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「音樂下起雞皮疙瘩」真人阿拉丁上映 把小神燈帶回家

2019-05-16 12:32聯合報 記者柯意如╱即時報導

「A Whole New Wolrd」！最近到電影院都會看到阿拉丁預告，音樂響起真的充滿兒時回憶啊。「阿拉丁」電影於5/22（週三）在台上映，周邊商品紛紛出動，影城也推出預售好禮與套餐贈品，喜歡魔幻風小物的少女們，快來擁有自己的小神燈！

造型杯小神燈可分拆把玩。圖／威秀影城提供
造型杯小神燈可分拆把玩。圖／威秀影城提供
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神燈造型杯。圖／威秀影城提供
神燈造型杯。圖／威秀影城提供
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被比喻為「音樂一下渾身起雞皮疙瘩」的真人版「阿拉丁」電影，有許多影迷等候已久了，即日起到5月21日，影迷在威秀影城預購「阿拉丁」電影票2張（不限版本），可於觀影影城領取「阿拉丁大型魔幻桌墊(市價＄599)」一份，這款茉莉公主與精靈圖案桌墊，為天然橡膠底面可防滑，放在辦公桌很合適，贈品有限送完為止。威秀也配合電影上映，推出「阿拉丁」神燈造型飲料杯套餐，杯子上小巧神燈可分拆，讓大家都能擁有自己的小神燈，5/17(週五)起威秀限量販售，想要收藏的粉絲別錯過了。

魔幻桌墊。圖／威秀影城提供
魔幻桌墊。圖／威秀影城提供
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魔幻桌墊。圖／威秀影城提供
魔幻桌墊。圖／威秀影城提供
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台中大遠百威秀推拍照打卡抽神燈活動。圖／威秀影城提供
台中大遠百威秀推拍照打卡抽神燈活動。圖／威秀影城提供
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迪士尼電影也在台中大遠百威秀影城，打造超夢幻的「阿拉丁」飛天魔毯投影主題區，影迷在05/17（週五）到05/31（週五）拍照打卡參加活動，有機會將「大阿拉丁神燈」帶回家！各類套餐與贈獎活動詳情，請洽威秀粉絲團查詢。

配合阿拉丁真人版上映，威秀推出獨家套餐贈品。圖／威秀影城提供
配合阿拉丁真人版上映，威秀推出獨家套餐贈品。圖／威秀影城提供
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哪裡買

預售票限量禮：魔幻桌墊

時間：即日起到05/21(二)

預購「阿拉丁」電影票2張(不限版本)，可於觀影影城領取「阿拉丁大型魔幻滑鼠桌墊」(數量有限，送完為止，請以各影城現場實際情況與規定為準)

「阿拉丁」限量神燈杯電影套餐

時間：5/17(五)開賣

售價：399

內容：1個中份爆米花＋1杯中杯飲料+1杯神燈造型杯飲料＋1份套餐熱食

飛天魔毯投影拍照打卡抽神燈活動

時間：05/17( 五 ) - 05/31( 五 )

地點：台中大遠百威秀影城

（活動辦法請洽威秀影城，以威秀官方實際公佈為準）

電影威秀影城

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