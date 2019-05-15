法老裝、聖甲蟲包 章子怡、迪麗熱巴都變埃及人

2019-05-15 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



香奈兒去年底發表的2018/19巴黎-紐約工坊系列帶大家回到埃及王朝，法老、金字塔、聖甲蟲、黄金等等元素都能在此系列中的服裝、配件上看到。而多位中西名人們也在近期紛紛穿上這些充滿埃及風格的服飾出席活動，在電影首映、影展中展現金碧輝煌的復古魅力。

章子怡日前在《哥吉拉II：怪獸之王》北京首映會中，穿的正是香奈兒2018/19巴黎-紐約工坊系列的洋裝，有點鏡面質感的金銅色長袖設計搭配彩色珠飾細節，重現埃及貴族的造型，優雅又有氣勢。而香奈兒大使卡洛琳德麥格雷特（Caroline de Maigret）在坎城開幕紅毯上，也穿了同系列的另一件禮服，黑、金拼接加上條紋元素，宛如法老面具解構後的樣貌。周迅、張鈞甯、宋茜等人日前在《Mademoiselle Privé》上海特展開幕活動上也都穿了此系列的服裝現身。