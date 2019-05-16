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快來劇場尋找你的Mr. / Miss Destiny！

2019-05-16 12:37聯合新聞網 聯合數位文創

這幾年韓國音樂劇的崛起是有目共睹的！2018年臺中國家歌劇院的「夏天到歌劇院看音樂劇」系列，引進了韓文版的《搖滾芭比Hedwig and the Angry Inch》與講述30年代韓國文學復興的《光的來信 Fan Letter》。高完成度的製作讓人驚艷，不僅引發熱烈討論，多卡司讓多刷的觀眾不在少數。

應該是去年11月某個上午，想說跟著好戲友們湊熱鬧搶起洪光浩《變身怪醫 Jekyll & Hyde》的票券。大抵是平日累積的好人品大爆發，順利地買到了票，想說還有些休假可用，也就這麼臨時的決定，年底殺去首爾給他用力看個一星期吧！

提到音樂劇，第一個跳進腦中的絕對會是紐約與倫敦。然而，要說首爾是世界第三大音樂劇市場，真的一點都不為過。2018年的12月，我在首爾待了整整六天。本來就會出國看戲的我，在絕對要看好看滿、看到撐看到吐的最高指導下，看了12檔音樂劇。不僅沒有劇目重複，授權音樂劇與原創音樂劇【註一】的數量還平分秋色，證明首爾不只是複製百老匯或西區的成功案例，而是已然發展出屬於自己的產業機制與觀眾市場。原創音樂劇的題材豐富多樣，有不少是已經連演多時的常設劇目，或是每一季都會好評再加演的，如點唱機音樂劇《光化門戀歌》、近未來的機器人愛情故事《也許是美好結局 Maybe Happy Ending》、社會底層小人物的療癒音樂劇《洗衣》，以及這次即將來台演出的大學路奇蹟《尋找金鐘旭 Finding Mr. Destiny》【註二】。

《尋找金鐘旭》是大學路的指標型長壽音樂劇。演出全長約100分鐘，在一個大概只有實驗劇場大的舞台、250-300名觀眾的小劇場演出。一天的場次非常的多，約莫有3-4場，票價不貴，還有英日中字幕機可以申請，是很適合不懂韓文但想體驗當地小劇場演出的推薦選擇。若是真擔心看不懂演出，其實這齣音樂劇受歡迎到曾經改編成電影，是韓國國民老公孔劉演的，片名為《尋找完美先生》。

圖/聯合數位文創提供。
圖/聯合數位文創提供。
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事情是這樣的：新聞記者徐智友工作不順又被老爸逼婚，被抓去韓基俊所開設的、有點兩光的尋找初戀事務所，決心來趟超級尋人任務，找回九年前在印度碰到的心動初戀：金鐘旭。半斤八兩的兩個人，雖然剛開始不那麼對盤，但一路上碰到各式各樣的問題，在一次又一次的對話中慢慢地打開自己的心房，也與自己過去的心結和解，然後發現...隔壁這傢伙似乎有那麼點…可愛？

《尋找金鐘旭》的故事輕鬆活潑，視覺與表演風格還有些許的夢幻：繽紛亮麗的色彩區塊，不完全寫實的糖果甜膩氛圍，比棚拍喜劇再真實精緻一些，是小巧玲瓏且令人愛不釋手的小型音樂劇作品。演員編制雖然只有兩男一女共三人的簡單，表演的能耐卻不那麼一般：除了女生沒有分飾多角外，韓基俊跟金鐘旭由同一人飾演，其他包含在路上撞見的路人司機空服員導遊上司徵婚者等，就都由另一個演員快速變裝通包。對了，他還負責打破第四面牆，要觀眾一起跟著互動起鬨呢！

還記得我在Charlotte Theater 排隊等著與演出看板拍照時【註三】，與後方的韓國觀眾開心聊天。對方不像我是為了演員特地跑韓國一趟，而是剛好這天是休假日，所以就決定到劇場看齣戲。《尋找金鐘旭》這次將在台灣連演三星期，不用特別等到休假日，平日也有場次，說不定坐在劇場裡的隔壁那位就是你的Mr. or Miss Destiny唷！

《尋找金鐘旭》演出資訊

日期：2019.08.29 (三) – 2019.09.22 (日)

地點：信義劇場Legacy Max (台北新光三越A11 6F)

票價：

平日場 (週二–週五): 2300/1700/1300/1000

假日場 (週六/日): 2500/1900/1500/ 1000

官網：http://uevent.udnfunlife.com/FD2019/

Facebook粉專：https://www.facebook.com/udnperformance/

購票網址：udn售票網

關於作者吉米布蘭卡

平日在資訊業打工的是吉米，假日在劇場玩耍當正職的是布蘭卡，合起來就是在兩個世界自在穿梭的文藝雜食怪－吉米布蘭卡(Jimmy Blanca)

目前以推廣劇場演出為人生志業的粉絲頁「吉米布蘭卡卡DER劇場人生」，希望把大家都推到劇場坑裡一起取暖不孤單。

【註一】授權音樂劇通常是引進國外音樂劇，再改成韓文演唱，如《伊莉莎白》、《變身怪醫》、《愛與謀殺的紳士指南》等。至於文中提到的《光的來信》、《光化門戀歌》、《也許是美好結局》、《洗衣》與《尋找金鐘旭》都為韓國原創音樂劇。

【註二】大學路位在惠化站，是首爾著名的劇場群聚區。

【註三】 韓國的音樂劇演出通常都會在大廳或前台輸出大型看板好張貼當日出演人員，再大型一點的演出如《變身怪醫》、《伊莉莎白》等甚至會有劇情的場景設計供觀眾拍照，體驗一下當劇中人的滋味。

音樂劇劇場韓國

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