕 前20名顧客早餐免費吃

2019-05-16 17:23

肯德基「限時限店」新品 一口就能吃到四種起司！

2019-05-16 13:28

22年前親自接生兒子 22年後兒救了名醫林禹宏

2019-05-16 18:53

攝取全穀麵包 研究：影響腸健康

2019-05-16 12:17

IKEA新店店開幕 主打親子友善空間

2019-05-16 17:04

800萬頭獎得主是你嗎？台彩籲快來兌領

2019-05-16 16:07

台彩端午加碼5億！大樂透加開百組百萬 威力彩加碼2億元

2019-05-16 14:14

昆凌黑白配美炸、潔西卡仙氣降臨 亞洲美女坎城競豔

2019-05-16 11:52

慶端午！大樂透加開「100組100萬」重磅再現

2019-05-16 11:09

雲端發票專屬獎 將增40萬組500元

2019-05-16 00:08

冷門地遊客翻倍 新竹台南台東成旅遊新寵

2019-05-16 15:42

影／藍色秘境來了 蘇澳鎮推立槳海遊

2019-05-16 12:42

免疫療法抗癌 不讓T細胞煞車

2019-05-15 23:50

免疫療法夯 癌症基金會：部分肺腺癌標靶更有效

2019-05-16 10:59

「誠品生活日本橋」空間設計曝光！30米長文學長廊 逾50個台灣品牌赴日

2019-05-16 16:02

影／不需再「割喉」自費甲狀腺切除術無疤且疼痛少  

2019-05-16 12:08

不用再找日本代購！BRUNO上掀式燒烤箱 烘焙、BBQ一機搞定

2019-05-16 17:31

《與惡》喬喬事件 賈靜雯：家務事外人都不好說什麼

2019-05-16 19:29

賈靜雯逛DELVAUX展覽 爆料咘咘把名牌包拖在地上走

2019-05-16 18:31

雷射消滅老人斑 防曬更是不能少

2019-05-15 23:50

刮刮樂端午應景「真好中」 55個5.5萬元來了

2019-05-16 11:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top