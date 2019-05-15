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李準基站好站滿40分鐘挺LONGCHAMP 五百粉絲守秩序好棒棒

2019-05-15 19:57聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

「寵粉歐巴」李準基飛來台灣，為開賣的LONGCHAMP全新LGP系列站台，他足足在背板前站了40分鐘，放電不斷，被問到想品嘗的台灣美食，誠意十足對粉絲喊話，「我希望粉絲們可以為我設計一個行程，讓我深度了解台灣文化，融入大家的生活。」無愧寵粉盛名，在訪問完要進店時還說，「我深切感受台灣粉絲的純真、熱情，我們有超過10年的交情，已經是超越愛的義氣，看到現場這麼多粉絲總是熱情努力的支持我，所以我不想進店，但這次來是因為LONGCHAMP的邀請，希望下次再跟大家盡興的玩。」而現場超過500名粉絲們也相當守秩序，甚至舉牌「聯訪中請安靜」，令人印象深刻。

李準基來台多次，是第一次踏進101，表示在行前即已做功課，這次LGP系列雖是新的設計，9個字母好像電玩遊戲一樣的風格，但也表現了品牌的信念與價值，更有旅行元素，也很適合年輕人，旋即將身上的手拿旅行包款轉變為帥氣側背，又引起現場粉絲瘋狂尖叫；日常他熱中唱歌、運動、跳舞等，活動量大因此也喜愛寬鬆的嘻哈風服裝，這次LGP的街頭運動風也是這樣的舒適剪裁。

LONGCHAMP最新的LGP系列，以品牌拼音的9個字母以排列重組，融入德國包浩斯藝術的極簡主義、線性結構，結合普普藝術風格，打造出大膽搶眼的幾何字樣，品牌以經典Le Pliage 尼龍系列、Le Pliage小羊皮系列各推出2至3種尺寸，以及旅行包輪廓，尼龍系列將黑白或黑紅Logo圖騰錯落滿版印花，小羊皮款式則是強調LGP字母的黑、白底包款，所有手袋的拉鍊釦或細節都以撞色做點綴，例如黑白點綴霓虹黃、黑紅色則搭配亮白色。服裝以羽絨外套和尼龍風衣為重點單品，呼應運動風。此外，運動鞋也是搶眼單品，推出黑白圖騰潛水布運動鞋、無繫帶科技針織運動襪鞋款式，鞋底的Longchamp經典駿馬標誌是巧思所在，皮革拖鞋則是將「LONG」和「CHAMP」分別做為兩腳鞋面，幽默趣味。

親切的李準基在機場大廳與粉絲自拍。記者鄭超文／攝影
親切的李準基在機場大廳與粉絲自拍。記者鄭超文／攝影
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LGP系列黑色運動鞋，售價10,100元。圖／LONGCHAMP提供
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李準基為LONGCHAMP最新的LGP系列站台，暖心寵粉令現場500位粉絲尖叫不...
李準基為LONGCHAMP最新的LGP系列站台，暖心寵粉令現場500位粉絲尖叫不斷。記者吳致碩／攝影
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李準基為LONGCHAMP最新的LGP系列站台，暖心寵粉令現場500位粉絲尖叫不...
李準基為LONGCHAMP最新的LGP系列站台，暖心寵粉令現場500位粉絲尖叫不斷。記者吳致碩／攝影
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LGP系列黑色中型小羊皮手袋，售價28,200元。圖／LONGCHAMP提供
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李準基為LONGCHAMP最新的LGP系列站台，暖心寵粉令現場500位粉絲尖叫不...
李準基為LONGCHAMP最新的LGP系列站台，暖心寵粉令現場500位粉絲尖叫不斷。記者吳致碩／攝影
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李準基的粉絲們在現場舉牌「聯訪中請安靜」，或是「請大家站在安全位置」，相當守秩序...
李準基的粉絲們在現場舉牌「聯訪中請安靜」，或是「請大家站在安全位置」，相當守秩序。記者楊詩涵／攝影
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LGP系列黑色小羊皮後背包，售價21,900元。圖／LONGCHAMP提供
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LGP系列白色公事包，售價4,500元。圖／LONGCHAMP提供
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LGP系列帶輪行李箱，售價16,100元。圖／LONGCHAMP提供
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李準基為LONGCHAMP最新的LGP系列站台，暖心寵粉令現場500位粉絲尖叫不...
李準基為LONGCHAMP最新的LGP系列站台，暖心寵粉令現場500位粉絲尖叫不斷。記者吳致碩／攝影
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LGP系列白色腰包，售價9,400元。圖／LONGCHAMP提供
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李準基為LONGCHAMP最新的LGP系列站台，暖心寵粉令現場500位粉絲尖叫不...
李準基為LONGCHAMP最新的LGP系列站台，暖心寵粉令現場500位粉絲尖叫不斷。記者吳致碩／攝影
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李準基為LONGCHAMP最新的LGP系列站台，暖心寵粉令現場500位粉絲尖叫不...
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李準基的粉絲們在現場舉牌「聯訪中請安靜」，或是「請大家站在安全位置」，相當守秩序...
李準基的粉絲們在現場舉牌「聯訪中請安靜」，或是「請大家站在安全位置」，相當守秩序。記者楊詩涵／攝影
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李準基為LONGCHAMP最新的LGP系列站台，暖心寵粉令現場500位粉絲尖叫不...
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