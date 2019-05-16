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宏碁電競新品精銳盡出 與Garena結盟培育校園人才

2019-05-16 00:06聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

近年深耕電競領域的宏碁攜手線上遊戲代理商Garena，繼2017年成為《英雄聯盟》2018 LMS職業聯賽指定硬體品牌暨官方合作夥伴後，近日再宣布維持原有合作，並同時加深對於校園人才的培育，建立更完備穩固的電競產業生態圈。

推出已邁入第十個年頭《英雄聯盟》，全球活躍人數已正式突破1億兩千萬，台港澳伺服器的人數更是擠身全球前10，持續穩坐最受火熱線上遊戲之冠，《英雄聯盟》2018世界冠軍錦標賽更成為去年最多人觀看的單一項賽事。

宏碁產品行銷處處長張世欣表示，宏碁今年將持續全方位投入電競市場，除擴大Nitro、Predator電競產品線布局、增加如電競座艙等獨特周邊產品之外，透過與Garena合作《英雄聯盟》校際盃推廣Predator電競品牌成果亦相當豐碩，協助超過13家學校建置電競培訓中心，成為Predator League電競盟校，未來將更將接軌職業領域，協助推進台灣電競發展，完備電競產業生態圈。

看好電競產業發展與蓬勃商機，宏碁也持續擴大電競產品線，2019年全系列電競新品皆搭配最新第9代Intel Core處理器系列與NVIDIA GeForce RTX或GTX系列顯示晶片，包括筆電、桌機、顯示器、周邊配件等豐富新品，展現十足野心。今年第二季至第三季預計推出的機種包含Predator Helios 700/300、Nitro 5/7電競筆電、Predator Orion 5000、Nitro 50中高階電競桌機；而電競顯示器產品除了曲面Predator X27/X35、也主打4K超高畫質解析度的Nitro XV272U/XV273K新品；以及滿足電競實況主需求的全新產品Nitro Stream串流專用個人電腦。

宏碁攜手Garena深耕產學合作，左二宏碁產品行銷處處長張世欣，右二Sea集團商...
宏碁攜手Garena深耕產學合作，左二宏碁產品行銷處處長張世欣，右二Sea集團商務合作負責人陳先。圖／宏碁提供
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主打極致效能的掠奪者系列Predator Helios 700電競筆電，建議售價10～12萬元，預計Q3上市。圖／宏碁提供
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Acer Nitro 5窄邊框電競筆電升級上市，建議售價38,900元起。圖／宏碁提供圖／宏碁提供
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具4K超高畫質解析度的Nitro螢幕及滿足電競實況主需求的全新產品Nitro Stream串流專用個人電腦。圖／宏碁提供
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Predator Orion 5000電競桌機與Predator X35曲面電競顯示器。圖／宏碁提供
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