李準基站好站滿40分鐘挺LONGCHAMP 五百粉絲守秩序好棒棒

2019-05-15 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



「寵粉歐巴」李準基飛來台灣，為開賣的LONGCHAMP全新LGP系列站台，他足足在背板前站了40分鐘，放電不斷，被問到想品嘗的台灣美食，誠意十足對粉絲喊話，「我希望粉絲們可以為我設計一個行程，讓我深度了解台灣文化，融入大家的生活。」無愧寵粉盛名，在訪問完要進店時還說，「我深切感受台灣粉絲的純真、熱情，我們有超過10年的交情，已經是超越愛的義氣，看到現場這麼多粉絲總是熱情努力的支持我，所以我不想進店，但這次來是因為LONGCHAMP的邀請，希望下次再跟大家盡興的玩。」而現場超過500名粉絲們也相當守秩序，甚至舉牌「聯訪中請安靜」，令人印象深刻。

李準基來台多次，是第一次踏進101，表示在行前即已做功課，這次LGP系列雖是新的設計，9個字母好像電玩遊戲一樣的風格，但也表現了品牌的信念與價值，更有旅行元素，也很適合年輕人，旋即將身上的手拿旅行包款轉變為帥氣側背，又引起現場粉絲瘋狂尖叫；日常他熱中唱歌、運動、跳舞等，活動量大因此也喜愛寬鬆的嘻哈風服裝，這次LGP的街頭運動風也是這樣的舒適剪裁。