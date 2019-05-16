宏碁電競新品精銳盡出 與Garena結盟培育校園人才

2019-05-16 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



近年深耕電競領域的宏碁攜手線上遊戲代理商Garena，繼2017年成為《英雄聯盟》2018 LMS職業聯賽指定硬體品牌暨官方合作夥伴後，近日再宣布維持原有合作，並同時加深對於校園人才的培育，建立更完備穩固的電競產業生態圈。

推出已邁入第十個年頭《英雄聯盟》，全球活躍人數已正式突破1億兩千萬，台港澳伺服器的人數更是擠身全球前10，持續穩坐最受火熱線上遊戲之冠，《英雄聯盟》2018世界冠軍錦標賽更成為去年最多人觀看的單一項賽事。

宏碁產品行銷處處長張世欣表示，宏碁今年將持續全方位投入電競市場，除擴大Nitro、Predator電競產品線布局、增加如電競座艙等獨特周邊產品之外，透過與Garena合作《英雄聯盟》校際盃推廣Predator電競品牌成果亦相當豐碩，協助超過13家學校建置電競培訓中心，成為Predator League電競盟校，未來將更將接軌職業領域，協助推進台灣電競發展，完備電競產業生態圈。